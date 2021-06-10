Бонапартизм по-украински. Штрихи к коллективному портрету всех шести президентов "нэзалэжной", - В.Мацевич

13:55 10.06.2021 Валерий Мацевич

10.06.2021



"Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе - стадо баранов. У людей, едва ступивших на Банковую (улица, на которой находится резиденция президента Украины – В.М.), тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее "папередники" (русск. Предшественники – В.М.)", - сказал недавно руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.



Странно, конечно, что в государстве без прошлого есть институт будущего. Видимо, это издержки "молодой" украинской демократии. Она, эта демократия по-украински, уже три десятка лет никак не может дорасти до понимания исторической миссии Украины как государства. Тем более чрезвычайно актуальным для нее становится заглавный пассаж из заявления Романенко - о баранах... Прежде всего, возникают определенные ассоциации между нынешними украинскими реалиями и европейским прошлым.



Если за основу взять высказывание Романенко (а он очень осведомленный человек!), то вполне можно предположить (хайли лайкли!), что именно такими видел в будущем граждан "нэзалэжной" Украины император Франции Наполеон Бонапарт. Хотя на "баранью" тему есть высказывания многих выдающихся людей, но именно Бонапарту приписывают авторство фразы: "Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном". Улавливаете связь французско-украинских времен? Нет? Тогда еще пару фактов.



Напомню, что говорил о целях своей войны с Россией Наполеон уже после вторжения на нашу территорию: "Я пришел, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных народов. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы".



А против кого ежедневно ведет "жуткие сражения" в Донбассе Украина? Семь лет борется, чтобы "мордор" не смел нарушить спокойствие "цивилизованной" Европы.



Так что связь с наполеоновскими временами прослеживается очень четко - это жгучая русофобия. Но правда также в том, что о львах в украинской политике говорить не приходится, хотя все украинские лидеры страдают бонапартизмом.



Скажем, президенты даже в условиях парламентско-президентского правления с помощью разного рода ухищрений умудрялись подчинять себе парламенты. Именно они определили генеральные линии развития государства. Однако за образами этих "авторитарных львов" всегда стояли вполне определенные силы...



На Украине, кстати, реально свой Наполеон завелся. Еще в 2012 г., когда был снят фильм "Ржевский против Наполеона". И как вы думаете, кто сыграл роль императора? Впрочем, почему сыграл? Он как раз сегодня ее играет. Это - нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Правда, его усилия в кино про Наполеона, думаю, чересчур предвзято были оценены критиками, один из которых написал в рецензии даже вот такое: "Цирк, клоунада, нарезка тупых и просто ужасных шуток, намеки на однополый секс – это далеко не все, что вы тут можете увидеть… Зеленский по ходу душу продал Вайсбергу (режиссер). Я его еще помню по КВН. Неплохой был КВНщик. В кино только не заладилось".



Зато со всем остальным еще как заладилось! Да и кино - далеко не главное занятие в жизни бывшего игрока КВН, хотя без него (точнее, без них - кино и КВН) он бы не сделал столь головокружительную карьеру. Но о "важнейшем из всех искусств" несколько позже. Однако коль речь о баранах перешла конкретно к такому ненавистнику России, как Наполеон, то здесь volens nolens напрашивается сравнение со всеми президентами Украины.



Бандеровский лис Кравчук



Леонид Кравчук первым из будущих украинских "наполеонов" рискнул примерить на себя изготовленную на житомирской швейной фабрике "треуголку", то есть гетманскую папаху, "вышиванку", а еще ему дали в руки булаву местного производства.



Через неделю после воцарения на украинском "престоле" он вкупе с Ельциным и Шушкевичем подписал Соглашение о прекращении существования СССР. Есть свидетельства, что развал Союза произошел по его инициативе, а 19 июня 1992 г. Кравчук утвердил закон о полном исключении упоминаний об СССР из конституции Украины 1978 г.



Вообще, бывшего крупного партийного функционера - секретаря ЦК КПУ по идеологии Леонида Кравчука поначалу приветствовали как "творца украинской независимости". Но к концу своего правления он получил прозвище "хитрый лис".



