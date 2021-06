Смерть сверхдержавы: национальный вопрос в США, - В.Гулевич

Нация внутри нации



Процесс обострения межнациональных отношений в Соединенных Штатах развивается. Постоянный наплыв мигрантов из Латинской Америки уже привел к созданию на юго-западе США больших анклавов латиноамериканской культуры, испанского языка и католицизма. Это по многим социокультурным параметрам не совпадает с обществом англосаксов.



В 1846-1848 гг. в результате неудачной для Мексики войны с североамериканцами последние захватили Аризону, Неваду, Калифорнию, Юту, Нью-Мексико. Техас англосаксонские переселенцы откололи от Мексики еще раньше. До сих пор на уровне патриотического сознания мексиканцы считают эти штаты мексиканской землей. Мексиканцы – единственная из национальных групп в США, у которой есть исторический повод выдвинуть Вашингтону территориальные претензии.



Англоязычная пресса в штатах с высоким процентом испаноязычного населения вынужденно признает факты дискриминации, которой подвергались латиносы в США. Это и вывески на учреждениях "Мексиканцам и собакам вход воспрещен", это и запрет на захоронения военнослужащих-латиноамериканцев, награжденных Медалью Почета (Medal of Honor, аналог советской медали "За отвагу"), на военных кладбищах, где хоронили белых.



Хваленый американский "плавильный котел" (melting pot) не успевает "переваривать" массы латиноамериканских мигрантов. Они с успехом заменяют те поколения латиносов, которые ассимилировались. Cоциологи из Pew Research Centre указывают, что даже в третьем поколении только 33% взрослых мигрантов из Латинской Америки называют себя американцами. 67% идентифицируют себя либо по названию страны происхождения, либо как латиносов.



В 2019 г. испаноязычное население США перевалило за 60 млн. Это 18% населения США – больше, чем население штатов Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд, вместе взятых. По прогнозам, к 2050 г. испаноязычные составят 30% населения, т.к. их уровень рождаемости (3,5%) выше, чем у черных (2%) и тем более, чем у белых (1,5%). Из 60,6 млн. латиносов 70% – мигранты в первом или втором поколении, не ощущающие особой причастности к англосаксонской культуре. Уже в 1998 г. в Техасе и Калифорнии испанское имя Хосе обогнало по популярности английское Майкл для новорожденных мальчиков.



Латиносы в США



Для латиноамериканцев гораздо больше, чем для англосаксов, характерна склонность к сохранению национальных традиций. Только 3% латиносов используют изобретенный американскими социологами гендерно-нейтральный термин Latinx, который придумали, чтобы заменить термины Latino и Latina, обозначающие латиноса-мужчину и женщину-латинос.



Латиносы в США уже стали заметным политическим явлением. Появился термин "синдром Колумба" – новое открытие Америки белыми политиками, которым политтехнологи советуют заигрывать с избирателями латиноамериканского происхождения. В 2020 году впервые в истории США численность избирателей-латиносов (32 млн.) превысила численность избирателей-афроамериканцев (30 млн.).



Бывший советник президентов Никсона и Рейгана Патрик Бьюкенен в книге "Смерть Запада" (The Death of the West) называл неассимилированных мигрантов в США "нацией внутри нации". 30 млн. жителей страны родились за ее пределами, большинство из них составляют мигранты из Латинской Америки.



В книге "Самоубийство сверхдержавы: выживет ли Америка к 2025 году?" (Suicide of a Superpower: Will America survive to 2025?) Бьюкенен пишет: "Америка разваливается. Больше не существует единой неделимой нации под Богом, скрепленной Клятвой верности [флагу Соединенных Штатов]". В 1960 г. в пятерку стран, давших больше всего мигрантов в США, вошли в порядке убывания Италия, Германия, Канада, Великобритания, Польша. В 2000 г. – Мексика, Китай, Филиппины, Индия и Куба. Это путь от национального разнообразия к доминированию небелых американцев над американцами-англосаксами.



Латиноамериканские лингвисты настаивают, что у США нет исторического права именоваться англоязычной державой: во Флориду, Техас, Аризону, Юту, Неваду, Нью-Мексико, Калифорнию испанский язык пришел на несколько столетий раньше английского, а в Луизиане преобладающим изначально был французский язык.



К 2042 году белые станут в США меньшинством. По мере приближения к этой дате в США будет происходить кардинальный пересмотр основ внутренней и внешней политики, государственной идеологии, культуры, образования, социального обеспечения. В 1960-1970-х гг. в юго-западных штатах США действовало правозащитное антивоенное движение чиканос (Chicanos – одно из прозвищ мексиканцев в США). Они требовали равных прав с белыми, сотрудничали с движением "Черная сила" (Black Power Movement), боровшимся за права афроамериканцев. Этим людям принадлежит клич: "Мы – непокоренный народ на покоренной земле…"



Чиканос выдвинули Духовную концепцию Ацтлана (El Plan espiritual de Aztlán) – идею возвращения мексиканцам морального и исторического права на владение землями, захваченными Соединенными Штатами у Мексики в 1848 году. Ацтлан – мифическая прародина ацтеков, и концепция Ацтлан предлагает это название для всех штатов США, принадлежавших ранее Мексике.



Национальный вопрос в Соединенных Штатах набирает такую остроту, что в недалеком будущем надо ожидать возрождения движения чиканос и концепции Ацтлана. И тогда раскол по национальным "швам" превратится для США из приема устранения геополитических оппонентов (СССР, Югославии) во внутреннюю реальность.



