"Танец" России и Китая все больше тревожит США, - "Хуаньцю шибао"

10:26 10.06.2021

Эксперты говорят о "значительных изменениях" в отношениях России и Китая, что не может не беспокоить Америку. Их сотрудничество становится все более тесным на фоне усиливающейся конфронтации с Западом. Автор статьи задается вопросом: должны ли Пекин и Москва образовать союз?

Сингапурские СМИ: "танец" России и Китая все больше тревожит США (Хуаньцю шибао, Китай)

В последние месяцы Китай и Россия все больше сближаются, сталкиваясь с растущим давлением со стороны западных стран.



Все более тесные отношения между Китаем и Россией привлекают большое внимание в мире. Вашингтон упомянул в ежегодном отчете об оценке глобальной угрозы, выпущенном Управлением национальной разведки США в апреле, что Китай и Россия "усиливают стратегическое сотрудничество".



Рафаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник Института международных исследований Раджаратнама при Технологическом университете Наньяна, сказал, что в отношениях между Пекином и Москвой произошли "значительные изменения": "Две страны в настоящее время находятся в конфронтации с Западом, и разрыв между ними намного меньше, чем в прошлом". Другие эксперты отмечают, что взаимодополняемость Китая и России - одна из причин все более тесных отношений. Например, спрос Китая на энергию совпадает с огромными запасами энергоресурсов в России, которые составляют более 70% ее экспорта в Поднебесную.



Что касается торговли, то общий объем двусторонних обменов между Китаем и Россией в прошлом году составил около 100 миллиардов долларов, что было немного меньше, чем в 2019 году, но в этом году он вновь значительно вырос. Объем торговли за первые четыре месяца достиг 40,207 миллиарда долларов, что почти на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. К 2024 году две страны планируют достичь торгового показателя в 200 миллиардов долларов. Военные обмены и космическое сотрудничество между Китаем и Россией также расширяются.



Сближение двух стран поднимает давний вопрос - должны ли Пекин и Москва образовать официальный союз? Президент России Владимир Путин заявил в октябре 2019 года, что теоретически это возможно. И Пекин также неоднократно говорил, что китайско-российское стратегическое сотрудничество "не имеет ограничений, запретных зон и верхних пределов".



Некоторые китайские ученые считают, что ввиду "высокой конфронтации" с США Пекин должен заключить официальный союз с Москвой. Однако широко распространено мнение, что Китаю следует быть более осторожным и искать баланс между Россией и США.



Пекин не хочет конфликтовать с НАТО из-за Украины или Крыма, равно как и Россия не хочет участвовать в вопросе Южно-Китайского моря.



Поскольку соревнование между тремя сверхдержавами продолжается, все взоры прикованы к тому, как будет разворачиваться эта новая Большая игра.



Оригинал публикации: 新媒：俄罗斯与中国共舞，美国越来越焦虑Опубликовано 08/06/2021