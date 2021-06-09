Скончался узбекский журналист, редактор, депутат парламента Сафар Остонов

07:19 10.06.2021

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов

Ушел из жизни заслуженный журналист Узбекистана, главный редактор газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана" Сафар Остонов. Сообщается, что в апреле-мае он перенес коронавирус.



В возрасте 72 лет скончался заслуженный журналист, главный редактор газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана" Сафар Остонов, сообщили "Газете.uz" в Творческом союзе журналистов Узбекистана. Информацию также подтвердила Законодательная палата Олий Мажлиса.



В организации отметили, что смерть наступила 8 июня. Сообщается, что в последнее время он проходил лечение. По данным Kun.uz, журналист перенес коронавирус в апреле-мае.



Сафар Остонов родился 13 октября 1948 года в Самаркандском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный университет в 1972 году, по специальности - журналист.



Трудовую деятельность начал в 1971 году корректором в республиканской молодежной газете. В 1990-1996 годы работал главным редактором газеты "Спорт" и "Футбол Узбекистана", в 1996-2002 годы - ведущим консультантом, консультантом в Аппарате президента Узбекистана.



С 2002 года он занимал должность главного редактора газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана".



В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного журналиста Узбекистана. Он был членом Союза писателей.



В 2019 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от фракции НДПУ.