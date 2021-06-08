Оптом и в розницу. Жертв работорговли в Казахстане становится больше, - Е.Косенко

00:33 10.06.2021 Евгений Косенко, turanpress.kz, 4 июня



На днях при попытке продать своего годовалого ребенка была задержана жительница Туркестана. Живой товар был оценен женщиной в семь миллионов тенге, а в роли покупателей выступили оперативники. Гораздо дешевле оценила свое дите жительница Шымкента, которая просила всего миллион и также была поймана с поличным в момент совершения сделки. В итоге суд определил горе-мамашу на шесть лет лишения свободы по статье 135 УК РК, предусматривающей ответственность за торговлю несовершеннолетними. Статье, надо отметить, не только не "мертвой", а наоборот, весьма часто используемой в судебной практике.

Отмечались наши граждане и за рубежом. Из последних примеров можно вспомнить произошедший в феврале этого года арест в Красноярске целой ОПГ, занимающейся торговлей детьми. Под стражу были взяты 37-летний и 33-летний мужчины и 31-летняя женщина (между прочим, все они имели юридическое образование). Вместе с ними попалась и 27-летняя казахстанка, продавшая им своего новорожденного ребенка за 13 тысяч долларов США для последующей более выгодной перепродажи.

Это лишь три недавних случая, которых удалось выявить правоохранителям. А сколько прецедентов осталось "за кадром"? Специалисты считают, что много. Ведь еще не так давно при мониторинге сайтов казнета (даже не входящих в теневой сегмент "даркнета", а вполне себе легальных) были выявлены сразу несколько объявлений на тему купли-продажи младенцев. Оперативно выявить и задержать всех подателей объявлений, так и не удалось…



Секс, труд, боль

Для тех, кто не хочет связываться с торговлей детьми, есть масса других прибыльных вариантов. Например, торговля девушками.

В конце мая в Шымкенте начался судебный процесс по делу о продаже казахстанских девушек в сексуальное рабство в Бахрейн. На скамье подсудимых 16 человек, которые, по версии следствия, в течение четырех лет вывозили в Бахрейн молодых казахстанок (в их числе были и несовершеннолетние), где они попадали в сексуальное рабство. Всех заманивали предложением о высокооплачиваемой работе.

Напрямую участвовали в преступной схеме и родственники жертв. Одна из женщин, побывавших в бахрейнском рабстве, рассказала в интервью о том, что инициатором поездки была ее родственница, которая взяла на себя хлопоты по оформлению документов и даже купила авиабилет. Кошмар наступил уже в аэропорту Бахрейна, когда встречающий ее там мужчина сходу заявил о том, что заплатил за нее пять тысяч долларов и теперь она его бесправная рабыня. Как установило следствие, таким путем в Бахрейн попали как минимум 39 жительниц Туркестанской области, девяти из которых не исполнилось 18 лет.

Чуть раньше, в апреле месяце, началось расследование уголовного дела в Алматинской области. Гражданка Узбекистана заявила о том, что ее с 12 лет держал в рабстве, избивал и насиловал местный житель. По ее словам, она не раз пыталась сбежать. Но рабовладелец-насильник находил ее, возвращал и избивал еще сильнее. В 14 лет потерпевшая родила дочь. Еще через два года сына. Мальчик умер через три месяца и был тайно захоронен…

Как сообщила журналистам официальный представитель департамента полиции Алматинской области Акбота Куанышбеккызы, по данному делу назначен ряд экспертиз, опрошены свидетели. В настоящее время, уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и в дальнейшем для направления в суд. Любопытно, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит всего лишь пять лет тюрьмы. А соучастники в виде покрывавших его родственников и вовсе могут избежать уголовной ответственности. Такое вот гуманное законодательство. Юристы объясняют это размытостью некоторых формулировок и общей проблемой труднодоказуемости рабовладения. Что и позволяет работорговцам и рабовладельцам быть осужденным по более мягким статьям.

Поэтому, наверное, не удивительно, что даже по официальной статистике в Казахстане наблюдается устойчивый рост преступлений, связанных с торговлей людьми, о чем не так давно заявил на своем брифинге начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев:

– В поле нашего пристального внимания находится и борьба с торговлей людьми. Зарегистрировано 68 преступлений, связанных с торговлей людьми, это в два раза больше, чем в 2020 году.