Все свои провалы он объяснял (и объясняет) одной фразой: "Маємо те, що маємо". В переводе на русский это звучит так: "Что есть, то и есть", - а виноватых нет. Как обычно и бывает среди "настоящих украинских патриотов". Вина всегда лежит на "москалях"… Так что основы нынешних враждебных отношений Украины к России закладывались под мудрым руководством "настоящего" коммуниста Леонида Кравчука.



Сначала он впустил на Украину фонд Дж. Сороса "Возрождение", который за минувшие 30 лет проник во все государственные структуры, в систему образования, здравоохранения, в энергетику, социологию, информационную деятельность и СМИ. Такое вот нехитрое прикрытие процессов по обладанию, присвоению и использованию власти. В России, к слову, Сорос работал с 1988 по 2015 гг., когда, наконец, его деятельность признали нежелательной. Так что Кравчук просто продолжил "линию партии", которую реализовали у нас т-щи Горбачев и Ельцин. Но с НАТО он Россию опередил. Действуя, можно сказать, на опережение, как и во многих других ситуациях. Я бы назвал его "человек с гибким позвоночником".



Кравчук поддержал увековечивание событий 1930-х годов на государственном уровне. В 1993-м он издал указ "О мероприятиях в связи с 60-летием Голодомора на Украине", министерство иностранных дел проводило активную работу по введению информации о голоде в календарь памятных дат ЮНЕСКО. В том же 1993-м президент принял участие в международной конференции, посвященной голодомору, где прямо заявил, что голод был напрямую инициирован Москвой с целью геноцида украинцев.



С Кравчука начался и раскол православия в стране. Он создал т.н. киевский патриархат, который возглавил анафема Филарет. Именно его курировал ранее коммунистический пропагандист и агитатор Кравчук, будучи главным идеологом КПУ.



В принципе, чего еще можно было ожидать от человека, с материнским молоком впитавшим нелюбовь к "москалям, ляхам и жидам". Родился он в польской Галиции в 1934 г. - в селе близ г. Ровно. В детстве был "связным УПА" (ОУН-УПА - запрещенная организация в РФ), носил в лес бандеровцам еду (мама давала). То есть в классе он восхвалял партию, выступал за победу коммунизма во всем мире и пролетарский интернационализм, а после школы, переобувшись, бежал поддерживать вооруженных врагов советской власти.



Но при этом юный Кравчук без проблем поступил в Киевский госуниверситет, а потом закончил и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Это чрезвычайно идеологизированные учебные заведения, плотно опекавшиеся соответствующими отделами КГБ. Злые языки говорят, и им нечего возразить, что такая феерическая карьера могла быть возможной только в тесном сотрудничестве с "органами".



Но на президентских выборах он победил как "умеренный патриот". А главным его козырем стали два обещания: народу - "через 10 лет мы будет второй Францией", и русскоязычным – всемерную поддержку и равное с "сознательными" украинцами - галичанами, естественно, - право на использование родного языка. Тогда как раз первая волна "галицаев" отправилась покорять Киев.



Период правления Кравчука ознаменовался первичным накоплением капитала, происхождение которого во многом было криминальным, появились первые организованные преступные группы, занимавшиеся "курированием бизнеса", а фактически незаконными поборами и налогами.



В памяти старшего поколения украинцев имя этого деятеля прочно ассоциируется с сумкой-тележкой на колесиках, получившей название "кравчучка". В народе до сих пор ими пользуются, хотя и редко. А в те времена она была популярна у доброй половины населения, которое благодаря стараниям этого функционера превратилась в коробейников - "челноков", как тогда говорили.



С украинских "челноков" налоговики драли три шкуры, поэтому они свои прибыли (жалкие слезы!) от государства прятали. Тогда же закладывались основы коррупции и теневой экономики Украины, опутавшие к сегодняшнему дню всю страну. Команда Кравчука успела начать акционирование Черноморского морского пароходства, которое пытались реорганизовать в ОАО "Бласко-ЧМП". Это был настолько жирный кусок, что "проглотить" его удалось уже при Кучме. "Дело Бласко" я бы назвал одной из крупнейших афер XX в.: из 234 судов всех классов Черноморского пароходства в 1991 г. к 1998 г. насчитывалось уже только 15. Остальные растворились в пространстве и во времени. И следов их не нашли. (Причем большая часть кораблей исчезла при Кучме.) Пропали и судебные документы по этому делу. Словом, все как обычно на Украине. Сегодня о многомиллиардной афере с украинскими пароходами прочно забыли.



