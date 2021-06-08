"Мама Тоня". Светлой памяти простой кыргызки Токтогон Алтыбасаровой, спасшей 150 детей блокадного Ленинграда

11:51 09.06.2021

Когда генералы склоняют головы

Россия и Киргизия скоординируют поиск воинов, погибших на фронтах войны



Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)



Токтогон Алтыбасарова и дети из блокадного Ленинграда, ставшие ей родными. Фото: ОДКБ



Телемост, посвященный памяти киргизстанки Токтогон Алтыбасаровой, приютившей 150 детей блокадного Ленинграда, связал Следственный комитет (СК) России и Генеральную прокуратуру КР.



Памятное мероприятие состоялось по инициативе СК РФ. Его подготовка проходила под личным контролем главы ведомства Александра Быстрыкина. Сотрудники управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета подготовили короткометражный фильм "Мама Тоня", рассказывающий о Токтогон Алтыбасаровой.



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- Киргизстанцы наравне с представителями других советских республик внесли огромный вклад в победу над фашизмом, - отметил Александр Бастрыкин, выступая перед сотрудниками двух ведомств. - Достаточно вспомнить о бессмертном подвиге Панфиловской дивизии, о героизме киргизских воинов на всех участках фронта, о мужестве красноармейца Чолпонбая Тулебердиева, закрывшего телом амбразуру немецкого дзота, чтобы обеспечить захват стратегического плацдарма, о Токтогон Алтыбасаровой - юной девушке с огромным сердцем, с глубоким чувством сострадания и жаждой оказать беззащитным детям помощь в невероятно тяжелых условиях.



Александр Бастрыкин напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Киргизию эвакуировали более 16 тысяч человек из блокадного Ленинграда. Среди них было много детей. Жители республики забирали их в семьи, помогали, чем могли.



- Совместным мероприятием мы отдаем дань памяти всем киргизским матерям, женщинам и мужчинам, которые спасли жизни детей, великому подвигу советского народа, - отметил он. - Наша задача - сохранить истинную память о Великой Отечественной войне. Наш долг - не дать растоптать и очернить подвиг советского народа.



Александр Бастрыкин сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об увековечивании памяти Токтогон Алтыбасаровой на ленинградской земле. Он полагает, что ее пример мог бы вдохновлять молодое поколение россиян и киргизстанцев, и отметил, что Следственный комитет готов поддержать общественные организации, которые занимаются интернациональным воспитанием молодежи.



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Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, Герой России Сергей Петров, в свою очередь, также заявил, что Токтогон Алтыбасарова могла бы стать примером для будущих поколений граждан обеих стран.



- Решать проблемы в области воспитания, духовно-нравственного становления и развития молодежи мы будем, в том числе, и на примере таких замечательных людей, - подчеркнул Сергей Петров.



Во время телемоста воспоминаниями о матери поделились сыновья Токтогон Алтыбасаровой, учредитель и координатор общественного фонда ее имени Марат Абдиев и член фонда Мурат Абдиев. Они поблагодарили присутствующих за уникальную встречу.



Досье "РГ"



На момент начала Великой Отечественной войны Токтогон Алтыбасаровой исполнилось всего 16 лет. Взрослые ушли на фронт, и ее назначили председателем сельского совета села Курменты (Иссык-Кульская область Киргизской ССР). В августе 1942 года мужественная девушка взяла под опеку 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. Несмотря на юные годы, она окружила детей материнской заботой и вниманием, сумела дать им ощущение близости и теплоты родного человека.



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Александр Бастрыкин пригласил коллег из Киргизии принять участие в работе штаба по координации поисковой и архивной работы СК РФ. Это позволит расширить географию поиска погибших воинов, чья судьба до сих пор не известна их близким.