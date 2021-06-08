 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 09.06.2021
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Ролевые игры и старческие фантазии Байдена, - Le Figaro
08:03 10.06.2021

8 июня 2021 г.
Рено Жирар | Le Figaro
"Байден - лидер коалиции демократий?"
"(...) Президент США собирается совершить большое путешествие по Европе. С 11 по 13 июня 2021 года он примет участие в саммите G7 в Корнуолле, куда были приглашены четыре другие крупные демократии: Южная Корея, Индия, Австралия и Южная Африка. 14 и 15 июня он будет в Брюсселе на саммите НАТО и встретится с лидерами Совета и Комиссии Евросоюза. Наконец, 16 июня он встретится с Владимиром Путиным в Женеве", - пишет Рено Жирар, геополитолог, эксперт по международной политике, обозреватель Le Figaro.

Чтобы объяснить цели этого содержательного дипломатического турне, Джо Байден опубликовал статью в газете The Washington Post, пишет Жирар: "Президент рассматривает Соединенные Штаты не как страну, подобную любой другой. Как во времена Вильсона и Рузвельта, но не Кулиджа или Трампа, Америка в его статье представлена как новый Иерусалим, призванный руководить миром перед лицом угрожающих ему опасностей. И такое лидерство, уточняет Байден, должно осуществляться "с позиции силы".

"В отношении своих европейских союзников по НАТО президент напоминает об абсолютной приверженности Америки идее их защиты в случае нападения извне. Трамп размыл контуры обязательства, содержащегося в статье 5 Устава Североатлантического альянса; Байден восстанавливает его", - говорится далее.

"В статье, адресованной как европейцам, так и американцам, лидер Байден видит себя главой обширной глобальной коалиции демократий с рыночной экономикой, обязанной сдерживать две угрозы: структурную и конъюнктурную", - анализирует геополитолог.

"Структурной угрозой является гонка за мировое господство со стороны коммунистического режима Китая. По мнению американских стратегов, в течение 30 лет Китай прошел через четыре сменявшие друг друга статуса: 1) экзотическая страна, развитию которой нужно было бы помочь; 2) привилегированный экономический партнер, с которым можно было бы рассчитывать на G2; 3) торговый соперник, которого нужно было бы привести в равновесие; 4) геополитический противник, которого теперь необходимо сдерживать любой ценой в технологическом, военном, экономическом, финансовом и культурном отношении", - продолжает он.

"Россия - намного более слабая в экономическом отношении страна, чем Китай, и, с точки зрения Байдена, она представляет собой лишь конъюнктурную угрозу из-за ограниченных военных экспедиций, начатых Путиным в таких буферных государствах России, как Грузия и Украина. Байден любит читать наставления Кремлю по поводу его претензий на частичное восстановление Российской империи XIX века и по поводу его пренебрежения к соблюдению прав человека. Но это остается ролевой игрой. Байден может объявлять украинцам о своей дружбе, но он никогда не будет воевать за Крым или Донбасс. В Женеве он будет стремиться лишь к вооруженному миру с Путиным. А затем, намного позже, если позволят обстоятельства, к выстраиванию треугольника с Россией против Китая", - отмечает Рено Жирар.

"В плане подготовки к европейскому турне американский президент проявил грамотный подход к совершению важных поступков. Сняв санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2", напрямую соединяющего территорию России с Германией, Джо Байден одним выстрелом убил двух зайцев: он доказал Путину, что никоим образом не собирается вести с ним экономическую войну (в отличие от Китая), и преподнес подарок Ангеле Меркель, которая стала трудной союзницей, привязанной к своей торговле с китайцами, хотя она и отказалась от сотрудничества с ними по развитию сетей 5G", - рассуждает эксперт.

(...)

Источник: Le Figaro
8.06.21

Источник - ИноПресса
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