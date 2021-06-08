|Расширшил и углобил. КазПрез Токаев подписал новый указ о правах Кz-человечков
19:48 09.06.2021
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", сообщает zakon.kz.
В частности, в целях принятия дальнейших мер в области прав человека Правительству РК поручено утвердить План первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:
совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;
обеспечение прав жертв торговли людьми;
права человека в отношении граждан с инвалидностью;
ликвидация дискриминации в отношении женщин;
право на свободу объединения;
право на свободу выражения мнения;
право человека на жизнь и общественный порядок;
повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;
права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения.
Ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
Контроль за исполнением настоящего указа Токаев возложил на Администрацию президента РК.
Указ вводится в действие со дня его подписания.