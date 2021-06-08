 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.06.2021
14:32  Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17
13:31  Глава (нарко-резидент) АмерУниверситета в ЦентрАзии Качинс улетел "к семье" в Америку
13:28  Уланбек Калманбетов возглавил Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ Киргизии
13:08  Почему Бердымухамедов "снизошел" до России, бросив в бой единственного сына, - И.Джорбенадзе
12:56  Госдума запретила россиянам работать в нежелательных анти(не)правительственных организациях
12:17  Геополитические игры вокруг Сирии и повторного избрания президентом Башара Асада, - Дм.Минин
12:15  Смерть сверхдержавы: национальный вопрос в США, - В.Гулевич

12:08  Как блогер нашел тайную резиденцию Мирзиеева в горах на востоке Узбекистана. ВИДЕО
11:56  Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
11:51  "Мама Тоня". Светлой памяти простой кыргызки Токтогон Алтыбасаровой, спасшей 150 детей блокадного Ленинграда
11:47  В Буке (Ташобласть) окончательно снесли Памятник павшим в Великой Отечественной
10:38  Монголия голосует за нового президента. Победит Хурэлсух или Эрдэнэ или Энхбат
10:05  Архивную службу Казахстана возглавил журналист Куат Бораш
09:44  Талибы расстреляли в афганском Баглане 10 минеров британо-американской НКО HALO Trust
09:40  Турецкую разведку обвинили в краже кыргызстанского гюлениста Орхана Инанды, - "Взгляд"
08:46  Туркестанский легион. Надо ли реабилитировать предателей? - Ахмет Талапулы
08:14  Свободу Бабанчику! Количество митингующих в Таласе кыргызов-"бабановцев" растет
07:49  1868 год. Сражение на Зербулакских высотах. Из истории завоевании ЦентрАзии Россией, - Н.Каразин
07:38  Африканский халифат. Как "Исламское государство" стало франшизой, - А.Фокина
07:32  Из-за Москвы Вашингтон увеличивает военную помощь Ливану, - Р.Мустафин
07:21  Кто в Казахстане хочет реабилитировать прислужников нацистов? - В.Прохватилов
07:15  Гастарбайтеров перестают пускать в Россию беспрепятственно, - "НГ"
00:39  Война США и Китая неизбежна - The American Conservative
00:31  Рождение и смерть "КазАгро", - А.Бектенова
00:29  Почему Токаев не убирает "пересидевших" на местах акимов – Д.Ашимбаев
00:24  Президенту Франции Макрону публично дали по уху (видео)
Вторник, 08.06.2021
21:56  Вице-през США Кама Харрис переобулась и выступила против мигрантов
21:10  Пакистан отказался предоставить США свои военные базы. Под вывод техники и войск из Афгана
20:48  Бывший замакима Караганды Шалабеков получил полтора года тюрьмы за хищение бюджетных средств
20:37  Казахстан начал стройку собственного газоперерабатывающего завода на Кашагане
20:34  Длинная рука китайского правосудия дотянется до США, - В.Скосырев
20:04  Бишкек не готов принять своих нелегалов из России, - В.Панфилова
12:49  Шейхам из ОАЭ разрешат охоту на дрофу-красотку в Казахстане. Отстрел людишек пока не разрешат...
12:27  Как самоликвидируется укр-бандеровский "Азов". Аваков работает на Россию? - "МК"
12:15  В полит-истории Казахстана набирает силу "джучизм", - Д.Ашимбаев
12:09  Реформа на скорую руку? В Кыргызстане готовятся принять новые кодексы и законы
12:07  Тихо, идет съемка! Кино-продюсер Курмашев стал советником акима Алматы "по креативной экономике"
12:06  "Я всегда в жизни поступал по совести...". Экс-премьер Киргизии Бабанов пишет жалостливые письма из СИЗО
11:54  Чехия признала дем-белочку Тихановскую "президентом Беларуси"
11:53  В Бухаре женщины избили группу археологов (видео)
11:51  Университеты в Кыргызстане хотят разделить на два типа... Низшие и начальные?
11:11  Война с историей станет основой для "единства народа" в Казахстане? - М.Крамаренко
11:07  Рецепт по борьбе с Лукашенко: Запад поздно опомнился, - М.Ростовский
10:55  Новое правительство в Израиле и кризис демократии, - Авигдор Эскин
10:48  Стало ясно, почему Зеленский хочет в НАТО: своя армия небоеспособна, - С.Вальченко
10:36  Кидалово Обуза. Турецкие буржуи подали в арбитраж иск против Узбекистана
10:15  Недоумство ректора ВШЭ. Убожество рос-элитки - главный тормоз развития страны, - "МК"
10:01  Афера "Безопасный город". Экс-кыр-вице-премьер Дыйканбаев рассказал как его коррумпировал Китай
09:24  Непотопляемое Божко. Легендарный КазГэбист - фигурант массы скандалов вновь трудоустроен на вкусную должность
09:08  Бывший начальник управления ГКНБ Бишкека Дюшекеев задержан по делу Elite House
08:32  Путин наградил Мамина (премьер Казахстана) орденом "Дружбы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Геополитические игры вокруг Сирии и повторного избрания президентом Башара Асада, - Дм.Минин
12:17 09.06.2021

