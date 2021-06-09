"Хорошие" русские. МВД Латвии возглавила открытая лесбиянка Маша Голубевас

09:33 10.06.2021

Русское сообщество в Латвии возмущено назначением нового министра МВД страны

В Латвии русское сообщество возмутилось новым назначением министра МВД, так как силовое ведомство возглавила открытая сторонница ЛГБТ.



С одной стороны, русские не имеют никакого отношения к внутренним политическим процессам Латвийской Республики и, правительство страны вправе расставлять кадры так, как считает нужным. С другой, нельзя забывать, что русских в Латвии, мягко говоря, немало.



Стоит отметить, что депутата латвийского парламента Марию Голубеву точно назначили министром силового ведомства не просто так, а исходя из компетенции специалиста. Кроме того, принципы европейской демократии осуждают любого рода дискриминацию и, если человек достоин места – он его получит.



Тем не менее, русское сообщество в Латвии не принимает такое решение правительства, правда, пока дальше интернет-возмущений дело не доходит, эксперты говорят, что такие действия могут быть только началом.



При этом ЕС попадает в двоякую ситуацию: есть Мария Голубева, реальный эксперт, который может возглавлять силовое ведомство и имеющая опыт в политики, а есть русское сообщество в Латвии, с мнением которого необходимо считаться.



Особенно остро стоит проблема с тем, что большинство этнических русских в Латвии начинают действительно думать, что ущемляют их права и дискриминируют их интересы, а не меньшинств. Ведь получается, чтобы "попасть наверх" в стране ЕС, с их точки зрения необходимо быть меньшинством, а если ты таковым не являешься, то путь туда закрыт.



Опубликовано:

Иван Перов