Из оборота изымались советские деньги. Вместо них вводились временные деньги - т.н. купоно-карбованцы (карбованец - так на украинском называется рубль). На обмене советских рублей на украинские цветные бумажки многие дельцы заработали тогда миллионы долларов. Зато народ обнищал.



Начинается разрыв связей с республиками бывшего СССР. Цены растут буквально каждый день, из-за чего люди стараются ничего не откладывать, а тратить все до копейки. Из-за безденежья донецкие шахтеры в знак протеста стучали касками по асфальту перед резиденцией президента "нэзалэжной" в Киеве, а в это время под шум народного недовольства Кравчук подписывал с НАТО соглашение о сотрудничестве. Слово "евроинтеграция" тогда еще не звучало. Зато в полный голос зазвучал старый тезис украинских сепаратистов: "Подальше от Москвы". Первая газовая война не только стала реальным воплощением этого радостного для галичан лозунга, но и положила начало серии таких войн, которые, в конечном итоге, привели Россию к необходимости прокладывать газовые трубы в обход Украины.



На Украину из Канады, США, Австралии хлынул поток бывших бандеровцев, которые привезли с собой выношенные вдали от украинских реалий "гениальные" идеи "возрождения Украины". После реализации этих идей страна потеряла свою мощную экономику и подсела на кредитную иглу МВФ, где до сих пор и пребывает, причем, в позе с протянутой рукой.



По сути, Кравчук что посеял, то и пожал: развалил СССР - получил по полной программе последствия своих деяний. Жаль только, что вынуждена была страдать вся страна. Но, по большому счету, именно он заложил основы украинской государственности. И какая получилась основа - такая государственность и строится.



Ну а мне Леонид Макарович памятен еще и тем, что, будучи президентом, поздравил меня с одной "круглой" датой. Лежит эта "цидулька" в личном архиве. Бумага оказалась настолько качественной, что, несмотря на прошедшие годы, желтизна ее даже не коснулась. А почему храню? Да ведь не каждый день мне президенты записки пишут… Пусть даже и украинские президенты. К тому же это - уже раритет. Но сегодня я бы руку ему не пожал. И не только за прошлые "подвиги". Как сообщают СМИ, глава украинской делегации ТКГ (Трехсторонней контактной группы в Минске), экс-президент Леонид Кравчук заявил о том, что в стране нужно выжечь тех, кто пытается "строить российскую Украину".

Он, наконец, открыто сказал то, что всю жизнь вынашивал в душе как натуральный идейный бандеровец. (А что касается остальных президентов, то это - оборотни, предатели, сдавшие свой народ западным хозяевам.)



Под давлением народного гнева, а точнее - гнева "красных директоров", Кравчук вынужден был досрочно уйти в отставку. Пока на Украине это - прецедент, или, согласно трактовке "патриотов", свидетельство подлинно европейской демократии. Ранее те же "красные директора" навязали ему в премьеры Леонида Кучму, который, согласно лучшим партийным традициям, продолжил дело старшего товарища из ЦК КПУ как бывший секретарь парткома, потом директор "Южмаша". Помнится, как уже в ранге премьер-министра он выходил на трибуну Верховной рады и обращался к депутатам с призывом: скажите мне, какую Украину надо построить, и я построю.



Пример Кучмы - лучшее свидетельство того, что на Украине не нашлось никого, кто бы понимал, как можно и нужно распорядиться богатейшим советским наследством. Оно почти все пошло прахом…



Многовекторный Кучма



А у меня есть "подарок" и от президента "незалэжной" Леонида Кучмы, точнее - был, с его автографом. Выбросил. Это был один из первых экземпляров его книги "Украина - не Россия", изданной под занавес президентства. (Мне принесли его из президентской администрации.) За Россию стало обидно! Все свои два срока он кормился из рук Москвы, благодаря чему и усидел на "троне" десять лет. Сам ведь рассказывал: случались проблемы - а случались они часто, - приезжал к Ельцину, парились в баньке и под чарочку решали любые вопросы. Ельцин тоже, помнится, говаривал: проснувшись утром, первым задаю себе вопрос – а что нужно сделать для Украины? Не о России, заметьте, заботу проявлял. Он вообще больше беспокоился о других странах, нежели о своей родной. Вот и Украина жила за счет России, но смотрела за океан. Это у Кучмы называлось многовекторностью.



