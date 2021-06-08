Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17

14:32 09.06.2021

Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.



"Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским "Боингом". На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются", – сказал Лавров, передает РИА "Новости".



В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 "Буком" из ДНР.



Также суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна "Алмаз – Антей" по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.



Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.



Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания "Алмаз – Антей", выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.



Напомним, в понедельник суд в Нидерландах завершил опрос экспертов "Алмаз-Антея" по делу MH17.