Как долго Москва будет "кормить" русофобский Киев газовым транзитом?

13:27 10.06.2021

Российская "дань" Украине противоречат интересам ее русских жителей.



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Игорь Юшков



Приближающийся долгожданный запуск трубопровода "Северный поток-2", кажется, не принесет пользы России. Западные союзники Киева готовы сделать все, чтобы новый трубопровод не стал "геополитическим оружием Путина".



По словам госсекретаря Энтони Блинкена, одним из вариантов действий США и их европейских союзников может быть "возможность продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов".



Если это не сработает, то Европе (читай, Германии) придется компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, считают в Вашингтоне.



Однако Берлин тоже не хочет платить Киеву. "Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны - транзитера газа и с запуском "Северного потока-2", - заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.



Украина выдвинула встречное предложение о создании консорциума с привлечением европейских и американских компаний к использованию ГТС Украины. Это создаст необходимое давление на Россию для снятия экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу.



Как пояснила советник министра энергетики Елена Зеркаль, в этом случае все компании, а не только российский Газпром получат доступ к украинской трубе, образуется рынок и газ станет товаром и перестанет быть инструментом политического давления.



Похоже, крайней в этой ситуации опять окажется Россия. Даже если "Северный поток-2" получится запустить, сделать Киеву ручкой не выйдет - "западные партнеры" не позволят. И для чего тогда годами ломались копья вокруг строительства нового трубопровода?



Причем продолжение газового транзита будет подпитывать русофобскую политику киевского режима. Ведь президент Владимир Зеленский недавно напрямую увязал 3-х миллиардные доходы от транзита российского газа с финансированием армии Украины. По Донбассу стреляют за деньги Газпрома.



С течением времени градус и необратимость русофобии Киева только усиливаются. Внесенный Зеленским законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины иначе как нацистским уже не называют. Однако, надеяться на помощь Европы в этом вопросе вряд ли стоит.



Единственный выход - навсегда лишить Киев транзитных доходов. Неужели Москва будет вечно кормить нацистов на Украине?



Своим пониманием ситуации с "СП" поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:



- Если смотреть реалистично на заявления Блинкена, то это, конечно, попытка успокоить Украину. В Киеве начали паниковать из-за отмены санкций, упрекают США в недостаточной жесткости, а американцы в этой ситуации преследовали свои интересы и поэтому обходились санкциями только против компаний и судов.



Если бы они вводили санкции против оператора "Северного потока-2", то когда оператор обратился бы за разрешением на ввод в эксплуатацию к регулятору - органам власти Германии, США должны были бы ввести санкции уже против Германии. Это привело бы к ухудшению отношений со всей Европой. Американцам это не нужно.



"СП": - В Киеве все еще верят в поддержку Вашингтона…



- Несмотря на заверения в том, что Вашингтон не бросит Киев, в реальности никто ничего делать не будет. Никаких рычагов, инструментов влияния для сохранения транзита через Украину ни у Европы, ни у США нет. Для этого им придется прямо запретить использовать какой-то газопровод: "Северный поток", "Северный поток-2" или газопровод "Ямал - Европа".



Но это возможно только в виде санкций против Европы. А мы уже поняли, что США этого делать не будут, по крайней мере администрация Байдена, так как отношения с европейцами для них дороже.



Сами европейцы блокировать какой-то из газопроводов, не давать ничего по нему качать, тоже не будут. Потому что придется установить специальный режим взаимодействия. Так как по нынешним законам Евросоюза этого делать нельзя. Значит для этого придется вводить новые законы, а это санкции. И Россия на них ответит. Мы понимаем, что Европа на это не пойдет.



Есть только один вариант, при котором можно обеспечить загрузку украинской ГТС, не блокируя другие газопроводы и не испортив отношения между Европой и Россией. Европе нужно потреблять больше газа. И тогда России не хватит остальных газопроводов, и мы будем вынуждены загрузить украинскую ГТС. А американцы могут помочь Киеву, отказавшись от поставок своего СПГ в Европу.