С одной стороны, Кучма подтвердил политику нейтралитета, переименованную им в многовекторность. С другой, под эвфемизмом "евроатлантической интеграции" фактически заявил курс на вступление в ЕС и НАТО.



В 2000 г. впервые в истории НАТО ежегодная встреча главного политического органа альянса - Североатлантического совета - прошла за пределами стран-членов НАТО, в Киеве. Столь высокое доверие надо было оправдывать, и в следующем году на Яворовском полигоне в Львовской обл., где в советские времена проходили крупные учения, в том числе и стран Варшавского договора, был открыт натовский Центр миротворчества и безопасности. Потом Украина присоединилась к программе НАТО "Партнерство во имя мир", украинские военнослужащие участвовали в иракской войне США… С тех пор Киев стучится в двери НАТО, но стучаться ему придется еще долго, как говорят в таких случаях, до посинения… Как и во все остальные евроатлантические двери.



Наверное, одним из самых знаковых событий правления Кучмы становится открытие в 1997 г. в Киеве первого ресторана Макдональдс. Событие также стало зримым подтверждением прозападного курса Украины. А незримым, вернее, не публичным, стал брак его дочки, когда она вышла замуж за Пинчука, одного из самых богатых людей страны и протеже Сороса. Так что прозападность Кучмы определялась уже и семейными связями. Именно при Кучме был создан военно-политический блок ГУАМ, в который кроме Украины входили Молдавия, Азербайджан и Грузия, известные своей фрондой в отношении Москвы.



В экономическом плане в течение своего первого срока Кучма провел среднюю и малую приватизацию (на очереди оказалась приватизация стратегических активов), а также подписал с Россией соглашение о десятилетних поставках газа по 50 долл. за тысячу кубометров. На этой газово-приватизационной базе сформировались все нынешние олигархические кланы. Невысокая и стабильная цена на газ определяла и себестоимость продукции, настолько низкую, что украинские товары могли успешно конкурировать на мировых ринках. Украина развивалась такими темпами, что ей завидовала Европа.



О России молчу. Она, как всегда, трудилась на благо "братского" народа. По сей день, кстати, трудится, хотя уже и в меньшей мере. В общем, "нэнька" по обычаю строила свое счастье на русском, если и не несчастье, то и не на радости.



Причем под вопли националистов о том, что давно пора прекратить кормить москалей, они и так все наше сало с колбасой съели. Время показало, кто у кого и что съел. Но в период правления "авторитарного" Кучмы на Украине была стабильность и вполне приличный достаток.



Свою книгу "Украина - не Россия", название которой давно стало мемом, Кучма, главным образом, адресовал электорату Западной Украины, на который он делал ставку на предстоящих выборах. Более того, название и концепция книги были изложены в выступлении министра внутренних дел США Оскара Литтлтона Чепмена "Украина - не Россия", которое он сделал на 5-м Конгрессе американских украинцев, проходившем 1, 5 и 6 июля 1952 г. в Нью-Йорке.



Однако "западенцы" не простили Кучме его "прорусскости". И прежде всего, тот факт, что принятая под его давлением Конституция Украины предоставляла русскому языку равные права с украинским, хотя тот и был определен как государственный. Это 10 статья, о которой на Украине предпочитают не вспоминать, да и о Конституции - тоже.



Однако все его президентское счастье закончилось акцией "Украина без Кучмы", дичайшими обвинениями, в том числе и в убийстве журналиста Гонгадзе, "майданом" и антиконституционным "повторным вторым туром" выборов, по сфальсифицированным итогам которого к власти пришли "оранжевые" во главе с Ющенко.