Американцы и турки лишь продлевают бедствия сирийского народа

Прошедшие в Сирии в конце мая президентские выборы увенчались убедительной победой Башара Асада, за которого из трех претендентов проголосовали 95% пришедших на выборы избирателей. И хотя на Западе и в Турции выборы тут же объявили сфальсифицированными, скрыть царившую в эти дни картину в Сирии невозможно. Всем непредвзятым наблюдателям видно, что люди шли на избирательные участки толпами, а затем массовыми демонстрациями повсюду отмечали успех победителя. Башар Асад сумел довести войну с экстремистами до победного конца, на большей части Сирии царит мир, идет процесс восстановления разрушенной экономики. Если бы не попирающая все законы оккупация части сирийской территории теми силами, которые не признают очевидную поддержку подавляющим большинством власти Асада, успехи в возрождении страны были бы еще большими.

Башар Асад голосует в Дамаске

Кандидаты

Жители Алеппо у старой цитадели празднуют победу Асада

Жители Алеппо у старой цитадели празднуют победу Асада

Все вроде просто. Полномочия Сирии в ООН, признанные всем миром, осуществляет ее правительство. Главная роль в его формировании принадлежит президенту Асаду. И только сирийский народ имеет право определять, обладает ли президент легитимностью. Нравится кому-то руководитель страны или нет, никто не может ставить под вопрос территориальную целостность и суверенитет Сирии, все еще попираемые Анкарой и Вашингтоном на севере и северо-востоке, а также в районе ат-Танфа на юге. Ведь в "уважаемых" и "признанных" Западом ближневосточных монархиях никаких выборов глав государств вообще не проводится. Значит ли это, что Запад имеет право в любой момент вторгнуться и аннексировать часть их территорий? В этой части мира за немногими исключениями вообще редко бывают конкурентные выборы. К таким исключениям, например, относится Иран. Однако иранские власти на Западе тоже не считают вполне легитимными. Так что дело не в демократических процедурах, которые отсутствуют у большинства региональных союзников Запада, а в геополитических интересах.

Б. Асад и его генералы

Б. Асад и его генералы

В ближайшее время Б. Асаду, как и всему сирийскому народу, еще предстоит упорная борьба не только за признание полномочий президента, но и за полный национальный суверенитет. Первое проще. Сирийского лидера уже поздравили с переизбранием Россия, Китай, Иран, многие страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Власти Сирии признают Индия, Индонезия, другие многонаселенные страны. В совокупности в них проживает значительно более половины человечества. С точки зрения демократии человечество Асада признает.

В регионе, что для сирийцев принципиально важно, в числе первых поздравления Асаду направили султан Омана Хайтам бен Тарик и президент Ливана Мишель Аун. К ним примыкают ОАЭ, Бахрейн и Судан. Ограниченный в своем суверенитете Ирак тем не менее осуществляет многие мероприятия по борьбе с террористами практически на союзнической основе с Сирией. Идет процесс нормализации отношений Дамаска с региональным "тяжеловесом" Египтом, в том числе на почве противоречий последнего с Турцией. При посредничестве России осуществляются интенсивные консультации сирийцев с другими арабскими странами. Упорствует в непризнании Асада монархический Катар, но у него выстраиваются привилегированные отношения с Москвой, что постепенно может сказаться и на его региональной позиции.

