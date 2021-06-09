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Прибыльная засуха: Таджикистан готов обменять воду на топливо из Казахстана
09:03 10.06.2021

Засуха в Сырдарье вынудила Казахстан торговаться за воду с Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном
Казахстан поставит в Таджикистан технику и горюче-смазочные материалы в обмен на воду для полива риса. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Серик Кожаниязов.

Таджикистан отправит Казахстану 300 миллионов кубометров воды

Напомним, из-за дефицита воды в Сырдарье фермеры Кызылординской области были вынуждены сократить посевы риса на пять тысяч гектаров, с 89,4 тысячи в 2020 году до 84,4 тысячи в нынешнем.

Река является главной водной артерией края, однако на данный момент в ней наблюдается маловодье. Ресурсов недостаточно для полива рисовых полей.

"Дефицит воды в Сырдарье "заметил" не только Казахстан, но и Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан", - рассказал Кожаниязов.

По его словам, проблема решается на государственном уровне: власти разрабатывают межправительственные соглашения и программы.

Одной из мер стал товарный обмен с соседними странами. Так, взамен 370 миллионов кубометров воды Кыргызстан получит 370 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а Узбекистан - 250 миллионов.

Кожаниязов отметил, что Казахстан ведет переговоры и с Таджикистаном.

"Поставив им технику и ГСМ, мы получим возможность иметь дополнительно 300-400 миллионов кубометров воды в низовьях Сырдарьи", - сообщил он.

Ранее стало известно, что Таджикистан планирует направить в Казахстан 315 миллионов кубических метров воды из водохранилища "Бахри Точик". Решение было принято министром энергетики и водных ресурсов страны Далером Джумой и министром экологии Казахстана Магзумом Мирзагалиевым в ходе совместной встречи.

Источник - ia-centr.ru
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