И все же Кучме надо сказать "Спасибо" - за то, что 5 декабря 1994 г., подписал Будапештский меморандум, лишивший Украину ядерного оружия. Украинские радикалы до сих пор без зубовного скрежета не могут говорить об этом. Но даже страшно представить, чем могло закончиться противостояние в Донбассе, окажись в руках у киевской хунты ракета с атомной боеголовкой!..



Януковича заставили проиграть выборы. Фактически это был первый госпереворот на Украине, совершенный на американские деньги. После такого общественно-политического стресса экономика страны покатилась под откос. За первые девять месяцев правления Ющенко спад ВВП составил 30%. Премьер Тимошенко вдрызг переругалась с секретарем СНБОУ Порошенко, в результате они стали кровными врагами. Об их "высоких" отношениях говорит такой пример: во время одной из пресс-конференций Тимошенко открытым текстом послала Порошенко… Нетрудно догадаться, куда в таких случаях у нас "посылают"… К концу президентского срока Ющенко вообще погряз в скандалах, в конфликтах с парламентом и с ближайшим окружением, в частности конфликты с Юлией Тимошенко продолжались весь период его правления. В то же время с августа 2006 г. и до окончания срока его президентства в феврале 2010 г. - фактическая власть Ющенко была существенно ограничена, так как страна перешла к парламентско-президентской форме правления с расширением функций Верховной рады.



Тихий пасечник Ющенко



Виктор Ющенко, которого обоснованно считают ставленником США, придя к власти, отошел от "политики многовекторности" Кучмы и попытался развернуть страну на Запад. Такая политика лишь усугубила раскол Украины по линии запад - восток.



Одновременно с вестернизацией страны Ющенко делал радикальные шаги по отрыву ее от России. На Украине в пику Москве стали официально отмечать "голодомор" и день создания УПА (запрещена в РФ). Бандере было посмертно присвоено звание Героя Украины. "Голодомор", кстати, Ющенко удалось сделать стержнем национального самосознания.



Таким образом, политики успешно создали из Украины жертву, которая сначала страдала от власти имперской России, потом от власти имперского Союза, а теперь - от "путинского режима", который хочет возродить обе эти империи. Это позволило им отмежевать украинский национальный проект от общерусского, несмотря на этническую и культурно-историческую общность. А также представить Русский мир как абсолютно враждебный для Украины и внедрить в общественное сознание мысль, что только вступление в НАТО и ЕС спасет страну от "кровожадной" России.



Был законодательно закреплен курс на вступление в НАТО. А политика конфронтации в газовой сфере привела к такому противостоянию с Россией, что однажды Киев даже остановил украинский транзит в Европу, в чем естественно, обвинили Москву. После чего Украина решила перейти на "европейские" цены, и в результате перерасчетов по "рыночной формуле" стоимость российских углеводородов выросла для "нэзалэжной" в шесть раз.



Вообще этот человек идеально подходил для разрушения украинской государственности. Надо же умудриться, с подачи Тимошенко разом уволить около 20 тыс. чиновников по признаку партийности. Мгновенно была уничтожена система управления государством, и за минувшие годы она так и не была восстановлена в полном объеме. Украина начала разделяться на регионы. Появился региональный патриотизм. Сепаратистские тенденции начали проявляться все заметнее.



Но создавалось впечатление, что Украина как таковая Виктора Андреевича волнует мало, что его больше занимает, скажем, пчеловодство, вышитые рушники или шаровары и прочий антураж "национальной идентичности". При всем при этом Ющенко пока единственный президент Украины, организовавший два государственных переворота.



В результате первого ("майдана"), как говорилось выше, он пришел к власти, а в результате второго отправил в отставку в 2007 г. правительство Януковича и, не имея на то полномочий, разогнал Верховную раду. Парламент он обвинил в "политической коррупции", поскольку там, по его мнению, сложилась антипрезидентская коалиция. Народ только молча утерся, Запад не заметил антиконституционных действий Ющенко.



