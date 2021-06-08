 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из-за Москвы Вашингтон увеличивает военную помощь Ливану, - Р.Мустафин
07:32 09.06.2021

Активность России и "Хезболлы" побуждает США заняться армией ближневосточного государства

Равиль Мустафин
8.06.21

Ливанской армии достанется от американцев на 15 миллионов долларов больше.
Пока мир следил за очередным обострением арабо-израильского конфликта, Вашингтон, правда втихую, объявил об увеличении пакета ежегодной военной помощи Ливану на 15 млн долл. Об этом сообщил американский сайт Responsible Statecraft. По мнению американских законодателей, в условиях нарастающей конкуренции в регионе со стороны других государств этот шаг должен, с одной стороны, помочь Ливану обеспечить минимальный уровень безопасности и стабильности, а с другой – сохранить американское влияние в этой ближневосточной стране, при этом не слишком закапываясь в ее проблемы.
Решение об увеличении помощи ливанской армии было принято после того, как в адрес государственного секретаря Энтони Блинкена поступило письмо, подписанное председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом и группой конгрессменов от Демократической партии. В документе говорится, что дальнейшая деградация ливанской армии в результате продолжающегося экономического кризиса, пандемии коронавируса и отсутствия вот уже в течение 10 месяцев дееспособного правительства требует увеличить помощь военным этой страны. Ведь дальнейшее ухудшение ситуации здесь угрожает национальной безопасности США.

Однако основным импульсом, побудившим американских законодателей обратиться к главе своего внешнеполитического ведомства, послужила активность России как в Ближневосточном регионе, так и непосредственно в Ливане. В марте этого года Москву с визитом посетила делегация шиитского радикального движения "Хезболла". В апреле в Россию прилетал назначенный еще в прошлом октябре, но так и не приступивший к своим обязанностям премьер-министр Саад Харири. Ливанцы встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсуждали непростую обстановку в Ливане, в том числе и до неприличия затянувшееся формирование ливанского правительства.

Переговоры в Москве стали свидетельством возрастающего российского влияния на политические процессы в Ливане, мимо чего, естественно, не могут спокойно пройти американцы. Спеша воспрепятствовать продвижению России в Ливане, Микс в подписанном им письме Блинкену даже предложил создать группу "друзей Ливана" и первым делом включить в нее Францию.

Конгрессмены-демократы считают, что, усилив помощь ливанской армии, они не только будут способствовать повышению ее боевого потенциала в борьбе с джихадистами, но и помешают различным "неправительственным милициям", в том числе и "Хезболле", извлекать для себя пользу из нынешних ливанских условий. А они являются чуть ли не идеальными для появления, возрождения и активизации различного рода террористических группировок, таких как ИГ и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

В свое время Ливан стал жертвой инспирированных ваххабитами нападений террористов. Так, в 2007 году ливанская армия вела кровопролитные бои с запрещенной в России группировкой "Фатех аль-Ислам", связанной с "Аль-Каидой". В 2009 году "Аль-Каида" открыла в Ливане свой филиал под названием "Бригады Абдуллы Аззама" (запрещены в РФ), который несет ответственность за теракт против посольства и культурного центра Ирана в Бейруте в ноябре 2013-го и феврале 2014 года соответственно. По оценкам экспертов, около 900 выходцев из Ливана присоединились к ИГ и другим ваххабитским группировкам в Сирии. В феврале нынешнего года на границе с Сирией ливанские военные арестовали 18 членов ИГ. Их задержание стало свидетельством того, что джихадисты по-прежнему представляют угрозу для безопасности и стабильности Ливана.

Говоря о причинах предоставления дополнительной военной помощи Ливану, многие официальные лица администрации Джозефа Байдена стараются не называть "Хезболлу" в качестве своей основной цели. Тем не менее время от времени в выступлениях американцев проскакивают заявления о том, что действия этого шиитского движения создают угрозу безопасности Ливана, его суверенитету и стабильности. Об этом, в частности, говорила на днях помощник заместителя министра обороны США Дана Строул в ходе дискуссии, посвященной обсуждению вопросов американо-ливанского сотрудничества в области обороны.

По словам американского политолога Али Ризка, подобные высказывания, а также враждебная по отношению к "Хезболле" деятельность Вашингтона еще раз подтверждают, что дополнительная военная помощь может быть частью американского плана по использованию ливанской армии против радикальной шиитской организации если не сегодня, то при ближайшем удобном случае.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623213120
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