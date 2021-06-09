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Спрос на образование на русском языке в Казахстане, несмотря ни на что, растетСпрос на образование на русском языке в Казахстане, несмотря ни на что, растет
00:30 11.06.2021

Наибольший рост спроса дают сами казахи

АНДРЕЙ УВАРОВ

Не секрет, что в Казахстане, где власти публично декларируют "единство" с русской и русскоговорящей частью общества, русский язык выдавливают – иногда по-восточному изящно, иногда по-восточному бесцеремонно. То придумывают невыполнимый переход на три языка обучения в школе (казахский, русский и английский), то латинизацию алфавита, а то и вовсе прикрывают русские школы.

Тем не менее образование на русском языке сохраняет свои позиции. В последнее время наметился даже прирост учащихся всех национальностей, в том числе казахов, желающих получать образование на русском языке, параллельно овладевая казахским. Причину называли не раз – молодежи нужно качественное высшее образование, и вернее его получить в РФ, чем у себя дома, как бы ни реагировали на это "патриоты казахского просвещения".

Опять же из языков межнационального общения русский изучить легче, чем английский или китайский. Потому родители и отдают своих детей в русские классы, доля которых, как показали эксперты Казахстанского национального бюро по статистике и журналисты, медленно, но растет.

Вот как количественно менялся состав обучающихся на казахском и русском языках (Таблица).

Логично, что с началом пресловутой горбачевской "перестройки", которая, как утверждают, "пробудила национальное самосознание", начался отток русскоязычного (русского, немецкого, украинского и др.) населения из страны, а у казахов стало популярным отправлять детей в школы и классы с казахским языком преподавания. Процесс продолжился в первые годы независимости – исход русских из республики приобрел массовый характер.

Если в последний год существования СССР доля школьников, обучавшихся на казахском языке, не достигала и трети (32,4%), то всего через десять лет эта доля превысила половину (52,1%), увеличившись почти в 1,7 раза. Это объяснялось и выездом неказахов, и (в первую очередь) культурно-образовательной переориентацией титульной нации, и прибытием в республику оралманов (казахов-эмигрантов) с детьми. Имело место и разностороннее вмешательство властей.

Затем, достигнув исторического минимума в 2014 году, доля детей, обучающихся в русских классах, стала ежегодно увеличиваться и к настоящему времени составила 31,54%. В абсолютных цифрах количество таких школьников за названный период возросло с 0,8 почти до 1,1 миллиона, или более чем на треть (!), хотя до этого оно все время сокращалось.

Кто обеспечивает рост?

Русских детей школьного возраста за эти семь лет стало больше на 50,4 тысячи. Следующей диаспорой, которая дает рост русскоязычия в Казахстане, являются узбеки, причем эта диаспора динамично растет. Если 7 лет назад 80% узбекских детей учились на родном языке, то теперь доля таких школьников упала до 61% и по логике 39% получает знания на русском. Это понятно с учетом возрождающегося интереса узбеков к русскому языку (из-за их массовой миграции в РФ).

Специалисты убеждены, что прирост русских классов дают уйгурская, корейская и татарская диаспоры, количество детей в которых растет, а количество обучающихся на родных языках почти не меняется.

И вот что любопытно. Если в прибавке количества русскоязычных учеников выделить 50 тыс. славян, 30 тыс. узбеков, 13 тыс. уйгур, еще несколько тысяч представителей других национальностей, то в сумме получится 120-130 тысяч. Однако учащихся русских классов стало больше почти на 300 тысяч. Откуда взялись еще 170-180 тысяч? Эксперты, не задумываясь, говорят – это дети из казахских семей, доказывая вывод цифрами, из которых можно предположить, что казахских детей, получающих знания на русском языке, стало больше приблизительно на 170 тысяч (было 202, стало 373 тысячи). Характерно, что наибольшее снижение количества учащихся казахских классов пришлось на северную и южную столицы Казахстана Нур-Султан и Алма-Ату.

Несмотря на 30 лет усилий нацпатов плюс государственные финансовые вливания, спрос на русскоязычное обучение, упав поначалу, начал расти. И это только раззадоривает националистов, которые теперь предлагают лишить русские школы государственного финансирования.

На днях один из видных нацпатов литературовед Абил-Серик Алиакбар потребовал пересмотреть языки преподавания в школах крупных городов. Этот "мыслитель", сравнив показатели Алма-Аты, Нур-Султана и Чимкента, сделал вывод, что, несмотря на то что количество русских в этих городах невелико, русскоязычные школы сохраняются, поскольку казахи отправляют в них своих детей.

Особенно Алиакбара беспокоит Алма-Ата, где, по его бухгалтерии, на русском языке обучаются 153 тысячи школьников и 140 тысяч на казахском. При этом литературовед-счетовод приводит этнический состав учащихся Алма-Аты: казахи – 195 тысяч, русские – 53 тысячи, уйгуры – 19 тысяч, корейцы – 5,5 тыс., татары – 3,3 тыс., азербайджанцы – 3,2 тысячи... Вывод Алиакбара должен шокировать "титульных": "Выходит, в Алматы, как и в Нур-Султане, 45 тысяч казахстанских детей впитывают русскую культуру и русский дух. 90 000 детей сопоставимо с количеством населения двух небольших районов. Хотя в Нур-Султане и Алматы наблюдается рост населения, количество детей, посещающих школу, ниже, чем в Шымкенте. Это означает, что два последних города имеют демографическое неравенство".

Естественно, у "национала" есть план: разделить школы на казахские и русские по национальному признаку. Количество казахских школ в мегаполисах увеличится, и те, кто отправляет своих детей в русские школы, начнут отправлять их в казахские школы. Заодно Алиакбар предлагает преобразовать часть русскоязычных школ, где обучаются представители диаспор, в казахско-иностранные школы: казахско-уйгурские, казахско-узбекские, казахско-корейские и т.п. Очень остроумный, надо сказать, нацпат.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623360600
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