Но обывателям он больше всего запомнился отравлением, когда в разгар избирательной кампании вдруг покрылся такими язвами, что на его лицо смотреть было страшно. Честно скажу, приходилось отводить взгляд в сторону. Тогда еще не была запущена версия "хайли лайкли" о "Новичке" и ударном спецотряде России в составе Боширова и Петрова, и виноватых не нашли. Впрочем, ретроспективный поиск виновников исключать нельзя…



Тем не менее в Викторе Ющенко половина страны (преимущественно западная) видела чуть ли не мессию. И, как ни странно, продолжает видеть. Хотя ушел он с поста с мелкотравчатым прозвищем "Пасечник" и рекордным падением рейтинга.



Есть у украинцев удивительная особенность. Они видят то, что хотят видеть, а не то, что существует реально.



Чего не понял Янукович?



Впрочем, сменщику Ющенко в президентском кресле Виктору Януковичу был уготован вообще горький финал. Его, можно сказать, вынесли из кабинета, не дожидаясь выборов, которые можно было бы объявить сфальсифицированными, и тихо - мирно передать власть новому президенту. При том, кстати, что экономика и социальная сфера Украины во время его правления демонстрировали показатели для нынешних дней неимоверные.



Однако он не понял, что Западу не нужна сильная и богатая Украина. Ему нужен рынок сбыта и агрессивная Антироссия. Для чего требовалась уничтоженная экономика и такая власть, которая бы всегда была готова выполнить любой приказ "хозяина".



Но для Запада Янукович был недостаточно прозападным, для России слишком прозападным, а для большинства украинцев - чужаком, поскольку с "бандитского" Донбасса и с судимостью.



Вместе с тем если бы украинские нацисты хоть что-нибудь понимали в политике, они бы ему памятник поставили, а не пытались расстрелять во время "майдана". Продолжалось создание и финансирование нацистских организаций, готовивших боевиков, в том числе и для свержения… самого Януковича. Значительную часть финансирования выделяли деятели из команды Януковича и явно с его ведома. На что они надеялись, трудно сказать. Но это, извините, какая-то шизофрения.



Виктор Федорович тоже был несколько странным человеком. Скажем, во время президентской кампании 2004 г. он упал в обморок, когда в него бросили куриное яйцо во время встречи с избирателями в Ивано-Франковске. Но когда он был премьером, то, казалось, от его разносов провинившимся здание кабмина качается, и охрана не рекомендовала заходить на тот этаж, где находился его кабинет, чтобы не попасть "под раздачу". Причем, в выражениях он не стеснялся.



Эта двойственность его натуры особенно ярко проявилась во время "майдана" 2014 г., когда потребовалось проявить мужество и разогнать "онижедетей". Но, видимо, сработал синдром "иванофранковского яйца": в самый критический момент он побоялся взять ответственность на себя, более того, удержал от решительных действий подчиненных. В результате Ющенко, у которого за год до окончания его срока рейтинг называли кефирным, поскольку периодически опускался до 2%, добыл свой срок и спокойно занимается пасекой. А Янукович, у которого даже накануне переворота рейтинг был самым высоким из украинских политиков, вынужден был удариться в бега. И где он, и что с ним - мало кто знает. Но зря он ушел "в подполье". С моей точки зрения, ему следовало бы объявить себя президентом в изгнании. И возглавить борьбу за освобождение Украины от нацистской оккупации. Наконец, хотя бы ради того, чтобы свергнуть узурпатора и вернуть себе власть, которую у него незаконно отняли. Думаю, многие пошли бы за ним, так как нет пока лидера, которому бы поверили униженные, оскорбленные, ограбленные и изгнанные нынешним киевским режимом граждане Украины.



Но, думаю, главная ошибка Януковича состоит в том, что, получив власть, он решил использовать ее не только для обогащения донецкого клана, но и для себя лично. И, судя по всему, стал таким же ненавидимым в народе олигархом, как и многие из его окружения.



А "донецкие", перебравшись в Киев, начали тянуть свои загребущие руки в разные регионы страны, вплоть до Закарпатья, Буковины, Галиции… А там были свои олигархи. Украина, вообще-то, стала олигархическим государством еще при Кучме. И в этой ситуации весь украинский юмор заключается в том, что на место Януковича пришел другой олигарх Порошенко. Теперь уже он намеревался стать самым богатым в стране, чтобы зажать в кулаке остальных олигархов. И ради этого нужно было организовывать очередной "майдан", убивать почти сотню людей в Киеве, сжигать около 50 человек в Одессе и, наконец, главное - развязывать братоубийственную войну в Донбассе?



