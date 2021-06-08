 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрНацбанк выпустил монету в память лидера ОУН Коновальца, мастерски ликвидированного НКВД в 38-мУкрНацбанк выпустил монету в память лидера ОУН Коновальца, мастерски ликвидированного НКВД в 38-м
00:03 10.06.2021

НБУ выпускает монету в честь основоположника ОУН, приветствовавшего Гитлера. Кто такой Евгений Коновалец?

В Украине жизненно важно прославлять людей не с самой лучшей репутацией

Украину хлебом не корми, дай прославить очередного члена Организации украинских националистов с не самой лучшей репутацией. Так, Национальный банк принял решение ввести в обращение памятную монету "Евгений Коновалец" номиналом 2 гривны. Деньги выпустят в свет уже с 9 июня, сообщает сайт регулятора.

Отметим, что масса монеты составит 12,8 г, а тираж – 35 тыс. штук. Если с монетой все понятно, то с "героем", который на ней изображен, пока не очень.

Итак, кому же будут посвящены новые деньги? Евгений Коновалец является создателем и основоположником ОУН. Еще будучи студентом Львовского университета, он активно принимал участие в националистических организациях. Во время Первой мировой войны он пошел служить в австрийскую армию. Спустя год после начала боев за гору Маковка Коновалец попал в плен и два года находился в лагерях.

Позже ему удалось сбежать и добраться до Киева. Там его судьба кардинально изменилась, ведь руководство Центральной рады доверило ему формирование "сечевых стрельцов" из числа экс-солдат австро-венгерской армии.

В ходе восстания рабочих на киевском заводе "Арсенал" Коновалец участвовал в жестком его подавлении. Тогда погибли от 500 до 1 тыс. местных жителей.

Когда произошло свержение властей УНР Скоропадским Коновалец присягнул новому правительству, однако спустя считанные месяцы предал его и поддержал Директорию УНР. Он стал под знамена Петлюры и был объявлен атаманом.

Позже, в 1929-ом Коновалец создал ОУН. Историки считают, что в 23-м году он впервые контактировал с германской разведкой. Позже он начал взаимодействовать с ними на постоянной основе после прихода к власти в Германии нацистов.

В исторических архивах существует множество упоминаний о том, что Коновалец был лично знаком и поддерживал хорошие отношения с Адольфом Гитлером. Вполне возможно, что он приукрашивал их взаимодействие, чтобы повысить свою значимость. Об этом рассказывал СМИ директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

- Счастливое начало 1933 года создало условия, при которых наша освободительная акция набирает все большие обороты и силы. Время проверило нашу дружбу и сотрудничество с немцами, а проверив, показало, что, несмотря на многократные соблазны примириться с поляками, мы выбрали единственно правильную ориентацию, - говорится в переписке Коновальца с пронемецки настроенным предстоятелем церкви Андреем Шептицким.

Читая биографию создателя ОУН, в голове к НБУ есть лишь один вопрос – зачем?

Напомним, что в Украине издали книгу-биографию о члене и идеологе ОУН Владимире Мартынце. Он известен тем, что публиковал в военные годы статьи про "евреев-паразитов" и фактически призывал к их массовому уничтожению.

Более того, в стране вскоре выйдет книга, посвященная биографии Евгения Побигущего, который презентуется как "патриот" и "борец за Украину", однако на самом деле он служил в СС в качестве гауптмана шуцманшафта и штурмбанфюрера.

ДИАНА ХОВАН

Источник - klymenko-time.com
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