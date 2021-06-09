В Швейцарии задержан "кремлевский пиарщик Клюшин". Кто это? - Le Temps

08:32 10.06.2021

9 июня 2021 г.

Эммануэль Гриншпан | Le Temps

В Швейцарии задержали бизнесмена, близкого к Кремлю

"Владислав Клюшин был арестован 21 марта в кантоне Вале, теперь США требуют его экстрадиции. Этот человек близок к Алексею Громову, "серому кардиналу" российских СМИ при режиме Владимира Путина", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.



"(...) Из-за близости Владислава Клюшина к куратору российских СМИ Алексею Громову его арест, несомненно, вызвал интенсивное дипломатическое давление со стороны России на Берн с целью вытащить его из лап американского правосудия. Тем более, что первая встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня именно в Женеве", - говорится в статье.



"Обладая глубоким знанием российских информационных (и дезинформационных) технологий, этот человек мог раскрыть секреты, наносящие ущерб Кремлю. На данный момент содержание обвинительного заключения, вынесенного Окружным судом Массачусетса 19 марта 2021 года, всего за два дня до ареста, неизвестно. (...) Известно лишь, что он подал две апелляции о своем освобождении, но безуспешно", - указывает автор статьи.



"(...) По мнению одного источника, близкого к администрации президента России, Владислав Клюшин - человек "с типичными для 90-х годов брутальными мафиозными манерами и методами", и работает он почти исключительно на Кремль. Он известен как владелец компании под названием "М 13", разработавшей систему мониторинга СМИ "Катюша" (названную в честь реактивных систем залпового огня), которой в России пользуются министерство обороны и администрация президента", - указывает Гриншпан.



Татьяна Становая, политолог, руководитель аналитической фирмы R.Politik, считает его персонажем, "служащим интересам власти ради собственной выгоды. Он не идеолог и не фигура, участвующая в принятии политических решений, а поставщик технологических решений для Кремля. Он символизирует слияние коммерциализации государственной политики в области информации, ее анализа, распространения и контроля".



(...)



"Арест подчиненного наносит тяжелый удар по первому заместителю руководителя администрации президента России Алексею Громову. 61-летний бывший дипломат является одной из самых влиятельных и самых скрытых фигур в стране", - отмечает журналист.



"Его роль значительно возросла в контексте геополитического кризиса в России и на Западе, во время которого Россия приложила значительные усилия для экспорта своей новостной политики через [многоязычный канал] Russia Today и [информационное агентство] Sputnik", - отмечает Татьяна Становая. Непосредственно управляя телеканалом Russia Today, Алексей Громов расширил свои прерогативы на международном уровне, до этого он ограничивался контролем над внутренней информацией. И настолько успешно, что Вашингтон в 2014 году поместил его в свой самый первый список лиц, подвергшихся санкциям. Алексей Громов как сторонник жесткой, агрессивной и антизападной информационной линии, не пользуется единодушной поддержкой в президентской администрации, но по мнению политолога, он считается возможным преемником Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел", - резюмирует издание.



Источник: Le Temps