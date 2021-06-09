Лидер Узбпартии "Миллий тикланиш-Национальное возрождение" Кадыров предложил депортировать из РУ всех лесби- и гомиков

08:10 10.06.2021

В Узбекистане хотят депортировать из страны всех представителей ЛГБТ-сообщества



Лидер партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), депутат Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Кадыров призвал лишать гражданства и депортировать из страны представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.



В своем интервью YouTube-каналу Alter Ego 7 июня Алишер Кадыров заявил, что лишение гражданства представителей ЛГБТ-сообщества обяжет другие страны обеспечить их убежищем.



Когда я написал это предложение в социальных сетях, ко мне обратились десятки людей и они были членами ЛГБТ-сообщества. Они сказали: "Это правильно, мы не можем получить визы в страны, которые осуждают Узбекистан за отношение к представителям нетрадиционной ориентации", – сказал Алишер Кадыров.

Правительство Узбекистана игнорирует призывы международных организаций об исключении из Уголовного кодекса статьи, предусматривающей наказание за однополые отношения.