Заодно сотрудник Генпрокуратуры призвал полицию проводить больше рейдов в местах, "наиболее благоприятных для трафика людей". И это не только притоны для занятия проституцией, но и отдаленные хозяйства, пастбищные угодья, зимовки.

В принципе, в полиции об этом хорошо знают. Тому пример – прошлогоднее выступление старшего оперуполномоченного по особо важным поручениям департамента криминальной полиции. МВД Шынар Кучербаевой, которая также охотно рассказывала о рабовладельческом принудительном труде на пастбищах и в крестьянских хозяйствах, возросших случаях сексуальной эксплуатации и нарастающем международном трафике торговли людьми.



Куда исчезают дети?

По данным МВД, в среднем в Казахстане ежегодно возбуждается порядка 200 уголовных дел, связанных с работорговлей и продажей младенцев. При этом, за неполный период 2020 года за эти преступления в стране было осуждено в реальным срокам лишения свободы всего 26 человек. Кстати, в настоящее время в производстве находится 133 уголовных дела, связанных с торговлей людьми.

В конце июля прошлого года уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова направила официальное письмо премьер-министру Аскару Мамину, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с мерами против торговли людьми в Казахстане.

Одним из поводов для написания этого письма стал факт вхождения Казахстана в так называемый "контрольный список", который означает, что "несмотря на принимаемые меры правительство страны не представило доказательств активизации усилий по борьбе с торговлей людьми". Речь идет о ежегодном докладе Госдепартамента США, в котором наша страна отнесена к категории неблагополучных по ситуации с выявлением, расследованием и наказанием за такие преступления. Также, данный факт свидетельствует и о том, что абсолютное число жертв подобных преступлений в нашей стране увеличилось.

"Прошу поручить министерству внутренних дел Республики Казахстан совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения, иностранных дел и другими уполномоченными органами активизировать принятие конкретных мер по реализации полученных рекомендаций до конца текущего года, в том числе в рамках деятельности межведомственной комиссии при правительстве Республики Казахстан по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми", – говорится в письме омбудсмена.

То, что ситуация с торговлей людьми в целом и новорожденными в частности становится крайне тревожной, стало понятно несколько лет тому назад, когда разом были "накрыты" несколько крупных преступных группировок, поставивших этот криминальный бизнес буквально на поток.

В роддоме Алматинской области умудрились продать аж 22 новорожденного ребенка. Перед судом тогда предстало 32 человека, из которых десять относились непосредственно к персоналу многофункциональной клиники, а остальные являлись либо покупателями, либо посредниками. По данным следствия, детей продавали за сумму от 150 тысяч тенге до 6000 долларов США. 15 подсудимым дали реальные сроки – от двух до девяти лет лишения свободы. Самое суровое наказание – девять лет колонии общего режима получила медсестра, которая самолично продала 10 детей.

Безусловно, хотелось бы назвать этот процесс "беспрецедентным". Однако, он оказался не только "прецедентным", но даже в чем-то типичным. Ведь практически в это же время вскрылся аналогичный факт торговли младенцами в Южно-Казахстанской области.

Согласно материалам заседаний специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО, "обвинения предъявлены двум врачам по нескольким статьям, в том числе торговля детьми. Доказана причастность врачей к продаже 21 ребенка". Причем в Шымкенте это уже был второй процесс на эту тему. Чуть раньше судили продавцов четырех младенцев из местного перинатального центра. Стоимость живого товара составляла от 300 тысяч тенге до трех тысяч американских долларов…

Все это касается исключительно криминального, теневого бизнеса. А между тем определенные вопросы есть и к такому вполне легальному роду деятельности как посреднические услуги, оказываемые при усыновлении детей иностранцами.

Как отмечала детский омбудсмен Аружан Саин, в настоящее время в республике аккредитовано 13 агентств по международному усыновлению. За период 2015–2019 годов за рубеж были переданы 156 детей в возрасте от года до девяти лет:

"В открытом доступе, на сайтах этих организаций можно найти весь алгоритм усыновления, в том числе и информацию о стоимости услуг по усыновлению ребенка из Казахстана. Эти услуги стоят от 15 800 до 38 500 евро. Из других стран, кстати, стоимость значительно ниже! Кроме того, на сайте этих организаций открытым текстом помещены рекомендации для иностранцев рекомендуется дарить директорам учреждений "изделия из желтого золота", косметику, духи, спиртные напитки и другое".

