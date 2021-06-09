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"Бежать некуда": почему Китай преследует уйгуров за рубежом
09:55 10.06.2021

СМИ: арабские страны выдают уйгуров Китаю

Алексей Поплавский

Уйгуры - этническое меньшинство, преимущественно исповедующее ислам и компактно проживающее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая - сталкиваются с серьезными проблемами за рубежом, в особенности в ряде арабских государств. По информации CNN, такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, систематически депортируют уйгуров в КНР.

Американский телеканал утверждает, что уйгуров в этих мусульманских странах задерживают, похищают и экстрадируют по запросу Пекина. В таких условиях оплотом безопасности для представителей меньшинства была Турция, однако в прошлом году Анкара ратифицировала договор об экстрадиции с Пекином, тем самым потеряв свой статус убежища.

В качестве подтверждения телеканал приводит ряд интервью с уйгурами, проживающими в этих государствах и столкнувшимися с преследованием, а также немногочисленные документальные свидетельства экстрадиции тех или иных представителей меньшинства из Саудовской Аравии, ОАЭ или Египта.

Экстремистский настрой

Однако опрошенные "Газетой.Ru" эксперты указывают, что Китай зачастую требует экстрадиции только тех уйгуров, которые подозреваются в связи с подрывной или экстремисткой деятельностью, а также являются гражданами КНР - в материалах CNN об этом факте не упоминается.

Так, по словам врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, случаев депортаций очень мало и надо понимать, что не всякий уйгур обладает китайским гражданством, то есть может попасть под экстрадицию.

"К примеру, уйгуры проживают компактными общинами и на территории России, причем не только в приграничных областях, но и внутри страны. И китайцев это не волнует.

При экстрадиции из той или иной страны речь идет о тех уйгурах, которые, как считают китайцы, занимаются подрывной деятельностью. Они, как утверждают в Пекине, организуют диаспоры, которые издают электронные СМИ или просто формируют подрывные бригады ", - пояснил эксперт.

Стран, которые не выдают Китаю представителей уйгуров, уличенных в такой деятельности, практически нет, указал Маслов. Десятилетия назад они могли кочевать между Казахстаном и Китаем, но сейчас все эти пути перекрыты. Кроме того, противоречия внутри мусульманских общин в мире не позволяют уйгурам выбирать любую страну, им нужна только та, которая разделяет их взгляды.

"Самое главное, что гнев экстремистского ислама направлен против США, а не против Китая, потому что Пекин грамотно проводит финансовую поддержку мусульман. Поэтому, строго говоря, уйгурам бежать некуда", - отметил эксперт.

Замдиректора ИМЭМО имени Примакова, профессор РАН Александр Ломанов добавил, что сама по себе уйгурская диаспора никому не мешает, мешают только те силы, которые ведут борьбу за отделение Синьцзяна от Китая.

"Если существуют весомые основания предполагать их причастность к радикальным исламистским или террористическим кругам, то интерес Пекина к таким деятелям возрастает еще больше", - подчеркнул эксперт.

Разменная монета

Что касается того, почему же мусульманские государства выдают уйгуров-мусульман Китаю, то это вопрос сложный. По словам Алексея Маслова из Института Дальнего Востока РАН,

многие страны, прежде всего, Саудовская Аравия, просто не хотят портить отношения с Китаем.

"Вообще наличие уйгурских агрессивных ячеек на территории той или иной страны - это всегда большая проблема. К примеру, Саудовская Аравия, так же как и Турция, неоднократно подчеркивала, что она за защиту ислама, но против любых экстремистских действий. Наличие уйгурских ячеек абсолютно не совпадает с национальными интересами этих стран. Турция тесно связана с Китаем торговыми отношениями, в том числе через турецкую территорию проходит большая железная дорога, профинансированная КНР, а Саудовская Аравия строит на китайской территории свой нефтеперерабатывающий завод и продает Пекину нефть. Экономические интересы для них значительно важнее, чем попытки подрыва власти в Китае", - отметил эксперт.

При этом лозунги уйгурских экстремистов не совпадают с повесткой арабских государств, уверен Маслов, поскольку представители меньшинства выступают за создание независимого государства Туркистан - это очень старая идея, но сейчас она не подкреплена ни лидерами, ни деньгами, ни реальными действиями.

"То же самое с США: они выступают за соблюдение прав уйгуров, но не поддерживают идею создания какого-то независимого государства в этом регионе. То есть им значительно выгоднее иметь уйгуров как вечно угнетаемое национальное меньшинство и критиковать китайцев за это, чем реально поддерживать их довольно экстремистские настроения.

Тут просто большая игра крупных держав, в которой уйгуры являются разменной монетой", - рассуждает эксперт.

С ним отчасти согласен Александр Ломанов из ИМЭМО имени Примакова, по его словам, мотивация тех или иных государств в уйгурском вопросе завязана на поддержании добрых отношений с Пекином, в том числе по экономическим и политическим соображениям.

"По политике Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе мы видим две абсолютно несовместимые версии. Одна западная, которая связана с так называемой концепцией уйгурского геноцида и повсеместным подавлением прав человека со стороны КНР. А вторая - китайская, - которая указывает на то, что для развития Синьцзяна и его экономического процветания центральные власти делают очень много", - указал эксперт.

При соперничестве этих двух несовместимых нарративов у властей КНР есть один безусловный козырь, считает Ломанов, так как в 2000-е - начале 2010-х в Китае было немалое количество терактов, участниками которых были уйгуры, причастные к религиозно-экстремистскому или сепаратистскому подполью.

"Их выходки сопровождались терактами с кровью и жертвами, они устраивали взрывы, убивали людей и нападали на правоохранительные органы. Однако последние четыре года в Китае не было ни одного теракта, связанного с деятельностью уйгурских радикалов. Поэтому в этом споре, что важнее, права человека или безопасность, Китай одерживает практическую победу", - резюмировал эксперт.

Источник - Газета.Ru
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