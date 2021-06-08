Геополитические игры вокруг Сирии и повторного избрания президентом Башара Асада, - Дм.Минин

12:17 09.06.2021 Американцы и турки лишь продлевают бедствия сирийского народа



Прошедшие в Сирии в конце мая президентские выборы увенчались убедительной победой Башара Асада, за которого из трех претендентов проголосовали 95% пришедших на выборы избирателей. И хотя на Западе и в Турции выборы тут же объявили сфальсифицированными, скрыть царившую в эти дни картину в Сирии невозможно. Всем непредвзятым наблюдателям видно, что люди шли на избирательные участки толпами, а затем массовыми демонстрациями повсюду отмечали успех победителя. Башар Асад сумел довести войну с экстремистами до победного конца, на большей части Сирии царит мир, идет процесс восстановления разрушенной экономики. Если бы не попирающая все законы оккупация части сирийской территории теми силами, которые не признают очевидную поддержку подавляющим большинством власти Асада, успехи в возрождении страны были бы еще большими.



Башар Асад голосует в Дамаске



Кандидаты



Жители Алеппо у старой цитадели празднуют победу Асада



Жители Алеппо у старой цитадели празднуют победу Асада



Все вроде просто. Полномочия Сирии в ООН, признанные всем миром, осуществляет ее правительство. Главная роль в его формировании принадлежит президенту Асаду. И только сирийский народ имеет право определять, обладает ли президент легитимностью. Нравится кому-то руководитель страны или нет, никто не может ставить под вопрос территориальную целостность и суверенитет Сирии, все еще попираемые Анкарой и Вашингтоном на севере и северо-востоке, а также в районе ат-Танфа на юге. Ведь в "уважаемых" и "признанных" Западом ближневосточных монархиях никаких выборов глав государств вообще не проводится. Значит ли это, что Запад имеет право в любой момент вторгнуться и аннексировать часть их территорий? В этой части мира за немногими исключениями вообще редко бывают конкурентные выборы. К таким исключениям, например, относится Иран. Однако иранские власти на Западе тоже не считают вполне легитимными. Так что дело не в демократических процедурах, которые отсутствуют у большинства региональных союзников Запада, а в геополитических интересах.



Б. Асад и его генералы



Б. Асад и его генералы



В ближайшее время Б. Асаду, как и всему сирийскому народу, еще предстоит упорная борьба не только за признание полномочий президента, но и за полный национальный суверенитет. Первое проще. Сирийского лидера уже поздравили с переизбранием Россия, Китай, Иран, многие страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Власти Сирии признают Индия, Индонезия, другие многонаселенные страны. В совокупности в них проживает значительно более половины человечества. С точки зрения демократии человечество Асада признает.



В регионе, что для сирийцев принципиально важно, в числе первых поздравления Асаду направили султан Омана Хайтам бен Тарик и президент Ливана Мишель Аун. К ним примыкают ОАЭ, Бахрейн и Судан. Ограниченный в своем суверенитете Ирак тем не менее осуществляет многие мероприятия по борьбе с террористами практически на союзнической основе с Сирией. Идет процесс нормализации отношений Дамаска с региональным "тяжеловесом" Египтом, в том числе на почве противоречий последнего с Турцией. При посредничестве России осуществляются интенсивные консультации сирийцев с другими арабскими странами. Упорствует в непризнании Асада монархический Катар, но у него выстраиваются привилегированные отношения с Москвой, что постепенно может сказаться и на его региональной позиции.