Заинтересовала детского омбудсмена и информация о том, что в памятках иностранным усыновителям указывается на то, что "диагноз ребенка может не совпадать и обычно не совпадает ни с одним европейским или американским диагнозом".

Как сообщила журналистам Аружан Саин, по этим вопросам были направлены письма на имя Президента, в Генеральную прокуратуру и Министерство образования и науки.

Отдельное официальное письмо с просьбой дать ответы на целый ряд вопросов, было направлено и в адрес заместителя председателя Комитета по охране прав детей Маншук Абдыкарим.

В частности, в нем предлагалось:

1. Объяснить большую разницу в стоимости посреднических услуг, иностранных агентств по усыновлению, аккредитованных КОПД: 15800–38500 евро, а также в разы превышающую стоимость усыновления из других стран;

2. Прокомментировать информацию по рекомендациям о "подарках" директорам детских учреждений, откуда усыновляются дети, в виде золотых украшений, и др.;

3. Прокомментировать информацию по "пожертвованиям в конце периода обжалования решения об усыновлении Казахстан (3000 евро)" детским домам. А также по получению, документированию, и использованию этих средств данными учреждениями;

4. Предоставить документы по диагнозам переданных детей. Если это были диагнозы излечимые, о чем есть информация на сайтах, то почему комитет не проконтролировал оказание необходимой медицинской помощи детям в Казахстане;

5. Предоставить информацию, из каких учреждений и каких регионов передавались дети на иностранное усыновление.

Судя по последующим сообщениям Аружан Саин, в ответ она получила лишь подробные отписки с детальным перечислением существующих процедур, норм и положений по усыновлению. А вот по существу поставленных вопросов, похоже, так ничего толком и не прозвучало.

– Я полностью за усыновление наших детей, за полную реализацию права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семьях граждан Казахстана и зарубежных семьях, за соблюдение нашей страной всех международных конвенций. Но процесс должен быть абсолютно прозрачным, 100% понятным и законным. А также законодательство должно в равной мере обеспечивать права иностранных и казахстанских усыновителей, – подчеркнула тогда Аружан Саин и пообещала продолжить свою деятельность по обеспечению прозрачности процесса усыновления и недопущении коррупционных рисков.

Примерно аналогичного мнения придерживался и председатель совета Общественного объединения по защите прав детей и родителей "Камкорлық" Евгений Цай, который неоднократно подчеркивал, что прежде чем отдать ребенка-сироту иностранной семье, нужно искоренить коррупцию в стране:

– За деньги госслужащие могут закрыть глаза на многие вещи. Кроме того, контроль за усыновленными детьми за рубежом должны осуществлять не только государственные служащие, но и общественные объединения…

То, что вопросы, поднимаемые общественниками, далеко не праздные свидетельствуют факты. Наверняка многие помнят кошмарный прецедент, когда семейная пара усыновителей из США на протяжении долгого времени насиловала двух приемных детей из Петропавловска. Насильники тогда получили серьезные срока заключения, но опасность повторения таких случаев, безусловно, существует. Очевидно понимая риски рецидивов, правительство страны тогда ввело мораторий на усыновление казахстанских детей гражданами США

– В случаях с американцами уж слишком много негативного и печального опыта. У нас есть все основания не доверять им. Сейчас мы стараемся популяризовать желание наших граждан брать детей, причем из самых добрых и благих побуждений. Детей американцам отдавать нельзя, их надо брать самим, – комментировал ситуацию журналистам руководитель ОО "Гендерный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) Наталья Усачева.

Кстати, как заявил 1 июня этого года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, в 2020 году международных усыновлений через частные агентства в Казахстане не было. Заодно министр сообщил о внесении 83 поправок в законодательство, которые, по его словам, "позволили обеспечить совершенствование государственных мер защиты прав и интересов семьи и ребенка. В приоритетном порядке приняты меры по обеспечению безопасности детей. Так, в настоящее время не только педагоги, но и работники сферы здравоохранения и социальной защиты населения обязаны незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении действий или бездействия, содержащих признаки уголовного или административного правонарушения".

