Туркестанский легион. Надо ли реабилитировать предателей? - Ахмет Талапулы

08:46 09.06.2021 Туркестанский легион - одна из самых драматичных, сложных и больных тем в казахстанской истории

Туркестанский легион - одна из самых драматичных, сложных и больных тем в казахстанской историиФото - Туркменские добровольцы Туркестанского легиона вермахта во Франции, 1943 год. Википедия

Одним из самых заметных событий в истории Центральной Азии, в том числе Казахстана, в годы Великой Отечественной войны стал Туркестанский легион, а на сегодняшний день эта тема представляет собой одну из самых главных болевых точек в казахстанской истории.



Эта тема вновь стала актуальной на фоне работы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и приобрела уже международный характер. Казахстанская госкомиссия поставила вопрос о реабилитации соотечественников, сражавшихся в рядах Туркестанского легиона, что вызвало отклик среди российских депутатов. Но в этом отношении важно сделать одно примечание: казахстанские эксперты имели ввиду военнопленных, попавших в ряды подразделения недобровольно, а не реабилитацию виновных в пособничестве и предательстве.



Дабы разобраться в этой сложной теме более подробно в сегодняшнем материале медиа-портала Caravan.kz мы предлагаем вам взглянуть на историю и вспомнить о предпосылках создания этого подразделения, об участии солдат легиона в военных действиях и главных целях, а также приведем мнения нескольких экспертов на эту тему.



Как правило, в самой распространенной трактовке говорится, что Туркестанский легион - это подразделение вермахта, состоявшее из представителей тюркских народов CCCР и Центральной Азии (казахи, узбеки, туркмены, киргизы, уйгуры, татары и т. д.). Основателем подразделения является Мустафа Шокай (Чокай).



Движущие идеи объединения туркестанцев (тюрков Туркестана) и их борьбы против СССР заключались в создании независимого Туркестана, борьбе с большевизмом Также значительная роль отводилась религиозному воспитанию.



Источником пополнения Туркестанского легиона являлись военнопленные Советской Армии, а также эмигранты и беженцы, осевшие в европейских странах и в Турции, в том числе потомки из интеллигентских семей, пишет tarikh.kz.



Туркестанский легион был создан 15 ноября 1941 года при 444-й охранной дивизии в форме так называемого Туркестанского полка. Туркестанский полк состоял из четырех рот. Зимой 1941/42 года он нес охранную службу в Северной Таврии. В феврале 1942 года в Легионове (Польша) был создан учебный лагерь Туркестанского легиона. Организационно подчинялся штабу командования восточными легионами (нем. Kommando der Ostlegionen). Весной 1942 года на фронт были отправлены два первых туркестанских батальона (450-й и 452-й), за ними - четыре (781-784-й), а весной 1943-го - восемь батальонов (785-792-й). Всего на территории Польши было сформировано 14 туркестанских батальонов. К началу 1944 года на фронте действовало 24 туркестанских батальона.



Туркестанский легион из-за своей малочисленности, как и многие другие национальные легионы вермахта, не часто привлекался к активным боевым действиям и чаще был занят во вспомогательных и тыловых военных операциях, а также на охране стратегических объектов. Большинство туркестанских батальонов было приписано к 6-й армии генерал-полковника Ф. Паулюса. С сентября 1942 года по январь 1943-го на астраханском направлении в подчинении 16-й мотодивизии находились 450, 782 и 811-й туркестанские батальоны. В приказе командования 16-й мотодивизии от 7 января 1943 года отмечались заслуги этих батальонов. В мае 1943 года в Нойхаммере была сформирована экспериментальная 162-я туркестанская пехотная дивизия под командованием генерал-майора фон Нидермайера. В сентябре 1943 года дивизия была отправлена в Словению, а затем в Италию, где несла охранную службу и боролась с партизанами. В конце войны Туркестанский легион влился в состав Восточнотюркского соединения СС. Многие легионеры, получив оружие, переходили линию фронта и возвращались в ряды Советской Армии, часть ушла к партизанам. В итоге легион был расформирован.



Также сведения гласят, что после окончания войны туркестанских легионеров ждали лагеря. Некоторых завербовали американские и британские спецслужбы, кому-то удалось бежать в Турцию, другие страны. Уже после войны в Алматы был устроен показательный суд над 600 легионерами. Позже вышла в свет книга заместителя председателя Кустанайского городского КГБ Серика Шакибаева "Падение Большого Туркестана". В ней М. Шокай и его сподвижники однозначно представлены как предатели своего народа.



И тем не менее Туркестанский легион прошел очень сложный и драматический путь, его история ждет исследования и оценки. Судьбы военнопленных казахстанцев также требуют дальнейшего изучения.



Перейдем к мнениям экспертной среды касательно этой сложной трагичной темы.