Б. Асад и султан Омана Хайтам бен Тарик



Б. Асад и султан Омана Хайтам бен Тарик



Президент Ливана Мишель Аун



Президент Ливана Мишель Аун



Не зря недоброжелатели Сирии так озабочены нарастанием процессов ее международного признания, прежде всего на Ближнем Востоке, всячески пытаясь этому препятствовать. Например, турецкий экспертный центр ORSAM полагает, что "выборы могут привести к радикальным изменениям в отношениях внутри Лиги арабских государств". Ключевым элементом в деле "реабилитации" Асада может стать позиция Саудовской Аравии. По данным турок, глава саудовской разведки Халид аль-Хемайдан уже встречался в Дамаске со своим сирийским коллегой Али Мамлюком. Практика показывает, что все процессы сближения в регионе, как правило, начинаются с контактов глав этих ведомств. Как считают турецкие эксперты, Саудовская Аравия рассматривает возможность восстановления отношений с режимом Асада в плане конкуренции с влиянием Ирана в Сирии. В настоящее время единственной страной, которая может возражать против восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств, кажется Катар. Ливанское издание Raseef22 сообщает, что и с сирийской стороны министр туризма посетил Эр-Рияд. Представитель Саудовской Аравии, пожелавший сохранить анонимность, заявил изданию, что сближение с Дамаском планировалось очень долгое время, но дело не продвигалось. "Однако изменение региональной ситуации позволило сделать первый шаг". Одним из важных факторов, влияющих на примирение арабских стран с Сирией, по мнению экспертов, являются региональные амбиции Турции, грезящей идеями неоосманизма и вмешивающейся везде от Ливии до Сирии.



Однако турки перспективу нормализации отношений с Сирией для себя, по-прежнему, не видят. Дескать, нет смысла сотрудничать с Дамаском, поскольку он "слишком слабый союзник" в борьбе с прокурдскими СДС, поддерживаемыми американцами. В подобных расчетах отсутствует элементарная логика. Именно из-за вмешательства турок сирийцы не могут сосредоточить достаточно сил, чтобы отделить курдскую Рожаву от Турции и интегрировать ее назад в состав Сирии.



Курды: "Знамена выцвели, но боевой дух не пропал!"



Ослепленные собственными территориальными амбициями и иллюзиями турки не понимают, что на стороне Дамаска в контроле над сирийско-турецкой границей – право суверенитета и возможная поддержка извне, в то время как их оккупация временна и не может быть никем одобрена. Если бы они не мешали властям Сирии, то с гораздо более сильных позиций могли бы выдавливать из страны американцев и переводить диалог с курдами в мирное русло. Сегодня же Турция занимает сирийские земли, в 4 раза превышающие площадь оккупированных Израилем Голан. Как заявляет заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, турки в глазах сирийцев в этом отношении ничем не отличаются от израильтян.



Башар Джаафари



Решая свои геополитические задачи, западные державы с помощью подконтрольной им ОЗХО вытаскивают замшелое досье по якобы имевшим место в прошлом химическим атакам правительственных сил. Пытаются доказать, что Асад, мол, препятствует западным "добротворам" оказывать гуманитарную помощь населению.



Международное издание Аl-Мonitor полагает, что и на предстоящем саммите Байден – Путин в Женеве сирийской проблеме будет уделено значительное внимание. Байден, скорее всего, начнет с того, что будет добиваться повторного санкционирования пограничного перехода Баб-аль-Хава на турецко-сирийской границе, который в настоящее время является единственным пунктом доступа для международной помощи и американских ресурсов в зону Идлиба. Обсуждения же законности присутствия войск США на северо-востоке Сирии в т.н. Рожаве он, по-видимому, будет стремиться избежать.



Пограничный переход Баб аль-Хава



Пограничный переход Баб аль-Хава



Позиция России заключается в том, что вся помощь должна поступать через сирийское правительство, а не через районы, контролируемые оппозиционными силами, и что Западу необходимо сделать больше для решения проблемы террористов в провинции Идлиб. Провинция в основном контролируется группой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ*, запрещена в России), которую СБ ООН и сами США признали террористической. Независимые корреспонденты из Идлиба сообщают, что в настоящее время ХТШ ведет там массированную охоту за сторонниками Б. Асада, проявившими себя во время выборов.



Однако Байдену едва ли удастся сбить Россию с позиции, которую в СБ ООН 26 мая заявил российский представитель: "Попытки Пентагона незаконно закрепиться в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом не помогут стабилизации обстановки в регионе. Американцы преследуют там совершенно иные цели, в том числе связанные с залежами углеводородов к северу от Евфрата".



Армия США на страже чужой нефти в Сирии, куда ее не приглашали



Фактически США хотят держать на плаву тех, кого сами признали террористами. Они опасаются, что если этот анклав падет, то освободившиеся сирийские силы (до половины всей САА) могут начать оказывать давление на них самих и их местных союзников-коллаборационистов. Американцы, как и турки, лишь продлевают бедствия сирийского народа, не давая ему приступить к мирному труду, который единственно и мог бы решить все гуманитарные проблемы страны.



Дмитрий МИНИН

8.06.2021 Источник - fondsk.ru

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