Наверное, это очень хорошо. А еще лучше будет, если все эти поправки действительно заработают. И те же полицейские, например, наконец научатся не проходить мимо хорошо организованных групп попрошаек с малолетними детьми.

– Существуют также некие "люля-сообщества", все их называют цыганами, но это выходцы из СНГ, близлежащих восточных стран. Главный инструмент их работы – дети, которые стоят и попрошайничают. Если рассматривать с юридической точки зрения, то это принудительная эксплуатация детского труда, – говорит сотрудник "Юридической клиники" ОО "Кадiр-касиет" Насима Корганбекова.

Кроме того, по мнению целого ряда экспертов и сотрудников правоохранительных органов, зачастую у этих попрошаек могут находиться дети, полученные криминальными путями через похищение или выкуп у представителей маргинальных слоев населения.



Такие разные педофилы

Но вернемся к проблеме педофилии. Весьма примечательно, что после определенного ужесточения правил усыновления детей иностранцами, в республике все чаще стали происходить случаи "гастролей" любителей детского секса из дальнего зарубежья. В качестве последних примеров, можно привести случай в одной из частных школ Нур-Султана (тогда еще Атсаны), когда произошел скандал с преподавателем по имени Стивен Джексон, которого уличили в "неуместных прикосновениях к детям". Как потом стало известно, ранее этот же педагог был уволен из одного из колледжей Лондона за аналогичные развратные действия. Что, впрочем, не помешало ему продолжить успешную преподавательскую карьеру в Казахстане, куда он, кстати, попал уже после принятия Генеральной прокуратурой нормативного постановления, ограничивающего въезд в Казахстан лицам совершившими преступления, попадающих в категории "педофилия" на территории других стран.

В свою очередь, катализатором для принятия этого постановления стал арест в Уральске консультанта нефтяной компании ТОО "ЖаикМунай" Баруха Питера, который под именем Патрика Брауна оборудовал в Уральске настоящую порностудию. В ней производились съемки с участием 12–13-летних детей, которым выплачивался "гонорар" в размере 10–15 тысяч тенге за полноценный порнофильм педофильского содержания. Кстати, в ходе расследования всплыли факты довольно близкого знакомства Баруха Питера с украинскими политиками Олегом Ляшко и Сергеем Левочкиным (имеющими довольно неоднозначную репутацию у себя на родине). Однако, так как прямого участия этих персон в преступлениях, совершенными Барухом на территории Казахстан выявлено не было, то и данная информация была признана "не существенной в рамках конкретного уголовного дела".

Это что касается педофилов заезжих. Увы, но в Казахстане, к огромному сожалению, хватает и своих извращенцев, число которых также не показывает тенденцию к сокращению.

Согласно официальным данным, в 2020 году в нашей стране было зарегистрировано 199 преступлений по статье "Изнасилование несовершеннолетнего". Среди этих случаев 128 эпизодов в отношении малолетнего ребенка. В одном случае пострадавший ребенок скончался в результате полученных травм. А ведь для сравнения – в 2019 году по статье "Изнасилование несовершеннолетнего" было зарегистрировано всего 85 дел, так что динамика весьма существенная.

По данным на конец прошлого года, на учете в правоохранительных органах состояли почти полторы тысячи педофилов, находящихся на свободе (то есть, уже отбывших свое наказание). Помимо них в настоящее время в исправительных учреждениях республики отбывают срок около 1600 осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних (32 из них в скором времени выходят на свободу и химическая кастрация против них применена не будет). Важно отметить и то, что почти половина всех осужденных в Казахстане малолетних преступников отбывают срок именно за педофилию. Такие факты были озвучены на международной научно-практической конференции "Педофилия в современном обществе: проблемные вопросы и пути их решения".

И здесь мы вплотную подходим к такому деликатному и спорному вопросу как "возраст сексуального дебюта" и проблема ранних браков, в том числе браков с несовершеннолетними.

