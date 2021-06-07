Турецкую разведку обвинили в краже кыргызстанского гюлениста Орхана Инанды, - "Взгляд"

09:40 09.06.2021 Турецкую разведку обвинили в краже противника Эрдогана под боком у России

Митинг в Бишкеке - митингующие держат портреты Орхана Инанды 9 июня 2021,



Текст: Евгений Крутиков, Евгений Погребняк

Турецкие службы похитили в разных странах мира за последние годы десятки людей, и очередной такой случай прямо сейчас происходит в Киргизии. По крайней мере, в такую версию верят сторонники пропавшего главы сети турецких лицеев в Киргизии. Особенно странно эта история выглядит на фоне начинающегося визита президента Киргизии в Анкару.



Глава турецких лицеев в Киргизии Орхан Инанды пропал в Бишкеке еще 1 июня. Его автомобиль был найден с открытой дверью, телефон и другие ценные вещи остались нетронутыми. Жена Инанды Рейсан утверждает, что ее муж находится на территории посольства Турции в Бишкеке, где его пытают, вынуждая написать заявление об отказе от киргизского гражданства. В посольстве Турции, впрочем, это опровергают. В свою очередь в Турции появляются публикации, в которых в похищении Орхана Инанды обвиняются уже киргизские власти.



Сразу после объявления о пропаже Орхана Инанды на митинг у турецкого посольства в Бишкеке собрались выпускники и преподаватели лицеев "Сапат", ученики и их родители. Митингующие обвинили в произошедшем турецкие власти и потребовали освободить президента "Сапата". Кроме посольства, митингующие стали собираться и у здания киргизского Белого дома (дома правительства), требуя от властей не допустить незаконного вывоза гражданина Киргизии за пределы страны. Поскольку в бишкекском аэропорту "Манас" находится турецкий частный самолет, как его называют – "спецборт" из Турции, многие были уверены, что Инанды попытаются вывезти в Турцию именно таким образом.



"История с похищением не только раздула антитурецкие настроения, но и спровоцировала митинги в столице, причем крупные по масштабу, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Марс Сариев. – В "Сапате" училось более 20 тысяч человек, сейчас это влиятельные люди. Кроме того, около 90% детей киргизской элиты учится как раз в "Сапате". Теперь они все взбудоражены произошедшим и оказывают давление на власть для поиска похищенного".



Инцидент даже вынесли на обсуждение Совета безопасности Киргизии, на котором обсудили пропажу Инанды. Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил МВД и Госкомитету нацбезопасности усилить поиски.



Чем же так важен Орхан Инанды, если его поисками озаботилось высшее руководство Киргизии, а вся эта история грозит обернуться дипломатическим скандалом между Бишкеком и Анкарой? Скандалом тем более громким, что он произошел прямо накануне визита Жапарова в Анкару, который начинается 9 июня.



"Себат" переименовали в "Сапат"



Этнический турок Инанды с 2012 года является гражданином Киргизии, в которой он руководил сетью частных турецких учебных заведений "Себат". Эти школы построили и открыли люди, приближенные к известному турецкому проповеднику и оппозиционеру Фетулле Гюлену, ныне живущему в США. Кроме Киргизии подобные образовательные центры были открыты более чем в сотне стран (в том числе и России).



После конфликта Гюлена и Реджепа Эрдогана последний потребовал от своих зарубежных коллег закрыть и передать турецкому правительству все эти образовательные учреждения. Особенно сильно давили на тюркские страны, поскольку развитие в них альтернативной пантюркистской идеологии грозило неприятностями для правящего в Турции режима. Киргизские власти отвергли эти требования, поскольку все "Себаты" были частными, заодно посоветовав Турции не вмешиваться во внутренние дела республики.



