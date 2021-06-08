Задержан за корруп начальник Юго-Западной таможни Киргизии Айтмаматов

21:16 09.06.2021

9 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Задержан начальник Юго-Западной таможни. Его подозревают в коррупции



Начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова подозревают в коррупции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что расследованием занимается ГКНБ. Сегодня Айтмаматова задержали, в его доме провели обыск.



Ранее журналисты Kaktus.media провели расследование, в котором рассказали о недвижимом имуществе Нурбека Айтмаматова и его родственников.