В 2019 году во всех регионах Казахстана Министерством информации и общественного развития совместно с ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана" и Центром поддержки гражданских инициатив было проведено комплексное социологическое исследование во всех регионах Казахстана, которое помимо других вопросов включало в себя анализ положения с сексуальным воспитанием молодого поколения. Согласно выводам, из-за пробелов семейного воспитания, недоступности образования и методов планирования семьи, особенно в сельских районах, растет число подростковых абортов, оставленных сразу после рождения детей. В результате, часть экспертов рекомендовало снизить так называемый "возраст согласия" до 15 лет.

В свою очередь, согласно статистике Минздрава, в Казахстане ежегодно прерывают беременность до 1300 девочек-подростков. При этом, минимальный возраст юных мам в нашей республике составляет уже 13 лет.

Показательную статистику опубликовала в одном из своих аналитических материалов Русская служба BBC. Со ссылкой на данные Министерства юстиции РК, английскими журналистами утверждается, что ежегодно в Казахстане замуж выходят до трех тысяч девочек-подростков. Таким образом, за последние 10 лет в стране было зарегистрировано более 30 тысяч браков с несовершеннолетними, при этом, иной раз юные невесты даже не успевают окончить школу и бросают ее.



Опасная архаизация

Так что это? Следование неким "национальным традициям" или наоборот – "последствия глобализации", как утверждает еще одна категория экспертов, считающих что омоложение "возраста согласия" – это прямое следствие "процессов трансформации семьи присущих мировому сообществу в целом"?

– В Казахстане около полутора тысяч несовершеннолетних девочек ежегодно вступают в брак, в том числе за мужчин старшего возраста. Некоторые из них к 20 годам становятся многодетными матерями, – рассказывала журналистам Координатор национальных программ Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Газиза Молдакулова.

– Проблема детских принудительных браков в Казахстане имеет место в некоторых этнических группах, в патриархальных семьях, проживающих в сельских местностях. Другой важной причиной является уровень образования в сельской местности, в большинстве придерживающихся мусульманской религии. В основном, это юные сельские жительницы Туркестанской и Алматинской областей, а также ЗКО. Многие принудительные браки не регистрируются, поэтому мы не владеем полной информацией о браках с лицами до 18 лет.

С 2015 года священнослужителям запрещается регистрировать религиозный брак "неке кию" без предоставления официального свидетельства о браке. Однако некоторые имамы в этнических сообществах допускают такой вид брака, что ввергает девочку в еще большую уязвимость с точки зрения домашнего насилия...

Однако, есть и иная точка зрения, представленная довольно официально. Вот что пишет про ранние браки на портале "Qazaqstan tarihy" Мирас Нурланулы, позиционирующий себя как "исследователей истории тюрков":

"…Существовало суждение, что ранние браки способствуют удержанию молодежи от непристойных поступков, а также являются предпосылками к рождению здоровых детей. Поэтому девушек выдавали замуж в 13-14 лет. С точки зрения самих носителей традиции – казахов, ничего противоестественного в обычае выдачи замуж девочки в 9–12 лет не было. Для сравнения приведем данные по брачному возрасту казахских юношей: по данным адата, молодые люди 12–15 лет считались совершеннолетними, они имели право вступать в брак. Самым распространенным брачным возрастом девушки считался 15–16-летний рубеж ("бойжеткен" – "на выданье"). Именно в это время в ее костюме появлялись элементы особого добрачного возраста. Если в возрасте 13 лет девочки-подростки носили лишь отдельные части этого комплекта, то девушки 15–16 лет носили его в полном виде, что, по сути, являлось демонстрацией своеобразного посвящения их в возрастную группу невест. Традиции раннего брака имели и воспитательный характер, который выражался в соблюдении моральной этики, законов общества, нравственной чистоты и уважения к старшим…"

В общем, вот такая трактовка, включая даже упоминание "моральной этики" и "нравственной чистоты". Может, это понравится тем зарубежным деятелям, которые жаждут как можно глубже приобщиться к подобным "традициям" и досконально их изучить на практике? Ответ, наверное, очевиден.

