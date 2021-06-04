Узбеки в сомнении: российская или китайская вакцина? - Eurasianet

11:06 10.06.2021

В Узбекистане сохраняется высокий уровень недоверия к вакцинам от covid-19, возникшего из-за распространившихся теорий заговоров. Тем не менее, в ходе опроса выяснилось, что только 8 процентов респондентов доверяют китайско-узбекской разработке против коронавируса, а более 30 процентов сказали, что готовы привиться "Спутником V". Почему - читайте в статье.

Узбеки в сомнении: российская или китайская вакцина? (Eurasianet, США)

Гонка вакцин



Эзоза Яквалходжиева Uzbeks weigh vaccines: Russian vs. Chinese

Вконце января, когда в некоторых богатых странах открывались центры вакцинации, житель Ташкента Рустам Джабборов разместил на Facebook собственное объявление.



Будучи журналистом, Джабборов упомянул о статье, написанной им несколько месяцев назад, в которой он пообещал первым добровольно принять участие в клинических испытаниях, если Узбекистан разработает свою собственную вакцину. Поскольку этого не произошло, написал Джабборов, он вместо этого примет участие в испытаниях вакцины китайского производства, чтобы "внести свой вклад" в борьбу с коронавирусом.



Он выложил фотографию, на которой ему вводят первую из трех доз. В комментариях к посту десятки пользователей пожелали ему здоровья, но были и те, кто посчитал, что он рискует, экспериментируя с препаратом, созданным в Китае "на скорую руку". Негативные комментарии лишь подтверждают результаты опроса 2 тысяч граждан Узбекистана, проведенного Central Asia Barometer в октябре и ноябре прошлого года, в рамках которого 41 процент опрошенных продемонстрировали негативное отношение к Китаю.



"Было страшновато, но это нужно было сделать, - сказал Eurasianet.org Джабборов. - Я уже переболел коронавирусом, так что это был мой вклад в борьбу с [пандемией] в более широком масштабе".



Джабборов был одним из первых, кто присоединился к третьей стадии клинических испытаний вакцины под названием ZF2001, разработанной китайской компанией Anhui Zhifei Longcom. Узбекистан наряду с Пакистаном, Индонезией и Эквадором согласился сотрудничать с Китаем и протестировать вакцину на 29 тысячах добровольцах по всему миру.



В благодарность за внесенный Узбекистаном вклад компания Anhui Zhifei Longcom включила страну в список соавторов в ее разработке и предоставила узбекской компании Jurabek Laboratories право на производство вакцины для внутреннего использования в будущем. Результатом сотрудничества стал препарат, зарегистрированный под названием ZF-UZ-VAC 2001, который в стране называют "нашей собственной" вакциной. Первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова сообщила, что она и ее семья получили вакцину еще до начала клинических испытаний, назвав ее "абсолютно безопасной" и эффективной на "97 процентов", хотя результаты испытаний еще не опубликованы.



Но ничего из этого не способствовало росту доверия. По итогам общенационального опроса, проведенного среди почти 20 тысяч пользователей приложения Telegram в конце марта, выяснилось, что только 8 процентов опрошенных доверяют китайско-узбекской разработке. Для сравнения, 34 процента сказали, что скорее согласились бы на российскую вакцину "Спутник V". В целом, по данным опроса, 44 процента респондентов планируют вообще отказаться от вакцинации.



Возможно, китайско-узбекская прививка не самая популярная, но она наиболее доступная.



По состоянию на 2 июня было импортировано 3,5 миллиона доз, в то время как вакцины "Спутник V" хватило только на 85 тысяч человек. Еще 660 тысяч доз препарата AstraZeneca поступили в рамках программы COVAX, инициативы ООН по обеспечению бедных стран вакцинами. (28 апреля власти приступили к распределению трех упомянутых вакцин среди населения старше 65 лет).



Для Джабборова участие Узбекистана в разработке вакцины ZF-UZ-VAC 2001 имеет большую значимость.



"[Китай] дольше всех борется с вирусом. Логично, что у них должно быть лучшее оборудование для этих целей, - сказал Джабборов, аргументируя свою позицию. - Если честно, к их вакцине у меня изначально было больше доверия, чем к другим вариантам. […] А еще я испытываю гордость за свою страну, за то, что мы можем производить свой собственный препарат".



Лола Юнусханова, жительница Ташкента 70 с небольшим лет, решила, что не собирается рисковать.



Вскоре после того, как в Узбекистане началась национальная программа иммунизации, "я позвонила [в поликлинику] и настояла на вакцинации "Спутником", - сказала она Eurasianet.org. - Я сказала им, что отказываюсь от двух других".



Юнусханова читала в новостях об эффективности "Спутника", но также прислушалась к своему "внутреннему голосу", подсказавшему использовать российскую вакцину. "Все, кого я знала, хотели получить именно ее". "У России большой опыт по производству вакцин. […] Ее ученые, может, и не такие богатые, но они всегда в авангарде научных открытий", - пояснила она, вспоминая массовые кампании по иммунизации в советские времена. Рекомендации знакомых имеют большое значение.



"Люди доверяют тем, кого они знают", - говорит Азизбек Низомов, врач из Алмазарского района Ташкента.



"Я получил вакцину AstraZeneca, - сказал он. - С того времени я бы сказал, что 70 процентов введенных мною вакцин составляет препарат AstraZeneca".



Сообщения о крайне редких случаях образования тромбов, тем не менее, значительно пошатнули доверие к AstraZeneca в Узбекистане, впрочем, как и в других странах. По словам Юнусхановой, она скорее предпочла бы китайско-узбекский препарат, если бы ей не достался "Спутник V", но не стала бы делать AstraZeneca.



"Все, что говорят об AstraZeneca, пугает", - считает она.



Низомов связывает нерешительность, которую он наблюдает среди своих пациентов, с сообщениями в соцсетях, ставящими под сомнение безопасность вакцин. "Сложно бороться с дезинформацией, - сказал он. - Слишком много ее".



Прочитанные Акбаром Гиезевым в интернете истории убедили учителя музыки, которому уже далеко за 50, повременить с прививкой.



"У меня много вопросов, на которые нет ответа", - сказал он. Хотя в своей работе он вынужден тесно общаться с людьми, что, как он знает, повышает риск инфицирования, он говорит, что страх перед вирусом не больше, чем страх перед вакцинацией.



В одном из популярных видеороликов, на которые ссылается Гиезев, говорится о том, что вакцины - это способ заработать деньги для элитной группы коррумпированных врачей. Это, конечно, неправда, но подобная информация выглядит убедительной для людей в стране, где широко распространена коррупция и отсутствует прозрачность действий чиновников.



"Я не говорю, что никогда не сделаю [прививку], но точно не сейчас", - сказал Гиезев.



Эзоза Яквалходжиева - независимая журналистка, проживающая в Нью-Йорке.



Оригинал публикации: Uzbeks weigh vaccines: Russian vs. ChineseОпубликовано 04/06/2021