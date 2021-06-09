Умерла депутат РосГосдумы, сестра главы Минобороны Лариса Шойгу

14:54 10.06.2021

Руководитель фракции "Единая Россия" В Госдуме Сергей Неверов в соцсетях сообщил о смерти сестры Министра обороны РФ Сергея Шойгу, депутата нижней палаты парламента Ларисы Шойгу.



"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной Думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности", - написал он.



Неверов выразил соболезнования родным и близким умершей. О причинах ей смерти он ничего не сообщил.



Лариса Шойгу -заслуженный врач России. Она была депутатом Госдумы V, VI и VII созывов, пишут Argumenti.ru.