Злобный заяц Порошенко



Порошенко только кажется круглым и шоколадным. На самом деле это жесткий человек и циничный политик. Видел когда-то, с каким трепетом ждали его появления в подчиненных ему структурах, особенно - в принадлежащих ему лично. Народ цепенел от его взгляда, потому как мог выгнать любого, кто ему не понравится. Но кто угождал, того он и награждал. Но милость его была капризной и кратковременной. А политические взгляды - конъюнктурные. Он побывал в Партии регионов Януковича и партии "Наша Украина" Ющенко, был министром иностранных дел при Ющенко и министром экономического развития и торговли при Януковиче.



Очень хотел стать премьером, но назначили Тимошенко. Спровоцировал своими действиями первый политический кризис команды Ющенко и был отправлен в отставку вместе с правительством Тимошенко и несколькими чиновниками секретариата Ющенко. Был прихожанином УПЦ МП, но организовал церковный раскол, получив томос от патриарха Варфоломея.



Он лучше других президентов разбирался в политике и понимал, чего хотел Запад и почему убрали Януковича. Потому акцент сделал на продолжении антироссийской линии своих предшественников, практически разорвав все политико-экономические отношения с Россией, правда, сделав исключение для себя, любимого, и приближенных к "императору" олигархов. Их предприятия работают в России до сих пор. Такой вот украинский вариант "секрета Полишинеля". В общем, подобно зайцу прыгал и бегал по кругу, выбирая доходные места. Тем же и сейчас занимается.



Западу с ним было удобно, хотя Порошенко и убрал американских и европейских ставленников из правительства. При всей его русофобской риторике он проигнорировал намерения Запада начать полномасштабную войну с Россией, к чему его усилено подталкивали США. Но именно он развязал гражданскую войну в Донбассе, официально объявил Россию агрессором, но при этом подписал Минские соглашения, которые должны были положить вооруженному противостоянию на Украине и которые он изначально выполнять не собирался. Война для него - это, прежде всего, бизнес, а жертвы ее - сопутствующие потери.



Ни одного из своих предвыборных обещаний он не выполнил. Кстати, интересная деталь. Как только в 2014 г. Запад определился с кандидатами в президенты "нэзалэжной", пошли слухи, что непременно победит Порошенко, и говорилось, что он получит 57% голосов. Он получил 54,7%. Очевидно, результат был известен заранее.



И, кстати, утечка информации произошла из американского посольства в Киеве. Думаю, любые вопросы здесь излишни. Но есть вопросы по другому поводу. Например такой: будет ли суд над Порошенко как над военным преступником, из-за действий которого только по официальным данным погибло более 13 тыс. человек в ДНР/ЛНР, в том числе около 240 детей?



Американцы, как написал недавно один российский аналитик, здраво оценив сложившуюся к концу правления Порошенко обстановку, поняли, что низкие рейтинговые показатели всех системных политиков свидетельствуют о глубоком кризисе системы. Народ не верит ни одной политической силе. Это значит, что если недовольство народа не локализовать, не предложить ему приемлемый выбор, то может произойти неконтролируемый взрыв. Вот тут-то на политической арене и появился Зеленский.



Кровавый клоун Зеленский



Однако если кто думает, что простой хлопчик из провинциального Кривого Рога вот так взял и запросто шагнул с театральных подмостков прямо в президентское кресло, тот либо глубоко наивен, либо ничего не понимает в современных политических игрищах.



Зеленского вели. От Наполеона в фильме о поручике Ржевском до президента в сериале "Слуга народа". В общественное сознание тупо вбивали мысль о варианте "Зеленский - президент Украины". А весь "95 квартал" работал на его авторитет, а он шутил. Остро. Ядовито. От него доставалось не только высоким украинским чинам, но даже и президентам. И, странное дело, любого другого давно бы упрятали за решетку, а Зеленский ходил на воле и только барыши подсчитывал, в том числе и от гастролей в России. Он знал, что ему ничего не грозит. Его вели к украинскому "трону" и потому оберегали. Это была практически та самая "мягкая сила", с помощью которой обработали сознание украинцев, как ранее воздействовали на общество других стран, впрессовывая его в нужный формат.