Тогда освободится доля на рынке, европейцы будут закупать больше газа у других поставщиков, в том числе у России, и его хватит на украинский транзит. Но, конечно, это версия абсурдная, потому что Европа к 2050 году намерена полностью отказаться от потребления ископаемых источников энергии. В том числе от газа. Поэтому увеличение потребления хотя бы на 40−50 млрд кубов нереально.



"СП": - До сих пор Киеву каждый раз удавалось извернуться и сохранить транзит…



- Контракт, который был подписан в конце 2019 года, содержал самые высокие ставки транзита - это самый дорогой маршрут доставки российского газа в Европу. Плюс там жесткое условие "качай и плати". Если суточную норма не прокачана, то платить все равно приходится. А если лимит превышен, то надо платить еще и по повышенному тарифу.



Когда Киев подписывал контракт, он пытался урвать здесь и сейчас и как можно больше. И с таким подходом после 2024 года им никакой транзит больше не грозит. Хотя до 2024 года она будет получать по 1,2 млрд долларов в год исправно. Это и есть долгосрочные гарантии получения денег Украиной. Нас обязали это сделать. Но дальше гарантировать доход Украины Россия не обязана.



Они же хотели провести декоммунизацию? Памятники Ленину свалили? Их ГТС была построена в коммунистические времена. Пусть откажутся от нее.



"СП": - У Киева есть некие планы на развитие ГТС в рамках международного консорциума, а также они пытаются приспособить ее для целей внутреннего газоснабжения. По-вашему, это реально?



- ГТС Украины уже не востребована. Они пытаются найти ей применение. Дело в том, что внутреннее газоснабжение у них привязано к транзиту. Они до сих пор импортируют по 10 млрд кубов. Они его покупают по виртуальному реверсу в Европе, но на самом деле это все российский газ. Как они будут поставлять газ внутренним потребителям в случае, если не будет транзита, непонятно.



Еще один вариант - задействовать уникальные хранилища газа, которые есть на западе Украины. Мол, пусть европейцы летом закачивают в них газ, а зимой Киев будет его отдавать. Но это рискованно, поскольку цену на газ прогнозировать трудно. Не факт, что такие подземные хранилища будут востребованы.



"СП": - Пусть тогда готовятся сдать свою ГТС в металлолом…



- Украина может сохранить транзит. Для этого надо дать выгодные условия по прокачке и нормально договариваться с Газпромом куда качать. Например, в Приднестровье, Молдавию, может быть, в Румынию. Там около 10 млрд кубов транзита они спокойно могут сохранить, если предложат нормальный тариф. Пусть дают тариф ниже, чем поляки. Можно оставить 1−2 трубы на Словакию, на Венгрию. Остальное мы не будем никогда уже использовать, поэтому пусть разбирают, чтобы не терять средства на поддержание ГТС в рабочем состоянии.



Таким образом, пуск "Северного поток-2" приведет к деполитизации вопроса транзита. Мы сможем качать по разным маршрутам, а значит, придется договариваться, исходя только из экономических интересов.



"СП": - На ПМЭФ-2021 Владимир Путин, кажется, с ностальгией вспомнил, что раньше Россия прокачивала через Украину 200 млрд кубов. Мол, транзит мог бы быть больше, если бы отношения были нормальными. Видимо, теперь в любом случае Россия на Украину с такими объемами не вернется?



- Украина могла сохранить транзит до 2009 года. Если бы она пошла по пути Белоруссии - продала бы свою ГТС Газпрому или хотя бы создала бы трехсторонний консорциум. Это было возможно. Но тогда в Киеве сказали, что труба - это символ незалежности, и политизировала этот вопрос. Теперь мы видим, к чему Украина пришла - поборется после 2024 года за 10 млрд кубов транзита.