Триллион тенге потратили на спасение Казахстана от безработицы

15:13 09.06.2021

9 июня 2021,

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты подняли вопросы обеспечения занятости в период пандемии коронавируса и эффективности выделенных на эти цели бюджетных денег, передает корреспондент zakon.kz.



Мажилисмен Галымжан Елеуовов отметил, что в отчете правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 года указано, что на реализацию дорожной карты занятости выделено 976 млрд тенге, на госпрограмму "Енбек" - 180 млрд тенге.



Их ключевой целью являлось обеспечение занятости и сохранение уровня доходов населения, трудовой деятельности. Однако, в заключении Счетного комитета указано, что несмотря на внушительный объем средств почти 1,2 трлн тенге, реальные денежные доходы населения все-таки снизились на 3%. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума увеличилось с 4,3% до 5,3%. Поясните, почему при таком значительном расходовании госсредств получен низкий социально-экономический эффект, - спросил депутат представителей правительства.

По словам заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, прошлый год был непростым.



Положение было сложным и на это есть основания. Это коснулось не только Казахстана, это зависит от пандемии во всем мире. И, конечно, самая сложная ситуация у нас была при ЧП. Несколько миллионов человек остались без работы. Также приняты были ограничительные меры и уровень безработицы достиг 54%. Такова была реальная ситуация. Правительство приняло меры - Дорожная карта, программа "Енбек", реализовывались ряд крупных программ. Мы сохранили безработицу на уровне 4,9%. Если бы эти меры не приняли, то, конечно, этот показатель был бы намного выше, - уверен он.

По направлению обеспечения мерами занятости казахстанцев заместитель премьер-министра добавил, что сейчас проектами охвачено 1,4 млн человек.



Если сравнить с планом мы превысили на 17%. Этот ведь не только открытие новых рабочих мест, но также и сохранение имеющихся. В том числе 2,3 млн рабочих мест мы смогли сохранить. Данные, которые вы привели, по статистике, реальный доход вырос на 3,4%. Объем реальной зарплаты на 6,8%. Это информация, которую предоставляют нам госорганы. Мы ими руководствуемся: в сфере госслужбы, повышения зарплат учителей, медиков. Около 900 тысяч человек смогли получить повышенную зарплату, - заключил Тугжанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан