Свободу Бабанчику! Количество митингующих в Таласе кыргызов-"бабановцев" растет

08:14 09.06.2021

8 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Митинг в Таласе в поддержку экс-премьер-министра Омурбека Бабанова продолжается. Как сообщили 24.kg инициаторы акции, количество участников увеличивается.



По их данным, сейчас на митинге присутствует около 3 тысяч человек. Жители региона требуют освободить Омурбека Бабанова. Они считают уголовное преследование бизнесмена политически мотивированным и заявляют, что экс-премьер чистый политик.



Напомним, Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу Кумтора. Сам он отвергает обвинения и называет их "абсолютной чушью и абсурдом".



Напомним, 15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".



Уголовные дела по "Кумтору" расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.