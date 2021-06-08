Расширшил и углобил. КазПрез Токаев подписал новый указ о правах Кz-человечков

19:48 09.06.2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", сообщает zakon.kz.



В частности, в целях принятия дальнейших мер в области прав человека Правительству РК поручено утвердить План первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:



совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;

обеспечение прав жертв торговли людьми;

права человека в отношении граждан с инвалидностью;

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

право на свободу объединения;

право на свободу выражения мнения;

право человека на жизнь и общественный порядок;

повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения.

Ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.



Контроль за исполнением настоящего указа Токаев возложил на Администрацию президента РК.



Указ вводится в действие со дня его подписания.