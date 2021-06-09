|11:44 Умер Владимир Захватов - таджикистанский журналист, писатель, драматург
11:19 На С.Жапарова одели мантию почетного турецкого профессора Университета экономики и технологий
11:06 Узбеки в сомнении: российская или китайская вакцина? - Eurasianet
10:29 Изучение Казистории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета, - Д.Ашимбаев
10:26 "Танец" России и Китая все больше тревожит США, - "Хуаньцю шибао"
09:55 "Бежать некуда": почему Китай преследует уйгуров за рубежом
09:52 Как США собрались спасать газовый транзит Украины, - О.Самофалова
09:49 Байдена покусали большие зеленые мухи (видео)
09:33 "Хорошие" русские. МВД Латвии возглавила открытая лесбиянка Маша Голубевас
09:03 Прибыльная засуха: Таджикистан готов обменять воду на топливо из Казахстана
08:36 В Москве представили третий сезон к/сериала "Содержанки". На очереди "Бляди-4" и "Шмары-5"?
08:32 В Швейцарии задержан "кремлевский пиарщик Клюшин". Кто это? - Le Temps
08:29 Казахстан и антироссийские санкции: мы не при делах? - Петр Своик
08:10 Лидер Узбпартии "Миллий тикланиш-Национальное возрождение" Кадыров предложил депортировать из РУ всех лесби- и гомиков
08:03 Ролевые игры и старческие фантазии Байдена, - Le Figaro
07:57 Визит КырПреза Жапарова в Турцию. Что подписали?
07:32 Картельный сговор фармкомпаний выявили в Казахстане
07:19 Скончался узбекский журналист, редактор, депутат парламента Сафар Остонов
00:49 Из Нью-Дели поступают новости о сильнейшей мутации коронавируса... Куда бежать? - "СП"
00:33 Оптом и в розницу. Жертв работорговли в Казахстане становится больше, - Е.Косенко
00:29 Внутренние Кыр-войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты, - 24.kg
00:03 УкрНацбанк выпустил монету в память лидера ОУН Коновальца, мастерски ликвидированного НКВД в 38-м
00:00 "Бороться за медаль реально". 45-летняя Узб-гимнастка Чусовитина готовится к 8-й! Олимпиаде
|21:24 Недотыкомка серая... РосВласти не знают куда приткнуть экс-преза/экс-премьера Медведева
21:20 Россия начинает строить под Томском 1-й в мире вечный ядерный реактор замкнутого цикла
21:16 Задержан за корруп начальник Юго-Западной таможни Киргизии Айтмаматов
19:48 Расширшил и углобил. КазПрез Токаев подписал новый указ о правах Кz-человечков
17:16 Опять задержан бывший глава "Кыргыз темир жолу" Василий Дашков
15:17 Через 100 лет. В чем оказался прав американский утопист Беллами
15:13 Триллион тенге потратили на спасение Казахстана от безработицы
14:32 Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17
13:31 Глава (нарко-резидент) АмерУниверситета в ЦентрАзии Качинс пытается сбежать от следствия в Америку
13:28 Уланбек Калманбетов возглавил Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ Киргизии
13:08 Почему Бердымухамедов "снизошел" до России, бросив в бой единственного сына, - И.Джорбенадзе
12:56 Госдума запретила россиянам работать в нежелательных анти(не)правительственных организациях
12:17 Геополитические игры вокруг Сирии и повторного избрания президентом Башара Асада, - Дм.Минин
12:15 Смерть сверхдержавы: национальный вопрос в США, - В.Гулевич
12:08 Как блогер нашел тайную резиденцию Мирзиеева в горах на востоке Узбекистана. ВИДЕО
11:56 Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
11:51 "Мама Тоня". Светлой памяти простой кыргызки Токтогон Алтыбасаровой, спасшей 150 детей блокадного Ленинграда
11:47 В Буке (Ташобласть) окончательно снесли Памятник павшим в Великой Отечественной
10:38 Монголия голосует за нового президента. Победит Хурэлсух или Эрдэнэ или Энхбат
10:05 Архивную службу Казахстана возглавил журналист Куат Бораш
09:44 Талибы расстреляли в афганском Баглане 10 минеров британо-американской НКО HALO Trust
09:40 Турецкую разведку обвинили в краже кыргызстанского гюлениста Орхана Инанды, - "Взгляд"
08:46 Туркестанский легион. Надо ли реабилитировать предателей? - Ахмет Талапулы
08:14 Свободу Бабанчику! Количество митингующих в Таласе кыргызов-"бабановцев" растет
07:49 1868 год. Сражение на Зербулакских высотах. Из истории завоевании ЦентрАзии Россией, - Н.Каразин
07:38 Африканский халифат. Как "Исламское государство" стало франшизой, - А.Фокина
07:32 Из-за Москвы Вашингтон увеличивает военную помощь Ливану, - Р.Мустафин
07:21 Кто в Казахстане хочет реабилитировать прислужников нацистов? - В.Прохватилов
|Визит КырПреза Жапарова в Турцию. Что подписали?
07:57 10.06.2021
Визит Жапарова в Турцию - какие документы подписаны© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
В рамках официального визита глава государства провел двусторонние переговоры с Эрдоганом. Далее он встретится со спикером Великого национального собрания, примет участие в бизнес-форуме двух стран.
БИШКЕК, 9 июн - Sputnik. Какие документы подписали в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию, сообщила его пресс-служба.
Главы двух стран приняли в Анкаре совместное заявление.
Подписаны следующие документы:
соглашение между кабинетом министров КР и правительством Турции в области защиты и карантина растений;
меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Турции в области авторского права и смежных прав;
соглашение между кабинетом министров КР и правительством Турции о сотрудничестве в области культуры;
соглашение между кабинетом министров КР и правительством Турции об учреждении и о функционировании культурных центров;
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством культуры и туризма Турции;
протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между двумя правительствами от 9 апреля 2018 года;
меморандум между министерствами иностранных дел о сотрудничестве в протокольной сфере;
совместное заявление по итогам V заседания Высшего совета стратегического сотрудничества.
Стороны договорились о тесном взаимодействии между администрациями президентов двух стран по реализации договоренностей в рамках официального визита.
Президент Садыр Жапаров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время подписания ряда двусторонних документов в рамках официального визита
Стороны договорились о тесном взаимодействии между администрациями президентов двух стран по реализации достигнутых договоренностей в рамках официального визита
В рамках официального визита глава государства провел двусторонние переговоры с Эрдоганом. Далее он встретится со спикером Великого национального собрания, примет участие в бизнес-форуме двух стран.