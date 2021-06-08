Госдума запретила россиянам работать в нежелательных анти(не)правительственных организациях

12:56 09.06.2021

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны. Законопроект также меняет правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств.



Согласно документу, гражданам России, лицам без гражданства, постоянно проживающим в России и российским юридическим лицам запрещено участвовать в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории России.



Законопроект вводит дополнительный признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательным - посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".



Кроме того, после вступления закона в силу обязательному контролю будет подлежать любая операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и иного имущества. Сейчас контролируются суммы свыше 100 тыс. руб.



В мае группа депутатов также внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за руководство и участие в иностранной НПО, признанной в России нежелательной. За участие предлагается наказывать лишением свободы сроком до четырех, а за руководство - до шести лет. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщал, что "опорные пункты" нежелательных НПО действуют в Грузии, Литве, Польше, Украине, Чехии и Эстонии.