 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смерть сверхдержавы: национальный вопрос в США, - В.Гулевич
12:15 09.06.2021

Нация внутри нации

Процесс обострения межнациональных отношений в Соединенных Штатах развивается. Постоянный наплыв мигрантов из Латинской Америки уже привел к созданию на юго-западе США больших анклавов латиноамериканской культуры, испанского языка и католицизма. Это по многим социокультурным параметрам не совпадает с обществом англосаксов.

В 1846-1848 гг. в результате неудачной для Мексики войны с североамериканцами последние захватили Аризону, Неваду, Калифорнию, Юту, Нью-Мексико. Техас англосаксонские переселенцы откололи от Мексики еще раньше. До сих пор на уровне патриотического сознания мексиканцы считают эти штаты мексиканской землей. Мексиканцы – единственная из национальных групп в США, у которой есть исторический повод выдвинуть Вашингтону территориальные претензии.

Англоязычная пресса в штатах с высоким процентом испаноязычного населения вынужденно признает факты дискриминации, которой подвергались латиносы в США. Это и вывески на учреждениях "Мексиканцам и собакам вход воспрещен", это и запрет на захоронения военнослужащих-латиноамериканцев, награжденных Медалью Почета (Medal of Honor, аналог советской медали "За отвагу"), на военных кладбищах, где хоронили белых.

Хваленый американский "плавильный котел" (melting pot) не успевает "переваривать" массы латиноамериканских мигрантов.

Хваленый американский "плавильный котел" (melting pot) не успевает "переваривать" массы латиноамериканских мигрантов. Они с успехом заменяют те поколения латиносов, которые ассимилировались. Cоциологи из Pew Research Centre указывают, что даже в третьем поколении только 33% взрослых мигрантов из Латинской Америки называют себя американцами. 67% идентифицируют себя либо по названию страны происхождения, либо как латиносов.

В 2019 г. испаноязычное население США перевалило за 60 млн. Это 18% населения США – больше, чем население штатов Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд, вместе взятых. По прогнозам, к 2050 г. испаноязычные составят 30% населения, т.к. их уровень рождаемости (3,5%) выше, чем у черных (2%) и тем более, чем у белых (1,5%). Из 60,6 млн. латиносов 70% – мигранты в первом или втором поколении, не ощущающие особой причастности к англосаксонской культуре. Уже в 1998 г. в Техасе и Калифорнии испанское имя Хосе обогнало по популярности английское Майкл для новорожденных мальчиков.

Латиносы в США

Для латиноамериканцев гораздо больше, чем для англосаксов, характерна склонность к сохранению национальных традиций. Только 3% латиносов используют изобретенный американскими социологами гендерно-нейтральный термин Latinx, который придумали, чтобы заменить термины Latino и Latina, обозначающие латиноса-мужчину и женщину-латинос.

Латиносы в США уже стали заметным политическим явлением. Появился термин "синдром Колумба" – новое открытие Америки белыми политиками, которым политтехнологи советуют заигрывать с избирателями латиноамериканского происхождения. В 2020 году впервые в истории США численность избирателей-латиносов (32 млн.) превысила численность избирателей-афроамериканцев (30 млн.).

Бывший советник президентов Никсона и Рейгана Патрик Бьюкенен в книге "Смерть Запада" (The Death of the West) называл неассимилированных мигрантов в США "нацией внутри нации". 30 млн. жителей страны родились за ее пределами, большинство из них составляют мигранты из Латинской Америки.

В книге "Самоубийство сверхдержавы: выживет ли Америка к 2025 году?" (Suicide of a Superpower: Will America survive to 2025?) Бьюкенен пишет: "Америка разваливается. Больше не существует единой неделимой нации под Богом, скрепленной Клятвой верности [флагу Соединенных Штатов]". В 1960 г. в пятерку стран, давших больше всего мигрантов в США, вошли в порядке убывания Италия, Германия, Канада, Великобритания, Польша. В 2000 г. – Мексика, Китай, Филиппины, Индия и Куба. Это путь от национального разнообразия к доминированию небелых американцев над американцами-англосаксами.

Латиноамериканские лингвисты настаивают, что у США нет исторического права именоваться англоязычной державой: во Флориду, Техас, Аризону, Юту, Неваду, Нью-Мексико, Калифорнию испанский язык пришел на несколько столетий раньше английского, а в Луизиане преобладающим изначально был французский язык.

К 2042 году белые станут в США меньшинством. По мере приближения к этой дате в США будет происходить кардинальный пересмотр основ внутренней и внешней политики, государственной идеологии, культуры, образования, социального обеспечения. В 1960-1970-х гг. в юго-западных штатах США действовало правозащитное антивоенное движение чиканос (Chicanos – одно из прозвищ мексиканцев в США). Они требовали равных прав с белыми, сотрудничали с движением "Черная сила" (Black Power Movement), боровшимся за права афроамериканцев. Этим людям принадлежит клич: "Мы – непокоренный народ на покоренной земле…"

Чиканос выдвинули Духовную концепцию Ацтлана (El Plan espiritual de Aztlán) – идею возвращения мексиканцам морального и исторического права на владение землями, захваченными Соединенными Штатами у Мексики в 1848 году. Ацтлан – мифическая прародина ацтеков, и концепция Ацтлан предлагает это название для всех штатов США, принадлежавших ранее Мексике.

Чиканос выдвинули Духовную концепцию Ацтлана (El Plan espiritual de Aztlán) – идею возвращения мексиканцам морального и исторического права на владение землями, захваченными Соединенными Штатами у Мексики в 1848 году.

Национальный вопрос в Соединенных Штатах набирает такую остроту, что в недалеком будущем надо ожидать возрождения движения чиканос и концепции Ацтлана. И тогда раскол по национальным "швам" превратится для США из приема устранения геополитических оппонентов (СССР, Югославии) во внутреннюю реальность.

Владислав ГУЛЕВИЧ
8.06.2021

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623230100
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