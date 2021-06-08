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В Буке (Ташобласть) окончательно снесли Памятник павшим в Великой ОтечественнойВ Буке (Ташобласть) окончательно снесли Памятник павшим в Великой Отечественной
11:47 09.06.2021

В БУКЕ СНЕСЛИ МЕМОРИАЛ СОЛДАТАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

После сообщения о том, что администрация города Буки в Ташкентской области повредила старинное городище Самсарак, расположенное в центре этого населенного пункта, нам стало известно и другое: в 2019 году на этом холме был уничтожен мемориал в честь советских воинов, погибших во Второй Мировой войне.

Именно на его месте, после того как мемориал был снесен бульдозерами, местные власти построили несколько зданий (об этом сообщило радио "Озодлик).

Справедливости ради напомним, что с мемориальным комплексом, существовавшим в Буке, власти начали расправляться еще в первой половине "нулевых". Этот комплекс, правда, в отличие от обычных военных памятников, был сильно идеологизирован - на возвышающемся посреди города холме-городище, на высоком пьедестале стояла скульптура человека с факелом в руке, а за ней широкие плиты с сюжетами, увековечивающими военные и трудовые подвиги советского народа, начиная с гражданской войны.

Примерно в 2003-2004-м человека с факелом срезали, оставив лишь пьедестал, а с воздвигнутого перед холмом памятного стенда посбивали таблички с именами погибших на фронте жителей Буки. Вместо этого назидательно написали, что народ, нация и родина, подобно руслу реки, начинаются с семьи. В итоге от мемориального комплекса осталась лишь часть - заброшенные стелы-плиты, между которыми горожане пасли свой скот. А невдалеке от холма установили новенькую статую стандартной Скорбящей матери.

В 2019-м не стало и семи стел с сюжетными изображениями.

Городище Самсарак в наше время

Сносы памятников и мемориалов солдатам Второй Мировой, в отличие от стран Закавказья и Прибалтики, в Узбекистане не имели какого-либо законодательного или хотя бы четко сформированного обоснования. Если в тех государствах их ломали либо переносили после продолжительных дискуссий, после принятия соответствующих законов и их утверждения в местных парламентах, в условиях освещения этого процесса прессой, то в Узбекистане не происходило и поныне не происходит ничего подобного.

Неофициальной причиной сноса стала не единожды высказанная покойным диктатором Узбекистана Исламом Каримовым мысль, что, мол, Вторая Мировая - была "не наша война", из чего проистекал вывод, что воины-узбекистанцы погибли "зря".

Видимо, от "первого лица" и последовало негласное, неофициальное распоряжение: без лишнего шума посносить все памятники советским воинам и заменить их памятниками Скорбящей матери. Иначе говоря, лишить погибших права на память (ведь на фронтах войны с нацистами умирали все-таки они, а не их родители, жены и дети).

Так узбекистанские солдаты Второй Мировой оказались "в опале".

В течение ряда лет, начиная приблизительно с конца 1990-х, большинство памятников и мемориалов бойцам Второй Мировой были снесены. Встречаясь с Путиным и другими главами стран СНГ, Ислам Каримов, как обычно, толкал правильные речи о необходимости особого отношения к фронтовикам, о сохранении человеческой памяти, а потом выяснялось, что в это же время рабочие разносили вдребезги очередной монумент.

Ту же политику продолжает и второй президент Узбекистана, Шавкат Мирзиеев. И если первый открыто объяснять причины сноса памятников не хотел, то второй, ввиду скромного интеллектуального потенциала, сделать это, видимо, просто не в состоянии.

Напомним, что дело о повреждении древнего городища Самсарак было рассмотрено Букинским районным судом по уголовным делам 16 ноября 2020 года. Согласно его решению, ущерб составил 239 миллиардов сумов ($22,6 миллиона). По словам представителя ведомства, в одной из сторон на нем было прорублено отверстие, чтобы позволить машинам выезжать, и были установлены лестницы. Общая площадь повреждения составляет 12.646 кубических метров.

Чиновники, построившие здания на возвышенности, внесенной в список культурного наследия, были привлечены судом к ответственности. Однако суд постановил, что штраф должен быть оплачен не самими виновными, а администрацией Букинского района. То есть, погашение ущерба традиционно было возложено на плечи народа.

О каком-либо наказании за преднамеренно уничтоженный мемориальный комплекс, не идет и речи.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623228420
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