И уж тем большую актуальность, эта проблема приобретает в связи с чередой педофильных скандалов, постоянно происходящих в Европе и особенно в США. Правда, скандалы эти носят довольно избирательный характер и тесно взаимосвязаны с политическими интригами и войной бизнес-кланов (как в знаменитом случае с Джефри Эпштейном), но в любом случае создают определенную атмосферу некомфортности для части представителей "педофильской мафии". (Хотя, с одной стороны, публично декларируя нетерпимость к этому злу, с другой стороны, в тех же США законодатели периодически идут на определенные уступки любителям "молодого тела". Например, в январе этого года, в штате Калифорния был принят закон под литерой SB-145, согласно которому преступник не попадает в категорию педофилов и освобождается от обязательной регистрации в этом качестве при соблюдении двух условий – если он не старше своей жертвы более чем на 10 лет и если надругательство над ребенком – его единственное преступление).

Тем не менее, интерес к пространству СНГ и особенно его азиатской части с любопытными "традициями", у зарубежных педофилов был, есть и будет. А значит, соответствующий спрос и как следствие – определенное предложение, по-прежнему сохраняет свою актуальность. Да еще с определенными нюансами, так как по данным из американских источников, многие тамошние военнослужащие, побывавшие в Афганистане и других странах, почерпнули для себя такой волнующий элемент "субкультуры" как бачизм – то есть использование мальчиков допубертатного возраста для исполнения эротических танцев в женском образе перед клиентами (которые могут также "купить" исполнителя для сексуального удовлетворения). Наверное, излишне говорить, что и в этом сегменте также активно процветает торговля людьми и насильственная сексуальная эксплуатация. И поэтому неудивительно, что по данным правозащитных организаций подобный вид "услуг" уже сейчас нелегально пытаются внедрить в некоторых странах Центральной Азии (в первую очередь, в Таджикистане), а впоследствии сделать попытку распространить его на всю территорию юга ЦА, обосновав как некие "традиционные культурные ценности"…



Опять буксуем?

Как видим, проблемы в области торговли людьми, а также насильственной трудовой и сексуальной эксплуатации продолжают нарастать. В настоящее время правительством Казахстана рассматривается план мероприятий на 2021–2023 годы, состоящий из 36 пунктов и включающий включает в себя действия, которые должны предпринять госорганы для предотвращения преступлений, связанных с торговлей людьми. А именно – выявление и пресечение фактов торговли людьми, оказание помощи жертвам, реабилитация и оказание социальных услуг, обучение сотрудников полиции, инспекторов труда, судебного корпуса. Действует и особый консультативно-совещательный орган при правительстве в виде межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми, в которую входит 13 госорганов, две международные организации и пять НПО. Ее задачей является мониторинг ситуацией с торговлей людьми, и координация работы госорганов в этом направлении. По специальному плану работает и Генеральная прокуратура, которая (по крайней мере, согласно заявлениям ее официальных представителей) находится "в тесном контакте международным сообществом и неправительственными организациями, чтобы вывести проблему торговли людьми из тени".

Важным моментом, который еще предстоит как-то решить в Казахстане, является упорядочивание статистики по всем фактам торговли людьми, а также трафику трудовой и сексуальной эксплуатации. Подобная статистика индивидуально ведется Международной организации по миграции, системой МВД, центром правовой статистики, некоторыми НПО, но единой базы как не было, так и нет. По словам самих правоохранителей, наличие этой проблемы не позволяет полностью проанализировать ситуацию и соответственно, разрабатывать более результативные способы противодействия.

Не очень эффективно ведется и компания по информированию жителей страны о признаках преступлений, связанных с торговлей людьми, существующих схемах и самое главное – повышению правовой грамотности населения. Хотя бы для того, чтобы уметь противостоять искусственной архаизации, продвигаемой под различными традиционалистскими "соусами", но в конечном итоге, служащей исключительно для прикрытия противоправных действий как отдельных индивидов, так и целых преступных групп. "Возможности работорговцев огромны, как и их доходы" – единодушно сошлись представители правоохранительных органов и общественные активисты на одном из недавних мероприятий (из серии – "встретились-поговорили"), посвященных борьбе с человеческим трафиком. С этим же, собственно, и разошлись. В том числе и затем, чтобы продолжить собирать угрожающую статистику, которую, как мы уже знаем, так и не получается собрать в единую мрачную картину. Источник - turanpress.kz

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