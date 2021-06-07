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|Архивную службу Казахстана возглавил журналист Куат Бораш
10:05 09.06.2021
Куат Борашев назначен председателем Комитета по делам архивов и управления документацией МКС РК, сообщает zakon.kz.
Приказом министра культуры и спорта РК Борашев Куат Кахарманулы назначен на должность председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Куат Борашев родился в 1972 году в Джамбулской области.
Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби. Квалификация по специальности - журналист.
Трудовую деятельность начал в 1993 г. в должности редактора государственной телерадиовещательной компании "Казахстан".
С мая по октябрь 1994 г. был репортером республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана".
В 1994-1995 гг. - учитель средней школы.
В 1995-1997 гг. - диктор телекомпании "Райхан-ТВ".
С июля по сентябрь 1997 г. - редактор городского телеканала "Тараз-ТВ".
В 1997-2000 гг. - редактор, руководитель групп "Акнур" и "Азан", комментатор ЗАО "Жамбылская областная телерадиокомпания".
В 2000-2003 гг. - главный специалист ЗАО "Қазақстан темір жолы".
В 2003-2005 гг. - корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан".
С февраля по июнь 2005 г. - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента РК".
В 2005-2006 гг. - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента Республики Казахстан".
С марта по август 2006 г. - главный эксперт пресс-службы Президента РК.
В 2006-2007 гг. - обозреватель республиканской газеты "Егемен Қазақстан".
В 2007-2012 гг. - занимал различные должности в Администрации Президента РК.
В 2012-2013 гг. - заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
В 2013-2017 гг. - заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК.
С июня по ноябрь 2017 г. - главный редактор республиканской газеты "Егемен Қазақстан".
В 2017-2019 гг. - председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.
С марта 2019 г. и по настоящее время - заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК.