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Из Нью-Дели поступают новости о сильнейшей мутации коронавируса... Куда бежать? - "СП"
00:49 10.06.2021

Дельта-COVID-19 из Индии: Придет ли в Россию новая жуткая зараза, лишающая людей слуха и ног?
Из Нью-Дели поступают новости о сильнейшей мутации коронавируса, способной перечеркнуть все усилия по борьбе с пандемией
Александр Ситников

Президент РФ Путин в своем обращении к участникам и гостям Международного форума "Примаковские чтения" заявил, что далеко не все в мире оказались готовы к сотрудничеству в борьбе с корона-пандемией.

"Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля. По словам главы государства, до полной победы над коронавирусом еще далеко, но уже сейчас необходимо задуматься о том, как действовать в случае вспышки новой болезни в будущем.

Похоже, и впрямь кое-кто рановато начал радоваться появившемуся свету в конце туннеля под название "ковид". Информагентство Bloomberg призывает готовиться к новой напасти, вызванной сильнейшей мутацией коронавируса. Речь идет о "короне", обозначенной неврологами, как B.1.617 SARS-CoV-2, или дельта-ковид, который сейчас начинает шествие в Индии. Его опасность заключается в том, что заражаются люди после полной или частичной вакцинации от альфа-ковида, ответственного за первую коронавирусную волну во всем мире.

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По той информации, которая имеется на сегодняшний день, в ряде случаев бессильными оказались прививки Covishield компании AstraZeneca и Covaxin индийской фармацевтической компании Bharat Biotech. Насколько эффективно могут противостоять дельта-ковиду другие вакцины, неизвестно, хотя бы потому, что местный народ кололся только этими препаратами.

Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, люди, полностью вакцинированные вакциной Pfizer, вероятно, имеют более чем в пять раз низкий уровень нейтрализующих антител против дельта-ковида по сравнению с альфа-ковидом. Иначе говоря, разрекламированная американская чудо-вакцина вряд ли окажется панацеей от B.1.617 SARS-CoV-2. Тем не менее, отмечается важность именно полной вакцинации, как снижающей вероятность летального исхода.

Общенациональная газета Times of India бросила обвинения в адрес Великобритании и Австралии, дескать, эти страны допустили утечку штаммов, впервые обнаруженных в этих странах. Похоже, издание поднимает вопросы об ответственности государств перед всем миром.

Другой индийский таблоид india today отмечает, что "наряду с альфа-ковидом, другие варианты „короны" - бета и гамма, впервые обнаруженные в Южной Африке и Бразилии соответственно, вызвали мало или вообще не вызвали таких симптомов, которые имеются у дельта-ковида".

НОВОСТИ СМИ2
Индийские врачи считают, что увеличение числа госпитализированных пациентов также связано с более высокими темпами распространения заразы, а также с тяжелым и длительным лечением.

Есть еще серьезные отличия дельта-ковида от альфа-ковида: намного чаще стали болеть дети и животные, что усиливает опасения о новой более разрушительной волне пандемии.

Зараза уже проникла в КНР. Более 100 случаев заболевания дельта-ковидом были зарегистрированы (на 7 июня) в Гуандуне, самой густонаселенной провинции Китая, причем 96 из них - в региональном центре Гуанчжоу с населением в 15 млн человек. Районы, где обнаружились вспышки, полностью блокированы. Людей тотально тестируют с тем, чтобы поставить ситуацию под контроль.

Для доставки еды мэрия Гуанчжоу стала использовать беспилотные системы. К этому делу подключился в частности китайский интернет-гигант Baidu. Даже врачей развозят кареты скорой помощи в беспилотном варианте.

Всего дельта-ковид проник в 60 стран и уже ломает начавшееся восстановление экономики. Например, несмотря на отчаянные попытки правительства не допустить локдаун, B.1.617 SARS-CoV-2 все-таки вынудит Лондон пересмотреть свои планы по возобновлению работы в конце этого месяца. Блокировка продлится как минимум до середины лета. Похоже, что за англичанами последуют и другие европейцы, поскольку "корона" не только стала заразнее, но и намного опаснее.

"Более высокие показатели передачи инфекции и снижение эффективности вакцин сделали понимание воздействия штамма (на организм человека) особенно важным", - отмечает Bloomberg.

Издание приводит слова вирусологов о том, что ковид ломает все прежние представления о вирусах. "Нам нужно больше научных исследований, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с B. 1.617 или нет, - приводит информагентство слова Абдула Гафура, врача-инфекциониста больницы Apollo в Ченнаи, крупнейшем городе южной Индии. - Недавно мы думали, что узнали о нашем новом враге все, но это не так. Этот вирус стал таким непредсказуемым".

Так, индийские медики, получившие первый опыт лечения дельта-ковида, рассказали тамошним газетчикам, что больные сталкиваются с сильными болями в суставах и животе, тошнотой, рвотой и потерей слуха. В этой связи много говорится о тромбах в кровеносных сосудах кишечника и конечностей.

Ганеш Манудхане, кардиолог из одного района Мумбаи, за последние два месяца лечил восемь человек, подхвативших, судя по всему, B.1.617 SARS-CoV-2 от тромботических осложнений, причем в двух случаях потребовалась даже ампутация пальцев или стопы. По словам врача, количество таких больных с начала появления информации о дельта-ковиде только в его клинике возросло на порядок. Если раньше было три случая в год, то теперь привозят еженедельно.

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Насколько заразным является B.1.617 SARS-CoV-2, можно судить по статистике из Индии, страны молодых людей, значит, подверженных меньшему риску, чем государства со старым населением. Если в 2020 году Нью-Дели сообщил всего о 10,3 млн заболевших, то за первое полугодие этого года заразу подхватили уже 18,6 млн. Таким образом, при прочих равных условиях скорость инфицирования у дельта-ковида в три раза больше, чем у альфа-ковида.

Сейчас индийские медики стараются понять, почему коронавирусные тромбы убивают одних, зачастую молодых, но не трогают других, по логике вещей более подверженных к образованию сгустков крови. Такая же картина и со слухом, но в любом случае частота перечисленных симптомов резко возросла даже на фоне казавшегося катастрофическим прошлым годом.

Конечно, кто-то скажет, где Индия и где Россия, однако Нью-Дели винит в распространении дельта-ковида Лондон, где тусуется вся российская "элитка", уколовшаяся Pfizer и летающая на частных самолетах. Если в новостях из Страны священных коров краски не сгущены, то Кремль должен вообще закрыть полеты в другие страны, и прежде всего в Великобританию. В любом случае Минздрав и Роспотребнадзор обязаны прояснить ситуацию с новым штаммом B.1.617 SARS-CoV-2. Насколько он опасен, и защищают ли от него наши прививки.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623275340
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