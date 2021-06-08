Глава (нарко-резидент) АмерУниверситета в ЦентрАзии Качинс улетел "к семье" в Америку

13:31 09.06.2021

9 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент АУЦА Эндрю Качинс покинул свой пост и возвращается в США



Президент АУЦА Эндрю Качинс решил вернуться в Соединенные Штаты в конце этого учебного года, чтобы снова провести время с семьей. Об этом говорится в обращении попечительского совета Американского университета в Центральной Азии.



Попечительский совет университета попросил доктора Джонатана Беккера, исполнительного вице-президента и вице-президента по академическим вопросам Бард-колледжа, а также члена попечительского совета АУЦА временно занять должность президента. Пока попечительский совет приступит к поиску нового директора.



"Мы очень благодарны доктору Качинсу за руководство в течение последних двух лет и желаем ему больших успехов в его будущих начинаниях. Несмотря на множество осложнений и трудностей, вызванных пандемией COVID-19, за последние два года университет достиг впечатляющих результатов, и мы благодарны за роль, которую доктор Качинс сыграл в них", - говорится в обращении.



Напомним, ранее президенту АУЦА Эндрю Качинсу было вручено уведомление о подозрении по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта". Его вызвали на допрос. В следственной службе МВД он провел несколько часов. В итоге Эндрю Качинса отпустили под подписку о невыезде.