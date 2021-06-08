 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 09.06.2021
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Вторник, 08.06.2021
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Опять задержан бывший глава "Кыргыз темир жолу" Василий Дашков
17:16 09.06.2021

Задержан бывший глава "Кыргыз темир жолу" Василий Дашков

ГКНБ вновь задержал бывшего гендиректора госпредприятия "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По данным следствия, Дашков с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 млрд сомов.

18 мая 2021 года Первомайским районным судом Бишкека в отношении Василия Дашкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба, которого он не возместил.

Кроме того, установлены дополнительные факты вывода бюджетных средств из ГП "Кыргыз темир жолу". В частности, с января по апрель 2021 года из госпредприятия было выведено около 490 млн сомов. Таким образом, общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 1,5 млрд сомов.

В связи с этим 8 июня Дашков был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Источник - Вечерний Бишкек
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