Как отмечает все тот же tarikh.kz, после декабрьских событий 1986 года новый руководитель КазССР Геннадий Колбин решил уделять казахской интеллигенции больше внимания. Для этого нередко организовывались встречи с представителями интеллектуальной элиты республики. На одной из них в 1987 году писатель Ануар Алимжанов поднял вопрос о новом подходе к проблеме Туркестанского легиона и реабилитации его основателя М. Шокая. Но руководители еще Советского Казахстана решили оставить этот вопрос без рассмотрения.



Как свидетельствует Вера Сидорова, бывший заместитель председателя Президиума Верховного Совета сначала КазССР, а потом и Республики Казахстан, вопрос о М. Шокае поднимался и позже. Однако никто из экспертов не смог дать вразумительной оценки, а запросы в КГБ остались без ответа.



В прошлом году вопрос о Туркестанском легионе был поднят историком, членом комиссии сената по реабилитации жертв политических репрессий Бахыт Садыковой.



Немецкий историк Патрик фон Сюн Мюлен в своей книге "Между немецкой свастикой и советской звездой" пишет, что оставшиеся в живых немногочисленные туркестанские легионеры сегодня живут одной надеждой - хотя бы перед смертью увидеть родную землю. Вопросов, требующих от историков четких ответов, немало: что на самом деле побуждало военнопленных вступать в Туркестанский легион? Какова судьба большинства из них? Сколько солдат благодаря легиону выжило в концлагерях, а затем сумело перейти на сторону Красной, а затем и Советской Армии?



Пока можно лишь констатировать, что на фоне популяризации личности и трудов М. Шокая проблема Туркестанского легиона почему-то замалчивается. В казахстанских учебниках истории о нем либо дано всего несколько строк, либо не упоминается вовсе. Между тем непредсказуемая история перекинула мостик от Туркестанского легиона непосредственно в нашу действительность: оказывается, портрет хана Абылая, красующийся на купюрах достоинством 100 тенге ("Бонистика Казахстана"), был бережно сохранен одним из работников журнала "Милли Туркестан" М. Айтбаевым.



На сегодняшний день в обществе существуют различные мнения относительно реабилитации солдат Туркестанского легиона. Конечно, в первую очередь важно, как к этому относятся их сверстники - ветераны Великой Отечественной войны.



К примеру, председатель Ассоциации узников концлагерей Павел Чередниченко считает, что реабилитировать легионеров нельзя, что среди них были исключительно пособники гитлеровцев. Даже когда они переходили на сторону Красной Армии, то начинали вести в тылу подрывную работу. Председатель городского совета ветеранов Владимир Лукоянычев даже не стал размышлять на эту тему, упомянув лишь, что во время войны ему довелось расстреливать солдат как Туркестанского легиона, так и русской освободительной армии генерала Власова.



Многие ветераны также отказываются что-либо обсуждать в связи с возможной реабилитацией легионеров. По словам ветерана Веры Сидоровой, даже сегодня трудно простить тех, кто предал идеалы советской Родины. Но, с другой стороны, участник войны признает, что о самом основателе Туркестанского легиона М. Шокае еще многое неизвестно. Возможно, создавая воинское соединение в составе германских войск, он преследовал несколько иные цели, чем служба фашистам. Тем не менее, считает В. Сидорова, вопрос о реабилитации легионеров можно будет поднять только тогда, когда уйдет в мир иной нынешнее поколение ветеранов.



В начале января 2019 года в российской прессе появился материал о сотрудничестве "мусульманских народов СССР" с немецким рейхом в годы Великой Отечественной войны. Подробнее тему Туркестанского легиона, созданного нацистами из советских военнопленных, осветил польский автор Адам Качиньский.



Примерно тогда же мы попросили прокомментировать данную статью профессора Казахского национального университета имени Аль-Фараби доктора исторических наук Ляйлю Ахметову.



"К Туркестанскому легиону можно относиться по-разному. А сейчас у нас транспарентность мнений, и разброс очень разный.



Моя точка зрения может и не понравиться многим: я понимаю, что людей надо было спасать, но наши солдаты принимали присягу своей стране. Спасаясь от голода, холода и болезней, принимая присягу германскому рейху, тем самым они нарушили свою присягу. И с точки зрения того времени, да и настоящего, - это предатели Родины.



Однако, как историк, я хочу сказать, что в жизни любой страны бывают самые разные моменты. И надо бы не считать сразу же предателями и расстреливать… Нам надо с сегодняшних позиций разбираться и изучать эту историю", - высказала тогда свое мнение Ахметова.



Профессор отметила, что тема Туркестанского легиона, безусловно, требует тщательного изучения.



"Я брала интервью у выживших в достаточно позднее время, в 90-х и нулевых годах, когда легионеры смогли говорить. Но говорили они уже свою правду, и эта правда, конечно, была отредактирована, была в свою пользу сказана.



Я специально не называю фамилий тех, у кого брала интервью. Потому что их родственники живы, и вообще это очень болезненная тема для всех нас. Не только для родственников, но и для всей казахской, казахстанской и советской истории", - сказала тогда наша собеседница.



"Если под знамя свастики, порабощения встанет мой брат по крови, казах, я и его буду ненавидеть", - говорил Бауыржан Момышулы в книге "Волоколамское шоссе".



"Беседуя с теми аксакалами, я уже не видела в них врагов, я видела людей, попавших тогда в сложную, критическую ситуацию, в которой они искали любую возможность выжить. Они выжили таким путем.



Я их не оправдываю. Я сказала свою точку зрения, что принявший присягу должен быть верен ей до конца. Тем не менее нашу историю и историю Туркестанского легиона, пусть там было небольшое количество казахов, но они были, эту историю надо изучать. И надо ждать, когда откроются архивы. Как архивы Германии, так и архивы России, Казахстана. Потому что эта история, она еще закрыта у нас, она закрыта для специалистов. Я уж не говорю про всеобщее обозрение", - добавила Ляйля Сейсембековна.



К теме Туркестанского легиона не так давно обратились и в соседней России. В Госдуме РФ отреагировали на недавнее заявление депутата мажилиса Берика Абдыгалиулы о рассмотрении вопроса реабилитации солдат Туркестанского легиона, сообщил Sputnik.



"О реабилитации речи быть не может. Прежде всего, это позор и попрание памяти тех казахов, которые воевали в рядах Красной армии и освобождали ценой своей жизни Европу", - заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в свою очередь подчеркнул, что "есть такие проявления национализма или шовинизма, которые никак не могут быть оправданы".



"У нас тоже были в свое время деятели в годы перестройки, утверждавшие, что настоящий герой – это Власов, потому что боролся со сталинизмом, или генерал Краснов (бывший царский генерал, начавший сотрудничество с Германией еще в период Гражданской войны), атаман казачества, писатель, пошедший в служение Гитлеру. Однако героями в России эти люди не стали, их именами улицы не названы", - сказал Затулин.



Он считает, что казахстанцам следовало бы демонстрировать подобную позицию.



Комментируя эту тему, публицист Армен Гаспарян отметил, что в составе Туркестанского легиона были не только пленные.



"Там были и волжские татары, и один азербайджанский батальон. Говорить, что там по принуждению все шло, нельзя, там был процент добровольцев достаточно большой. Если взять точку зрения этого удивительного депутата, надо снаряжать экспедицию во Фрайбург, в военный архив, поднимать дела военнослужащих легиона, причем тех, кто проходил через боевой лагерь, где их готовили, смотреть личные дела каждого. А немцы же педантичные, они фиксировали: кто добровольно пришел, кто как учился на курсах. Но что-то подсказывает, что делать этого никто не будет", - сказал Гаспарян.



Политолог Геворг Мирзаян добавил, что переписывание истории недопустимо и никакой реабилитации пособников Гитлера быть не должно.



"Гитлер собирался физически уничтожить многонациональный народ всего Советского Союза, и все, кто ему помогал, это пособники, заслуживающие осуждения, и никакой реабилитации им быть не должно", - заявил он.



Напомним, на прошлой неделе госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий поставила вопрос о реабилитации соотечественников, сражавшихся в рядах Туркестанского легиона. В частности, об этом сообщил председатель подкомиссии по поэтапному рассекречиванию закрытых архивных фондов, созданной при Республиканской комиссии, депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы.



"Вопрос был вырван из контекста. Озвучивая свое мнение о военнопленных, попавших в Туркестанский легион, нужно учитывать один очень важный момент. Не все люди, попавшие в это воинское подразделение, были там добровольцами. Архивы свидетельствуют, что немало случаев, когда советские военнопленные, зачисленные в Туркестанский легион, при первой же возможности перебегали обратно в Красную армию или к союзникам", - высказал свое мнение господин Абдыгалиулы.



Депутат подметил, что значительная часть казахов-партизан Франции были до того зачислены в подразделения вермахта. Многие из них были удостоены французских наград.



"В деревне Жукеевилль сейчас стоит памятник этим военнопленным, сражавшимся против фашизма. Такие случаи есть по всей Европе, о чем даже писали в советских газетах. Я имел в виду прежде всего их", - пояснил председатель подкомиссии.



При этом Абдыгалиулы подчеркнул, что ему понятны вопросы, озвученные российскими коллегами.



"Но отмечу, что речь о реабилитации виновных в пособничестве и предательстве не ведется. В Казахстане глубоко чтят память о погибших в Великой Отечественной войне, и я лично занимаюсь восстановлением имен многих героев СССР, сражавшихся за родину", - отметил Берик Абдыгалиулы.



Автор: Ахмет Талапулы Источник - caravan.kz

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