Вы знаете, сколько готовили к роли президента Виктора Ющенко? Минимум лет десять, начиная с того момента в 1993 г., когда он "совершенно случайно" познакомился в самолете с Кэтрин-Клер Чумаченко, американкой из семьи бывшего бандеровца, украинской националисткой и сотрудницей Госдепа США. Вскоре она стала его женой. После развода с первой. К Леониду Кучме приставили совершенно проамериканского зятя. Порошенко был взят американцами на заметку при подготовке первого "майдана" в 2004 г. Наряду с ним - Тимошенко, которая стала дублершей Ющенко. Янукович работал премьером у Кучмы, а также у Ющенко, после чего был допущен к президентской "кормушке". Но не довел страну до Евросоюза и был смещен с должности.



И кто из этих персонажей мог бы претендовать на роль "пророссийского" президента? Ответ очевиден: никто. Украину Россия проиграла вчистую. Правда, империей она является и без Украины. Даже по факту своего существования на территории почти в одну шестую части земной суши, не говоря уже о своих надежных союзниках - армия, флот и военно-космические силы.



…А народ думал: ах, какой смелый этот Зеленский! Но он труслив как заяц, о чем свидетельствовал его конфликт с "героями АТО" с последующими извинениями, а также концерты в той же "зоне АТО". Он, как известно, "не лох" и крайне амбициозен: почти всегда играл роли президентов, царей, императоров. И сегодня без всяких сомнений властною своею рукой посылает на войну против своих сограждан регулярные войска. Бойня в Донбассе продолжается. Ее окончание зависит только от Вашингтона. Какую команду дадут Зеленскому, он ту и исполнит. Клоун на царстве - это, конечно, круто. Это сюжет для Шекспира, Дюма, Мольера, Гоголя, Шолом-Алейхема и Бабеля. Но клоун оказался кровожадным, и Украина умывается кровавыми слезами.



***



А Романенко со знанием дела говорит о "лубяных глазах" и о том, что всех, кого возводят на украинский "Олимп", народ перестает понимать, а они - народ, хотя все они из народа и вышли. Но ушли. И больше не вернулись.



Их бы и не вспомнили, да крепко наследили они в современной украинской истории, эти львы во главе стада баранов или бараны во главе же… баранов. Мне как журналисту приходилось наблюдать за украинскими властями с близкого расстояния, потому склоняюсь к версии исключительно с баранами. Без львов, разумеется.



Сегодня мало что осталось от той красивой и зажиточной советской республики конца 1980-х, на которую вдруг свалилась независимость. Ни один из президентов, парламентов, кабинетов министров не знал и по сей день не знает, как этой независимостью распорядиться.



Все стремятся куда-то вступить, к кому-то прислониться, кого-то о чем-то постоянно просят. И не могу ни одного из шести президентов "нэзалэжной" назвать государственником. Все они работали, прежде всего, на свой карман. Даже такой тихий любитель старины и пчел, как Ющенко, точнее - руководившая им жена-американка. С такими горе-руководителями Украину ждет только горе. Страну надо чистить. Пока ее за ненадобностью не выставили на торги. Оптом и в розницу. Думается, именно для этой цели на должность президента назначили Зеленского - чтобы начать распродажу. Впрочем, могли бы назначить любого из шести, результат будет одинаков. Если пользоваться терминологией Ющенко, то, по сути своей, все они те самые пчелы, которые выступают против меда. Источник - Столетие.ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623322500

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года №597

- Мажилис рассмотрел отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год

- "Государственный долг имеет тенденцию ежегодного роста"

- "Пообщайтесь с людьми" – мажилисмены посоветовали Цою сходить в поликлинику

- Изучение истории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета - Ашимбаев

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №381

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №378

- В ходе обсуждения Отчета правительства по исполнению бюджета за 2020 год только фракция "Ак жол" выразила соболезнования родным и близким погибших от коронавируса

- Состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана

