Байдена покусали большие зеленые мухи (видео)

09:49 10.06.2021

Байдена "атаковала" цикада



Семен Сонный



Президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед вылетом в Европу "атаковала" цикада, видеозапись публикует Washington Post.



На кадрах видно, как американский лидер потирает шею, после чего идет в сторону оператора.



"Следите за цикадами, мне только что попалась одна. А я ей", - предупреждает Байден журналистов.



Кроме того, цикады заполнили двигатели самолета, который должен был доставить в Европу американских журналистов, освещающих поездку главы государства. Вылет пришлось отложить на несколько часов.



В мае текущего года на несколько американских штатов напали миллиарды цикад. Насекомые наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. При этом ожидающееся потепление на большой части восточного побережья США должно спровоцировать увеличения количества цикад.







