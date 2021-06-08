Как блогер нашел тайную резиденцию Мирзиеева в горах на востоке Узбекистана. ВИДЕО

12:08 09.06.2021

Блогер Алексей Гаршин разместил в интернете новое видео, которое позволяет подробно рассмотреть тайную резиденцию президента Узбекистана в горах на востоке страны.



Блогер Гаршин говорит, что он путешествовал по горному региону в Узбекистане, чтобы снять на видео секретный президентский курорт, обнаруженный в ходе расследования Радио Озодлик - Узбекской редакции Радио Свобода в феврале.



Видео, размещенное им в Интернете, позволяет более подробно рассмотреть роскошную резиденцию с ее садами и искусственным озером, которую до сих пор можно было увидеть только со спутников. Расследование Радио Озодлик включало интервью с официальными лицами, строителями и местными жителями, а также документальные свидетельства, подтверждающие выводы Гаршина о том, что на проект были потрачены сотни миллионов долларов.



"Это первые снимки с земле секретного президентского курорта, спрятанного в горах на востоке Узбекистана, - рассказывает блогер. – Существование курорта было задокументировано в ходе расследования Радио Озодлик в феврале".



По словам Алексея Гаршина, новое видео предлагает более пристальный взгляд на роскошную резиденцию с садами и искусственным озером, которую до сих пор было видно только на спутниковых снимках.



"Я хотел показать всю лживость нашего режима", говорит блогер. По его словам, было очень тяжело, он двое суток не спал, на обратной дороге еще немножко заблудился. "Я вполне предполагал, что если меня встретят, поймут кто я такой, просто скажут: упал с обрыва и все, Я был готов к этому. Что делать? Мне надо было доказать, убедиться, предоставить людям материалы. Наглый грабеж народа", отмечает Алексей Гаршин.



В опубликованном в феврале расследовании Радио Озодлик говорилось, что курортный комплекс президента Мирзиеева находится на территории новообразованного биосферного резервата, над территорией комплекса установлена бесполетная зона – одна из шести во всем Узбекистане.







По подсчетам источников, непосредственно участвовавших в строительстве этого объекта, курортный комплекс обошелся государственной казне в сумму от нескольких сотен миллионов до 1 миллиарда долларов США.



Ранее блогера Алексей Гаршина не пропустили на блокпосту по дороге к курорту. На этот раз он добрался до пункта назначения, пройдя 30 километров по горам, и ночуя под звездами. В тайной резиденции Мирзиеева, по словам блогера, есть озеро, вертолетные площадки и два больших здания.



После публикации расследования Радио Озодлик Шавкат Мирзиеев на встрече с журналистами заявил, что "тайная резиденция" - проект госкомпании "Узбекистон темир йуллари".



"Никто там не живет и он не принадлежит одному человеку. Какое отношение к нему имеет президент?", заявил глава Узбекистана. Однако Мирзиеев признался, что иногда ездит туда, "когда в Узбекистан приезжает важный, полезный для Узбекистана человек".