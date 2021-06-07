 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Монголия голосует за нового президента. Победит Хурэлсух или Эрдэнэ или Энхбат
10:38 09.06.2021

Голосование на президентских выборах началось в среду в Монголии. Выборы этого года - первые после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.

Голосование началось в 07:00 по местному времени (05:00 по Нур-Султану). В нем могут принять участие более 2,15 млн граждан страны, население которой составляет около 3,3 млн жителей. Избирательные участки будут открыты до 22:00 по местному времени (20:00 по Нур-Султану).

В этом году за высший государственный пост будут бороться три кандидата: председатель правящей Монгольской народной партии, бывший премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух, бывший председатель оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, а также экс-депутат Великого государственного хурала (парламента), баллотирующийся от Коалиции правых избирателей, Дангаасурэнгийн Энхбат.

Победителем президентских выборов будет признан тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов или более 50% + 1 голос. Если ни одному из претендентов не удастся достичь такого результата, то будет организован второй тур с двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623224280
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