Архивную службу Казахстана возглавил журналист Куат Бораш

10:05 09.06.2021

Куат Борашев назначен председателем Комитета по делам архивов и управления документацией МКС РК, сообщает zakon.kz.



Приказом министра культуры и спорта РК Борашев Куат Кахарманулы назначен на должность председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Куат Борашев родился в 1972 году в Джамбулской области.



Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби. Квалификация по специальности - журналист.



Трудовую деятельность начал в 1993 г. в должности редактора государственной телерадиовещательной компании "Казахстан".

С мая по октябрь 1994 г. был репортером республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана".

В 1994-1995 гг. - учитель средней школы.

В 1995-1997 гг. - диктор телекомпании "Райхан-ТВ".

С июля по сентябрь 1997 г. - редактор городского телеканала "Тараз-ТВ".

В 1997-2000 гг. - редактор, руководитель групп "Акнур" и "Азан", комментатор ЗАО "Жамбылская областная телерадиокомпания".

В 2000-2003 гг. - главный специалист ЗАО "Қазақстан темір жолы".

В 2003-2005 гг. - корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан".

С февраля по июнь 2005 г. - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента РК".

В 2005-2006 гг. - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента Республики Казахстан".

С марта по август 2006 г. - главный эксперт пресс-службы Президента РК.

В 2006-2007 гг. - обозреватель республиканской газеты "Егемен Қазақстан".

В 2007-2012 гг. - занимал различные должности в Администрации Президента РК.

В 2012-2013 гг. - заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2013-2017 гг. - заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК.

С июня по ноябрь 2017 г. - главный редактор республиканской газеты "Егемен Қазақстан".

В 2017-2019 гг. - председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

С марта 2019 г. и по настоящее время - заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК.