 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.06.2021
11:44  Умер Владимир Захватов - таджикистанский журналист, писатель, драматург
11:19  На С.Жапарова одели мантию почетного турецкого профессора Университета экономики и технологий
11:06  Узбеки в сомнении: российская или китайская вакцина? - Eurasianet
10:29  Изучение Казистории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета, - Д.Ашимбаев
10:26  "Танец" России и Китая все больше тревожит США, - "Хуаньцю шибао"
09:55  "Бежать некуда": почему Китай преследует уйгуров за рубежом
09:52  Как США собрались спасать газовый транзит Украины, - О.Самофалова

09:49  Байдена покусали большие зеленые мухи (видео)
09:33  "Хорошие" русские. МВД Латвии возглавила открытая лесбиянка Маша Голубевас
09:03  Прибыльная засуха: Таджикистан готов обменять воду на топливо из Казахстана
08:36  В Москве представили третий сезон к/сериала "Содержанки". На очереди "Бляди-4" и "Шмары-5"?
08:32  В Швейцарии задержан "кремлевский пиарщик Клюшин". Кто это? - Le Temps
08:29  Казахстан и антироссийские санкции: мы не при делах? - Петр Своик
08:10  Лидер Узбпартии "Миллий тикланиш-Национальное возрождение" Кадыров предложил депортировать из РУ всех лесби- и гомиков
08:03  Ролевые игры и старческие фантазии Байдена, - Le Figaro
07:57  Визит КырПреза Жапарова в Турцию. Что подписали?
07:32  Картельный сговор фармкомпаний выявили в Казахстане
07:19  Скончался узбекский журналист, редактор, депутат парламента Сафар Остонов
00:49  Из Нью-Дели поступают новости о сильнейшей мутации коронавируса... Куда бежать? - "СП"
00:33  Оптом и в розницу. Жертв работорговли в Казахстане становится больше, - Е.Косенко
00:29  Внутренние Кыр-войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты, - 24.kg
00:03  УкрНацбанк выпустил монету в память лидера ОУН Коновальца, мастерски ликвидированного НКВД в 38-м
00:00  "Бороться за медаль реально". 45-летняя Узб-гимнастка Чусовитина готовится к 8-й! Олимпиаде
Среда, 09.06.2021
21:24  Недотыкомка серая... РосВласти не знают куда приткнуть экс-преза/экс-премьера Медведева
21:20  Россия начинает строить под Томском 1-й в мире вечный ядерный реактор замкнутого цикла
21:16  Задержан за корруп начальник Юго-Западной таможни Киргизии Айтмаматов
19:48  Расширшил и углобил. КазПрез Токаев подписал новый указ о правах Кz-человечков
17:16  Опять задержан бывший глава "Кыргыз темир жолу" Василий Дашков
15:17  Через 100 лет. В чем оказался прав американский утопист Беллами
15:13  Триллион тенге потратили на спасение Казахстана от безработицы
14:32  Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17
13:31  Глава (нарко-резидент) АмерУниверситета в ЦентрАзии Качинс пытается сбежать от следствия в Америку
13:28  Уланбек Калманбетов возглавил Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ Киргизии
13:08  Почему Бердымухамедов "снизошел" до России, бросив в бой единственного сына, - И.Джорбенадзе
12:56  Госдума запретила россиянам работать в нежелательных анти(не)правительственных организациях
12:17  Геополитические игры вокруг Сирии и повторного избрания президентом Башара Асада, - Дм.Минин
12:15  Смерть сверхдержавы: национальный вопрос в США, - В.Гулевич
12:08  Как блогер нашел тайную резиденцию Мирзиеева в горах на востоке Узбекистана. ВИДЕО
11:56  Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
11:51  "Мама Тоня". Светлой памяти простой кыргызки Токтогон Алтыбасаровой, спасшей 150 детей блокадного Ленинграда
11:47  В Буке (Ташобласть) окончательно снесли Памятник павшим в Великой Отечественной
10:38  Монголия голосует за нового президента. Победит Хурэлсух или Эрдэнэ или Энхбат
10:05  Архивную службу Казахстана возглавил журналист Куат Бораш
09:44  Талибы расстреляли в афганском Баглане 10 минеров британо-американской НКО HALO Trust
09:40  Турецкую разведку обвинили в краже кыргызстанского гюлениста Орхана Инанды, - "Взгляд"
08:46  Туркестанский легион. Надо ли реабилитировать предателей? - Ахмет Талапулы
08:14  Свободу Бабанчику! Количество митингующих в Таласе кыргызов-"бабановцев" растет
07:49  1868 год. Сражение на Зербулакских высотах. Из истории завоевании ЦентрАзии Россией, - Н.Каразин
07:38  Африканский халифат. Как "Исламское государство" стало франшизой, - А.Фокина
07:32  Из-за Москвы Вашингтон увеличивает военную помощь Ливану, - Р.Мустафин
07:21  Кто в Казахстане хочет реабилитировать прислужников нацистов? - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбеки в сомнении: российская или китайская вакцина? - Eurasianet
11:06 10.06.2021

В Узбекистане сохраняется высокий уровень недоверия к вакцинам от covid-19, возникшего из-за распространившихся теорий заговоров. Тем не менее, в ходе опроса выяснилось, что только 8 процентов респондентов доверяют китайско-узбекской разработке против коронавируса, а более 30 процентов сказали, что готовы привиться "Спутником V". Почему - читайте в статье.
Узбеки в сомнении: российская или китайская вакцина? (Eurasianet, США)
Гонка вакцин

Эзоза Яквалходжиева Uzbeks weigh vaccines: Russian vs. Chinese
Вконце января, когда в некоторых богатых странах открывались центры вакцинации, житель Ташкента Рустам Джабборов разместил на Facebook собственное объявление.

Будучи журналистом, Джабборов упомянул о статье, написанной им несколько месяцев назад, в которой он пообещал первым добровольно принять участие в клинических испытаниях, если Узбекистан разработает свою собственную вакцину. Поскольку этого не произошло, написал Джабборов, он вместо этого примет участие в испытаниях вакцины китайского производства, чтобы "внести свой вклад" в борьбу с коронавирусом.

Он выложил фотографию, на которой ему вводят первую из трех доз. В комментариях к посту десятки пользователей пожелали ему здоровья, но были и те, кто посчитал, что он рискует, экспериментируя с препаратом, созданным в Китае "на скорую руку". Негативные комментарии лишь подтверждают результаты опроса 2 тысяч граждан Узбекистана, проведенного Central Asia Barometer в октябре и ноябре прошлого года, в рамках которого 41 процент опрошенных продемонстрировали негативное отношение к Китаю.

"Было страшновато, но это нужно было сделать, - сказал Eurasianet.org Джабборов. - Я уже переболел коронавирусом, так что это был мой вклад в борьбу с [пандемией] в более широком масштабе".

Джабборов был одним из первых, кто присоединился к третьей стадии клинических испытаний вакцины под названием ZF2001, разработанной китайской компанией Anhui Zhifei Longcom. Узбекистан наряду с Пакистаном, Индонезией и Эквадором согласился сотрудничать с Китаем и протестировать вакцину на 29 тысячах добровольцах по всему миру.

В благодарность за внесенный Узбекистаном вклад компания Anhui Zhifei Longcom включила страну в список соавторов в ее разработке и предоставила узбекской компании Jurabek Laboratories право на производство вакцины для внутреннего использования в будущем. Результатом сотрудничества стал препарат, зарегистрированный под названием ZF-UZ-VAC 2001, который в стране называют "нашей собственной" вакциной. Первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова сообщила, что она и ее семья получили вакцину еще до начала клинических испытаний, назвав ее "абсолютно безопасной" и эффективной на "97 процентов", хотя результаты испытаний еще не опубликованы.

Но ничего из этого не способствовало росту доверия. По итогам общенационального опроса, проведенного среди почти 20 тысяч пользователей приложения Telegram в конце марта, выяснилось, что только 8 процентов опрошенных доверяют китайско-узбекской разработке. Для сравнения, 34 процента сказали, что скорее согласились бы на российскую вакцину "Спутник V". В целом, по данным опроса, 44 процента респондентов планируют вообще отказаться от вакцинации.

Возможно, китайско-узбекская прививка не самая популярная, но она наиболее доступная.

По состоянию на 2 июня было импортировано 3,5 миллиона доз, в то время как вакцины "Спутник V" хватило только на 85 тысяч человек. Еще 660 тысяч доз препарата AstraZeneca поступили в рамках программы COVAX, инициативы ООН по обеспечению бедных стран вакцинами. (28 апреля власти приступили к распределению трех упомянутых вакцин среди населения старше 65 лет).

Для Джабборова участие Узбекистана в разработке вакцины ZF-UZ-VAC 2001 имеет большую значимость.

"[Китай] дольше всех борется с вирусом. Логично, что у них должно быть лучшее оборудование для этих целей, - сказал Джабборов, аргументируя свою позицию. - Если честно, к их вакцине у меня изначально было больше доверия, чем к другим вариантам. […] А еще я испытываю гордость за свою страну, за то, что мы можем производить свой собственный препарат".

Лола Юнусханова, жительница Ташкента 70 с небольшим лет, решила, что не собирается рисковать.

Вскоре после того, как в Узбекистане началась национальная программа иммунизации, "я позвонила [в поликлинику] и настояла на вакцинации "Спутником", - сказала она Eurasianet.org. - Я сказала им, что отказываюсь от двух других".

Юнусханова читала в новостях об эффективности "Спутника", но также прислушалась к своему "внутреннему голосу", подсказавшему использовать российскую вакцину. "Все, кого я знала, хотели получить именно ее". "У России большой опыт по производству вакцин. […] Ее ученые, может, и не такие богатые, но они всегда в авангарде научных открытий", - пояснила она, вспоминая массовые кампании по иммунизации в советские времена. Рекомендации знакомых имеют большое значение.

"Люди доверяют тем, кого они знают", - говорит Азизбек Низомов, врач из Алмазарского района Ташкента.

"Я получил вакцину AstraZeneca, - сказал он. - С того времени я бы сказал, что 70 процентов введенных мною вакцин составляет препарат AstraZeneca".

Сообщения о крайне редких случаях образования тромбов, тем не менее, значительно пошатнули доверие к AstraZeneca в Узбекистане, впрочем, как и в других странах. По словам Юнусхановой, она скорее предпочла бы китайско-узбекский препарат, если бы ей не достался "Спутник V", но не стала бы делать AstraZeneca.

"Все, что говорят об AstraZeneca, пугает", - считает она.

Низомов связывает нерешительность, которую он наблюдает среди своих пациентов, с сообщениями в соцсетях, ставящими под сомнение безопасность вакцин. "Сложно бороться с дезинформацией, - сказал он. - Слишком много ее".

Прочитанные Акбаром Гиезевым в интернете истории убедили учителя музыки, которому уже далеко за 50, повременить с прививкой.

"У меня много вопросов, на которые нет ответа", - сказал он. Хотя в своей работе он вынужден тесно общаться с людьми, что, как он знает, повышает риск инфицирования, он говорит, что страх перед вирусом не больше, чем страх перед вакцинацией.

В одном из популярных видеороликов, на которые ссылается Гиезев, говорится о том, что вакцины - это способ заработать деньги для элитной группы коррумпированных врачей. Это, конечно, неправда, но подобная информация выглядит убедительной для людей в стране, где широко распространена коррупция и отсутствует прозрачность действий чиновников.

"Я не говорю, что никогда не сделаю [прививку], но точно не сейчас", - сказал Гиезев.

Эзоза Яквалходжиева - независимая журналистка, проживающая в Нью-Йорке.

Оригинал публикации: Uzbeks weigh vaccines: Russian vs. ChineseОпубликовано 04/06/2021

Источник - Eurasianet
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623312360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года №597
- Мажилис рассмотрел отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год
- "Государственный долг имеет тенденцию ежегодного роста"
- "Пообщайтесь с людьми" – мажилисмены посоветовали Цою сходить в поликлинику
- Изучение истории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета - Ашимбаев
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №381
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №378
- В ходе обсуждения Отчета правительства по исполнению бюджета за 2020 год только фракция "Ак жол" выразила соболезнования родным и близким погибших от коронавируса
- Состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  