Б. Асад и султан Омана Хайтам бен Тарик

Б. Асад и султан Омана Хайтам бен Тарик

Президент Ливана Мишель Аун

Президент Ливана Мишель Аун

Не зря недоброжелатели Сирии так озабочены нарастанием процессов ее международного признания, прежде всего на Ближнем Востоке, всячески пытаясь этому препятствовать. Например, турецкий экспертный центр ORSAM полагает, что "выборы могут привести к радикальным изменениям в отношениях внутри Лиги арабских государств". Ключевым элементом в деле "реабилитации" Асада может стать позиция Саудовской Аравии. По данным турок, глава саудовской разведки Халид аль-Хемайдан уже встречался в Дамаске со своим сирийским коллегой Али Мамлюком. Практика показывает, что все процессы сближения в регионе, как правило, начинаются с контактов глав этих ведомств. Как считают турецкие эксперты, Саудовская Аравия рассматривает возможность восстановления отношений с режимом Асада в плане конкуренции с влиянием Ирана в Сирии. В настоящее время единственной страной, которая может возражать против восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств, кажется Катар. Ливанское издание Raseef22 сообщает, что и с сирийской стороны министр туризма посетил Эр-Рияд. Представитель Саудовской Аравии, пожелавший сохранить анонимность, заявил изданию, что сближение с Дамаском планировалось очень долгое время, но дело не продвигалось. "Однако изменение региональной ситуации позволило сделать первый шаг". Одним из важных факторов, влияющих на примирение арабских стран с Сирией, по мнению экспертов, являются региональные амбиции Турции, грезящей идеями неоосманизма и вмешивающейся везде от Ливии до Сирии.

Однако турки перспективу нормализации отношений с Сирией для себя, по-прежнему, не видят. Дескать, нет смысла сотрудничать с Дамаском, поскольку он "слишком слабый союзник" в борьбе с прокурдскими СДС, поддерживаемыми американцами. В подобных расчетах отсутствует элементарная логика. Именно из-за вмешательства турок сирийцы не могут сосредоточить достаточно сил, чтобы отделить курдскую Рожаву от Турции и интегрировать ее назад в состав Сирии.

Курды: "Знамена выцвели, но боевой дух не пропал!"

Ослепленные собственными территориальными амбициями и иллюзиями турки не понимают, что на стороне Дамаска в контроле над сирийско-турецкой границей – право суверенитета и возможная поддержка извне, в то время как их оккупация временна и не может быть никем одобрена. Если бы они не мешали властям Сирии, то с гораздо более сильных позиций могли бы выдавливать из страны американцев и переводить диалог с курдами в мирное русло. Сегодня же Турция занимает сирийские земли, в 4 раза превышающие площадь оккупированных Израилем Голан. Как заявляет заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, турки в глазах сирийцев в этом отношении ничем не отличаются от израильтян.

Башар Джаафари

Решая свои геополитические задачи, западные державы с помощью подконтрольной им ОЗХО вытаскивают замшелое досье по якобы имевшим место в прошлом химическим атакам правительственных сил. Пытаются доказать, что Асад, мол, препятствует западным "добротворам" оказывать гуманитарную помощь населению.

Международное издание Аl-Мonitor полагает, что и на предстоящем саммите Байден – Путин в Женеве сирийской проблеме будет уделено значительное внимание. Байден, скорее всего, начнет с того, что будет добиваться повторного санкционирования пограничного перехода Баб-аль-Хава на турецко-сирийской границе, который в настоящее время является единственным пунктом доступа для международной помощи и американских ресурсов в зону Идлиба. Обсуждения же законности присутствия войск США на северо-востоке Сирии в т.н. Рожаве он, по-видимому, будет стремиться избежать.

Пограничный переход Баб аль-Хава

Пограничный переход Баб аль-Хава

Позиция России заключается в том, что вся помощь должна поступать через сирийское правительство, а не через районы, контролируемые оппозиционными силами, и что Западу необходимо сделать больше для решения проблемы террористов в провинции Идлиб. Провинция в основном контролируется группой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ*, запрещена в России), которую СБ ООН и сами США признали террористической. Независимые корреспонденты из Идлиба сообщают, что в настоящее время ХТШ ведет там массированную охоту за сторонниками Б. Асада, проявившими себя во время выборов.

Однако Байдену едва ли удастся сбить Россию с позиции, которую в СБ ООН 26 мая заявил российский представитель: "Попытки Пентагона незаконно закрепиться в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом не помогут стабилизации обстановки в регионе. Американцы преследуют там совершенно иные цели, в том числе связанные с залежами углеводородов к северу от Евфрата".

Армия США на страже чужой нефти в Сирии, куда ее не приглашали

Фактически США хотят держать на плаву тех, кого сами признали террористами. Они опасаются, что если этот анклав падет, то освободившиеся сирийские силы (до половины всей САА) могут начать оказывать давление на них самих и их местных союзников-коллаборационистов. Американцы, как и турки, лишь продлевают бедствия сирийского народа, не давая ему приступить к мирному труду, который единственно и мог бы решить все гуманитарные проблемы страны.

Дмитрий МИНИН
8.06.2021

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623230220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин дал старт строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган
- Путин наградил премьер-министра Казахстана орденом Дружбы
- Сенаторы обсудили законопроекты по развитию социального предпринимательства
- Кадровые перестановки
- Субсидии аграриев: эффективный инструмент или дыры в бюджете?
- Бывшего замакима Караганды приговорили к полутора годам
- 56 фактов безрецептурного отпуска подучетных препаратов выявлено в стране
- Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства
- Нурлан Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  