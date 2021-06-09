Визит КырПреза Жапарова в Турцию. Что подписали?

07:57 10.06.2021

Визит Жапарова в Турцию - какие документы подписаны© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев



В рамках официального визита глава государства провел двусторонние переговоры с Эрдоганом. Далее он встретится со спикером Великого национального собрания, примет участие в бизнес-форуме двух стран.



БИШКЕК, 9 июн - Sputnik. Какие документы подписали в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию, сообщила его пресс-служба.



Главы двух стран приняли в Анкаре совместное заявление.



Подписаны следующие документы:



соглашение между кабинетом министров КР и правительством Турции в области защиты и карантина растений;

меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров КР и правительством Турции в области авторского права и смежных прав;

соглашение между кабинетом министров КР и правительством Турции о сотрудничестве в области культуры;

соглашение между кабинетом министров КР и правительством Турции об учреждении и о функционировании культурных центров;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством культуры и туризма Турции;

протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между двумя правительствами от 9 апреля 2018 года;

меморандум между министерствами иностранных дел о сотрудничестве в протокольной сфере;

совместное заявление по итогам V заседания Высшего совета стратегического сотрудничества.

Стороны договорились о тесном взаимодействии между администрациями президентов двух стран по реализации договоренностей в рамках официального визита.



Президент Садыр Жапаров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время подписания ряда двусторонних документов в рамках официального визита



Стороны договорились о тесном взаимодействии между администрациями президентов двух стран по реализации достигнутых договоренностей в рамках официального визита

В рамках официального визита глава государства провел двусторонние переговоры с Эрдоганом. Далее он встретится со спикером Великого национального собрания, примет участие в бизнес-форуме двух стран.