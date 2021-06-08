Из-за Москвы Вашингтон увеличивает военную помощь Ливану, - Р.Мустафин

07:32 09.06.2021

Активность России и "Хезболлы" побуждает США заняться армией ближневосточного государства



Равиль Мустафин

8.06.21



Ливанской армии достанется от американцев на 15 миллионов долларов больше.

Пока мир следил за очередным обострением арабо-израильского конфликта, Вашингтон, правда втихую, объявил об увеличении пакета ежегодной военной помощи Ливану на 15 млн долл. Об этом сообщил американский сайт Responsible Statecraft. По мнению американских законодателей, в условиях нарастающей конкуренции в регионе со стороны других государств этот шаг должен, с одной стороны, помочь Ливану обеспечить минимальный уровень безопасности и стабильности, а с другой – сохранить американское влияние в этой ближневосточной стране, при этом не слишком закапываясь в ее проблемы.

Решение об увеличении помощи ливанской армии было принято после того, как в адрес государственного секретаря Энтони Блинкена поступило письмо, подписанное председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом и группой конгрессменов от Демократической партии. В документе говорится, что дальнейшая деградация ливанской армии в результате продолжающегося экономического кризиса, пандемии коронавируса и отсутствия вот уже в течение 10 месяцев дееспособного правительства требует увеличить помощь военным этой страны. Ведь дальнейшее ухудшение ситуации здесь угрожает национальной безопасности США.



Однако основным импульсом, побудившим американских законодателей обратиться к главе своего внешнеполитического ведомства, послужила активность России как в Ближневосточном регионе, так и непосредственно в Ливане. В марте этого года Москву с визитом посетила делегация шиитского радикального движения "Хезболла". В апреле в Россию прилетал назначенный еще в прошлом октябре, но так и не приступивший к своим обязанностям премьер-министр Саад Харири. Ливанцы встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсуждали непростую обстановку в Ливане, в том числе и до неприличия затянувшееся формирование ливанского правительства.



Переговоры в Москве стали свидетельством возрастающего российского влияния на политические процессы в Ливане, мимо чего, естественно, не могут спокойно пройти американцы. Спеша воспрепятствовать продвижению России в Ливане, Микс в подписанном им письме Блинкену даже предложил создать группу "друзей Ливана" и первым делом включить в нее Францию.



Конгрессмены-демократы считают, что, усилив помощь ливанской армии, они не только будут способствовать повышению ее боевого потенциала в борьбе с джихадистами, но и помешают различным "неправительственным милициям", в том числе и "Хезболле", извлекать для себя пользу из нынешних ливанских условий. А они являются чуть ли не идеальными для появления, возрождения и активизации различного рода террористических группировок, таких как ИГ и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).



В свое время Ливан стал жертвой инспирированных ваххабитами нападений террористов. Так, в 2007 году ливанская армия вела кровопролитные бои с запрещенной в России группировкой "Фатех аль-Ислам", связанной с "Аль-Каидой". В 2009 году "Аль-Каида" открыла в Ливане свой филиал под названием "Бригады Абдуллы Аззама" (запрещены в РФ), который несет ответственность за теракт против посольства и культурного центра Ирана в Бейруте в ноябре 2013-го и феврале 2014 года соответственно. По оценкам экспертов, около 900 выходцев из Ливана присоединились к ИГ и другим ваххабитским группировкам в Сирии. В феврале нынешнего года на границе с Сирией ливанские военные арестовали 18 членов ИГ. Их задержание стало свидетельством того, что джихадисты по-прежнему представляют угрозу для безопасности и стабильности Ливана.



Говоря о причинах предоставления дополнительной военной помощи Ливану, многие официальные лица администрации Джозефа Байдена стараются не называть "Хезболлу" в качестве своей основной цели. Тем не менее время от времени в выступлениях американцев проскакивают заявления о том, что действия этого шиитского движения создают угрозу безопасности Ливана, его суверенитету и стабильности. Об этом, в частности, говорила на днях помощник заместителя министра обороны США Дана Строул в ходе дискуссии, посвященной обсуждению вопросов американо-ливанского сотрудничества в области обороны.



По словам американского политолога Али Ризка, подобные высказывания, а также враждебная по отношению к "Хезболле" деятельность Вашингтона еще раз подтверждают, что дополнительная военная помощь может быть частью американского плана по использованию ливанской армии против радикальной шиитской организации если не сегодня, то при ближайшем удобном случае.