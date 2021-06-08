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Почему Бердымухамедов "снизошел" до России, бросив в бой единственного сына, - И.Джорбенадзе
13:08 09.06.2021

Президент Туркмении, державший большую дистанцию с Москвой, начал наводить с ней мосты, поручив это тонкое дело преемнику.

Похоже, что совершенно закрытая Туркмения, кичащаяся своим "полным нейтралитетом", пошла на сближение с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Причем это ответственное дело президент республики Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему единственному сыну - 39-летнему Сердару, назначенному отцом в этом году на должность вице-премьера и председателя Высшей контрольной палаты. И тут очень быстро появился на свет проект программы межправительственного экономического сотрудничества между Россией и Туркменией на 2021–2023 годы, утвержденный Аркадагом в конце мая на заседании кабинета министров. За реализацией "дорожной карты" развития сотрудничества между двумя государствами поручено следить, причем "строго", Сердару, который всеми - и местными жителями, и экспертами - воспринимается как преемник Гурбангулы Бердымухамедова на посту президента.

Получить достоверную и детальную информацию о том, насколько близко Туркмения желает приблизиться к России и какие области сотрудничества для нее реально приоритетны, невозможно ввиду крайней закрытости страны. Поэтому ограничимся скупой официальной информацией - она тоже дает пищу для кое-каких размышлений. "Дорожная карта" акцентирует внимание на взаимодействии Москвы и Ашхабада в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, финансов и высоких технологий. Известно также, что Туркмения закупит трубы у России для строящейся газотурбинной электростанции.

Говоря о купле-продаже. Программа сотрудничества Ашхабада с РФ предусматривает также расширение товарной номенклатуры взаимной торговли. Как подчеркивает Бердымухамедов-старший, Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Туркмении, и межгосударственное сотрудничество "отвечает интересам благополучия" народов двух государств.

И если Аркадаг преимущественно предпочитает сидеть у себя дома и избегает визитов в другие страны, Сердар стал активно вояжировать в Россию. Он даже принял участие - и это только за последние два месяца - в форумах СНГ и ЕАЭС, к которым нынешний президент Туркмении был, как минимум, совершенно равнодушен. И Сердар стал первым представителем Туркмении, принявшим участие в саммите Евразийского союза, членом которого его республика не является. И даже заявил, что у Ашхабада "есть, что предложить партнерам по экономическому сотрудничеству".

Он разрекламировал свою страну в контексте развития транспортно-логистической инфраструктуры, строительства автомагистралей, железных дорог и крупного порта на Каспии в Туркменбаши; производства топлива и горюче-смазочных материалов. "Гонец" заверил аудиторию в устойчивости и стабильности туркменской экономики, которая, по его утверждению, в прошлом году показала рост в 5,9% (по данным МВФ - в пять раз меньше); а также в том, что "законодательная база позволяет зарубежному бизнесу уверенно и комфортно чувствовать себя на туркменском рынке".

Последнее заверение видится ключевым: Туркмения стремится к получению российских инвестиций, что входит и в интересы Москвы с точки зрения расширения ее символического, на данном этапе, экономического присутствия в этой центральноазиатской республике, однако не без желательного для Первопрестольной политического влияния. О нем и его возможной форме будет сказано ниже. Ну как не обласкать за это Туркмению? Что и сделал глава российского правительства Михаил Мишустин, который встретился (а как же "субординация"?) с новоявленным вице-премьером.

О чем говорили? По открытой информации, о необходимости развития экономического сотрудничества и наращивания объема внешнеторгового оборота, который, по данным туркменской стороны, составил в прошлом году $1,38 млрд -это на треть больше, чем в году предыдущем. А по информации Евразийской экономической комиссии, в 2020-м Туркмения импортировала продукцию из ЕАЭС на общую сумму более $753 млн, из которых на долю России пришлось 86,3%. Что же до туркменского экспорта, в государства ЕАЭС продано товара на $385 млн, из них 83% - в Россию. Достоверного ответа на вопрос, фигурирует ли в номенклатуре туркменского экспорта в Россию природный газ (вопрос весьма важный для сторон по сумме причин), нет. Но если и фигурирует, то в весьма малых объемах.

О встрече Бердымухамедова-младшего с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым информации практически нет: "Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области безопасности". А "Хроника Туркменистана" перечисляет, какие объекты посетила туркменская делегация: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии, Торгово-промышленную палату, ВГТРК и телеканал "Мир", ПАО "Сбербанк", ПАО "Газпром", GAZPROM Schweiz AG, АО "Уральский завод гражданской авиации", Российский фонд прямых инвестиций (!), ОАО "Красцветмет", ПАО "Транскапиталбанк" и т. д. Обсуждалось сотрудничество в области энергетики и возможные проекты с компанией "Лукойл" и ПАО "КАМАЗ".

Вообще-то родитель Сердара тоже не зевал, хотя его прямая активность в отношении России была значительно меньшей: он встретился в Ашхабаде с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и поблагодарил Россию (в телефонной беседе с президентом Путиным - тоже) за разработку ею вакцин от коронавируса и поставку в республику "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". И хоть в Туркмении "нет" никакой "короны", она едва ли не первой зарегистрировала российскую вакцину, на чем неоднократно, и с "глубоким удовлетворением", делали акцент в Москве. Но Бердымухамедов и Минниханов говорили не только на медицинские темы: обсудили сотрудничество между Туркменией и компаниями из Татарстана - ОАО "КАМАЗ", Казанским вертолетным заводом, "Татнефтью" и КЭР-Холдингом.

Почему Гурбангулы Бердымухамедов стал "раскручивать" сына в сторону России? Сердар, кстати, встретился - на сей раз в Ашхабаде, вместе с главой туркменского МИД, - с делегацией "деловых людей" из Санкт-Петербурга. Скорее всего, Аркадаг ищет поддержки РФ, которая, "конечно же, не вмешивается в выборы в других странах", при передачи власти своему сыну. От России ему требуется политическая лояльность к будущему президенту Туркмении, его поддержка в регионе Центральной Азии и инвестиционная подпитка: чтоб чаду было легче, "правильнее" и безопаснее править в условиях открытого нарастания оппозиционных настроений среди туркменов, находящихся за границей, включая Россию и Турцию. Видимо, от других президентов ЦА и иных географически близких государств, получить такую поддержку он не рассчитывает.

В общем, какой бы "нейтральной" и "процветающей" ни была Туркмения, как это вдалбливается властями народу, а поддержка извне, а тем более России, ей все же нужна для гарантированной и безопасной передачи власти. И стране позарез необходимы деньги. Иностранцы в республику стараются не соваться (или их в нее допускают жестко-выборочно) - опасно для "капиталодержащих". А Россия известна своей активностью в тоталитарных странах с высокими инвестиционными рисками: вероятно, она лучше находит с ними общий язык.

Ирина Джорбенадзе

Источник - rosbalt.ru
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