В Киргизии приняли некоторые меры, похожие на попытку компромисса. "Себат" переименовали в "Сапат", а соучредителем этой образовательной сети стало министерство культуры Киргзиии. Тем не менее, турецкие власти на всех уровнях, от Эрдогана до посла в Бишкеке, продолжали требовать закрыть "Сапат" и передать его имущество новосозданному турецкому госфонду "Маариф". Этот фонд создали специально для замены гюленовских образовательных учреждений по всему миру. Первая школа "Маарифа" в Бишкеке должна появиться в сентябре этого года.



Традиция похищений



Стоит сказать, что у подозрений о похищении Инанды турецкими спецслужбами есть весомые основания. По крайней мере, множество подобных инцидентов происходило и происходит до сих пор в ряде стран мира.



Например, в 2018 году в столице Монголии трое неизвестных похитили Вейселя Аксая – руководителя местной образовательной сети "Себат". Узнав о похищении, а также о том, что в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет, сторонники похищенного собрались в аэропорту и потребовали освободить Вейселя Аксая. Монгольские власти запретили самолету подниматься в воздух и тоже потребовали освободить руководителя "Себата". В итоге через несколько часов Аксая освободили.



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По различным подсчетам, количество похищенных за пределами Турции гюленистов варьируется от 31 до 200 начиная с 2016 года, то есть после попытки государственного переворота, в организации которой обвинили Фетуллу Гюлена. Цифру в двести человек называл в свое время министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Другие источники называют иные цифры, но тут дело в степени осведомленности источника. Например, швейцарские гюленистские организации насчитали 31 человека, которых турецкие спецслужбы похитили на территории Швейцарии – имея в виду только тех, кто проживал на территории Швейцарии или имел швейцарское гражданство.

Список стран, где турецкая разведка (МИТ) проводила подобные акции, велик. Сулейман Сойлу говорил о 20 странах. Достоверно можно перечислить Малайзию, Пакистан, Косово, Молдавию, Азербайджан, Украину, Габон и Мьянму. В последние пару месяцев к этому списку добавилась Кения, причем операцию в Найроби турки считают своим большим успехом, поскольку там был похищен любимый племянник Фетуллы Гюлена Селахаддин, входивший в высшее руководство гюленистской организации FETO.



Селахаддин Гюлен приехал в Кению абсолютно легально, но был задержан в аэропорту Найроби по ордеру Интерпола, который выдала Турция. Тем не менее, кенийский суд отказал в его экстрадиции и освободил Гюлена-младшего в зале суда. Он попытался спрятаться в Найроби, но турецкие агенты его вычислили, захватили и 6 мая доставили в Анкару. 30 мая ему официально было предъявлено обвинение, чем Турция по факту подтвердила его похищение.



Некоторые страны напрямую сотрудничают с турецкой разведкой. Например, весной 2018 года в Косово при деятельном содействии местных "сил самообороны" были захвачены и увезены в Турцию шестеро местных гюленистов.



Украинская СБУ открыто содействовала в 2018 году в аресте в Николаеве турецкого блогера Юсуфа Инана, имевшего украинское гражданство и женатого на украинке. Турецкие агенты непосредственно участвовали в его аресте и затем увезли прямиком в тюрьму в Мерсине. При этом чуть ранее в Одессе уже без содействия СБУ был в классическом стиле похищен турецкий бизнесмен-эмигрант Салих Заки Игит. Его также доставили в мерсинскую тюрьму, где в основном и содержат похищенных гюленистов.



Были, правда, случаи и активного политического сопротивления со стороны стран, где проживают объекты внимания турецкой разведки.



Например, еще при президенте Нурсултане Назарбаеве Анкара официально обратилась к казахстанским властям с просьбой выдать или депортировать из Казахстана всех учителей сети гюленистских школ. Ровно таких же, как в Киргизии. В итоге некоторые турки, не имевшие казахстанского гражданства, были депортированы в Турцию, где тут же оказались в мерсинской тюрьме. Остальные (примерно три десятка учителей и сотрудников сети гюленистских школ в Казахстане) забили тревогу, стали требовать защиты и даже предоставления им казахстанского гражданства. Нурсултан Назарбаев неожиданно встал на их сторону.



"11 турецких преподавателей, чья вина в подготовке переворота была доказана, мы вернули на родину. Часть попросилась уехать в другие страны. Но у оставшихся нет никакой вины, - объяснял происходящее Назарбаев. - Если вы предоставите нам доказательства, тогда правоохранительные органы совместно должны рассмотреть этот вопрос, - обратился он к турецким властям. - Но сажать невиновных людей, связать их и передать вам мы не можем. Мы договорились, и я считаю, что мы эту проблему закрыли".



Вплоть до США



Иными словами, турецкая разведка с 2016 года гоняется по всему миру за гюленистами – от самого Фетуллы Гюлена и его приближенных до рядовых учителей сети школ. Похищения происходят по схожей схеме, которая включает в себя наружное наблюдение, установление личности, прослушивание разговоров, подкуп должностных лиц и прочие нелегальные действия на территории иностранных государств. Похищенным надевают им мешки на голову, засовывают в багажники машин и привозят в Турцию на частных самолетах. Там их ждет мерсинская тюрьма и в лучшем случае длительный срок заключения. Хотя некоторые просто пропадают навсегда. Анкара совершенно не стесняется этого и не скрывает результатов этой работы. Даже гордится и порой преувеличивает свои достижения.



Это старая для Турции практика. Можно напомнить похищение в той же Кении в 1999 году лидера Курдской рабочей партии Абдуллы Оджалана. Интересный факт: специальным представителем по Ближнему Востоку президента США Билла Клинтона был тогда Энтони Блинкен, нынешний глава Госдепа. И именно Блинкен сделал тогда официальное заявление, что операция по захвату Оджалана была совершена с ведома президента Клинтона. Если разбираться в этой истории подробно, то станет ясно, что Оджалана разрабатывали явно при помощи американских и европейских структур, вынудив его посулами (например, изготовить ему фальшивый паспорт Южной Африки) покинуть комфортную Грецию и отправиться в Африку.



В последние пару лет регулярно появляются слухи о возможной подготовке похищения и самого Фетуллы Гюлена, проживающего в США, штат Пенсильвания. И скорее всего эти слухи имеют под собой реальную основу, поскольку американцы несколько раз публично и по неофициальным каналам предостерегали Турцию от такого шага.



Все эти похищения можно считать недружественными акциями по отношению к тем странам, на территории которых турецкие агенты гоняются за живыми людьми. И удивительно, что до сих пор ни одна страна никак не ответила на безобразия, творимые турецкой разведкой.



"Похищение Орхана Инанды турецкими спецслужбами – или, как вариант, по заказу турецких спецслужб – пока гипотеза. Но можно увидеть определенную логику в таких действиях, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев. По словам Князева, подобный прецедент в истории Киргизии уже был, когда в 1992 году узбекского оппозиционера похитили прямо на центральной площади Бишкека и вывезли в Ташкент.



"Маловероятно, что подобное совершается без причастности местных спецслужб и политического руководства Киргизии.



Сейчас готовится визит президента Садыра Жапарова в Анкару, где он рассчитывает на получение финансовых преференций. Деньги нужны просто катастрофически, а просить больше не у кого. Поездка Жапарова в Сочи в этом плане была безрезультативной, в Пекин его не приглашают. Можно предполагать, что турецким спецслужбистам необязательно нужно было бы лететь в Бишкек, достаточно договориться с местными коллегами", – полагает эксперт.



С другой стороны, именно на фоне официального визита президента Киргизии в Турцию версия с похищением выглядит особенно странно. Ведь Инанды в любом случае – гражданин Киргизии, и открытые действия иностранных спецслужб выглядят оскорбительно по отношению к президенту Жапарову, который позиционирует себя как жесткий руководитель. В киргизской прессе уже звучат предположения, что, если участие турецких спецслужб подтвердится, визит Жапарова в Турцию может быть сорван, турецкий посол – выслан, а уровень дипотношений между странами понижен. Источник - ВЗГЛЯД

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