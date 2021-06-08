Недотыкомка серая... РосВласти не знают куда приткнуть экс-преза/экс-премьера Медведева

21:24 09.06.2021

Об участии и неучастии Дмитрия Медведева в выборах



Экс-премьер и экс-президент упустил свое политическое время



Перед выборами в Госдуму "Единая Россия" сохраняет интригу. Как будет выглядеть федеральная часть ее списка? Сколько человек в него войдет, кто его возглавит? В ходе двух последних кампаний лидером списка был Дмитрий Медведев – сначала как президент, а затем и как премьер-министр. И им партия ограничивалась.



Весьма вероятно, что и на этот раз Медведев войдет в федеральную часть списка. Но не факт, что экс-президент и экс-премьер будет там один. По данным ряда СМИ, ссылающихся на свои источники, в Кремле обсуждают разные варианты, в том числе и такой, при котором Медведева в списке не будет вовсе.



Звучит версия, что лидером списка может оказаться действующий премьер-министр Михаил Мишустин. Логика в этом, конечно, есть. "Единую Россию" на выборы часто вели именно председатели правительства. По данным ВЦИОМа, по состоянию на конец мая Мишустину доверяли 51,4% опрошенных. Для сравнения: Медведеву – только 23,3%, он уступал по этому показателю даже лидерам других парламентских партий. Не доверяли бывшему президенту и премьеру, как сообщает тот же ВЦИОМ, 66,6% опрошенных. Для лидерства в списке на выборах это была бы довольно рискованная ставка, если руководствоваться именно логикой электоральных рейтингов.



"Наверху" все это, конечно, видят и понимают. В то же время фактическое отстранение Медведева от участия в думской кампании было бы, вероятно, слишком резким шагом для правящей элиты. В своих решениях она далеко не всегда руководствуется соображениями электорального прагматизма. В конце концов, Дмитрий Медведев, будучи премьером и особенно президентом, сыграл свою роль. Он не обманул доверия Владимира Путина, даже когда конъюнктура складывалась так, что в элите был возможен раскол, а значительная часть активных граждан была готова его поддержать.



В системе российской власти такое поведение ценится. Медведева могут постепенно удалять от принятия важных решений, но публично подрывать его статус вряд ли будут. По некоторым сведениям, в последнее время он активизировался в том, что касается партийной жизни. Высказывания Медведева регулярно появляются в новостных лентах – впрочем, некоторые из них, например о всеобщей вакцинации, звучат странно, их приходится потом разъяснять.



Вариант, при котором Медведев в списке окажется, но не один, а среди прочих специально отобранных кандидатов, кажется компромиссным. Власть одновременно и признает его заслуги перед системой, и фактически согласится с тем, что актуальный политический профиль экс-премьера и экс-президента не принесет партии дополнительных очков. Скорее наоборот: он может передать ей свой антирейтинг. Поставить в федеральную часть списка одного Медведева, как раньше, выглядело бы избыточной демонстрацией своего превосходства, подчеркивало бы отношение к выборам как к некой формальности, когда выдвинуть можно кого угодно – все равно соперников нет.



Дмитрию Медведеву, пожалуй, пришлось бы смириться с таким компромиссным вариантом. Это показательно и даже в чем-то поразительно, что человек с огромным опытом управления на самом высоком уровне медленно уходит из политики вместо того, чтобы помогать сбалансировать систему, образовать в ней альтернативные силовые центры.



Однако для политика важно чутье. Он должен чувствовать, когда наступает его время, и не упустить его. Время Дмитрия Медведева наступало на рубеже нулевых и десятых годов, когда в обществе еще был довольно силен запрос на системный либерализм, когда критически настроенные граждане были готовы принять реконфигурацию власти, новое предложение, новое лицо. Медведев не использовал этот капитал для внутрисистемного торга. Он сделал тогда другой выбор, не поняв или не почувствовав свое время. Власть ему, впрочем, за это благодарна.