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Внутренние Кыр-войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты, - 24.kg
00:29 10.06.2021

08 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Военная прокуратура подвела итоги проверки, инициированной по заявлению ефрейтора Внутренних войск Натальи Силиной. Напомним, в середине мая военнослужащая не только написала заявление в органы, но и обратилась в 24.kg с призывом о помощи.

Фото 24.kg. Ефрейтор ВВ МВД Наталья Силина (на фото в центре) с коллегами. Каски и оружие - единственное, что им выдало государство. Все остальное покупали сами
Связист отряда спецназа "Шер" рассказала о неприглядной стороне службы, отсутствии элементарных условий и о том, как поступают с теми, кто осмеливается открыто выражать свое недовольство.

Разутые и раздетые
Государство обязано одевать свою армию. Закон "О статусе военнослужащих" строго это регламентирует. Однако, судя по материалам прокурорской проверки, с соблюдением законов и обязанностей во Внутренних войсках МВД беда.
Согласно карточкам учета имущества личного пользования военнослужащих войсковой части № 714, офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы на 95 процентов не обеспечены повседневными кителями и брюками, на 100 процентов не обеспечены парадной форменной одеждой, пальто, туфлями и фуражками.

Заместитель военного прокурора Рустам Тагаев
Все недостающее, не только военную форму и снаряжение, но даже футболки, береты и тельняшки, военнослужащие вынуждены покупать за свой счет. При этом никакой финансовой компенсации они не получают. Этот факт Военная прокуратура также подтвердила.

Аварийное состояние казарм
Отдельное внимание в материалах проверки уделяется условиям, в которых вынуждены служить бойцы отряда спецназа "Шер" МВД. Их войсковая часть № 714 с ноября 2019 года базируется в... бывшем Бишкекском городском приемнике-распределителе.

Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Уместным будет отметить, что прежде в это место со всего города доставлялись попрошайки, бездомные, пьяные и прочие нарушители, попадающие под административный арест. В народе за приемником закрепилось стойкое прозвище - "клоповник". Такое же стойкое, как и пропитавшая его стены вонь.

Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Фото 24.kg. Войсковая часть № 714
Высшее милицейское руководство отчего-то посчитало, что спецназу МВД - элите правоохранительных органов - здесь самое место.

Необходимо отметить, что здание, согласно техническому паспорту, было построено в l970 году. Сегодня оно находится в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации.

Рустам Тагаев
Во Внутренних войсках отсутствие ремонта и минимальных человеческих условий службы при проверке объяснили тем, что бывший приемник-распределитель находится не на их балансе, а на балансе мэрии Бишкека. Якобы по этой причине Министерство внутренних дел не спешит с ремонтом здания.

Сложившаяся во Внутренних войсках ситуация наносит урон не только имиджу военной службы, но и всему государству в целом.

Такие выводы по итогам проверки делает прокурор Рустам Тагаев. Он называет отношение руководства войск к подчиненным безответственным и требует в кратчайшие сроки навести в системе порядок.

Незаконные приказы
Опротестовала Военная прокуратура и приказ командующего Внутренними войсками Исламбека Кенжекулова о переводе ефрейтора Натальи Силиной из войсковой части Бишкека в Узген. Он признан незаконным.

Происходящее свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами их функциональных обязанностей, об игнорировании ими требований законодательства, регламентирующего порядок перевода военнослужащих контрактной службы. Это недопустимо.

Рустам Тагаев
По словам военнослужащей и ее адвоката Юрия Скатневского, останавливаться на достигнутом они не намерены. Прокурорская проверка подтвердила многочисленные факты нарушений, но не обозначила виновных и наказание, которое те должны понести.

Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
"Прокуратурой предлагается рассмотреть вопрос о строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц. Однако в материалах нет конкретики. Кто, как и за что должен ответить, какое наказание понести. При этом хочу отметить как юрист, что ряд нарушений, допущенных в системе Внутренних войск, попадает не только под дисциплинарные взыскания, но и под уголовную ответственность", - говорит Юрий Скатневский.

Сама же Наталья Силина сегодня продолжает служить. Осмелившаяся открыто отстаивать свои права военнослужащая для одних в системе Внутренних войск стала изгоем, для других - примером и шансом на справедливость. Уходить со службы она не намерена.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623274140
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