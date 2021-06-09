Маркс, Ленин и… Педро Кастильо. Сенсационные выборы в Перу, - С.Кожемякин

00:45 11.06.2021 Маркс, Ленин и… Педро Кастильо. Сенсационные выборы в Перу



Ставка делается на сторонников диктатуры и на методы фашистских режимов - буржуазия готова на все для сохранения власти. Выборы в Перу доказали, что противопоставить этому можно только решительность и сплочение прогрессивных сил.



"Демократическая" тирания



Непросвещенность трудящихся - главный ресурс капитализма. Вот почему буржуазия уделяет такое внимание контролю над информационным полем. Это позволяет ей выставлять себя единственным защитником демократии и прав человека, одновременно дискредитируя противников. Всеми способами охраняет капитал непроницаемость "манипуляционного кокона", ведь иначе станет видно, что первейшим врагом истинной свободы и настоящего развития является именно капиталистическая система. Подтверждает это колоссальный фактический материал, который дают события в Латинской Америке. К сожалению, их почти "не замечают" российские СМИ, что заставляет крепко задуматься: на чьей стороне симпатии правящей элиты.



6 июня в Перу прошел второй тур президентских выборов. Лидирует с перевесом в полпроцента голосов кандидат от левых сил Педро Кастильо. Окончательные результаты, однако, еще не подведены, а соперница Кастильо - Кейко Фухимори - отказывается признавать поражение и заявляет о "массовых нарушениях". Учитывая позицию господствующего класса и политического руководства страны, итоги выборов могут быть пересмотрены.



Имея, мягко говоря, запятнанную репутацию и получив всего 13 процентов в первом туре, Кейко была буквально вытянута местным и зарубежным капиталом. Ее отец - Альберто Фухимори - правил страной в 1990-2000 годах, оставив далеко позади многих кровавых диктаторов. Начатые им неолиберальные реформы тормозились депутатами и судебными органами. Тогда, заручившись поддержкой армии, президент распустил и первых, и вторых. К парламенту подогнали танки, а несговорчивых парламентариев выкурили слезоточивым газом. Принятая затем Конституция закрепила за Фухимори неограниченные полномочия. Подобный алгоритм вскоре лег и в основу антиконституционного переворота Ельцина.



Под предлогом борьбы с леворадикальной группировкой "Сияющий путь" власти установили режим террора. "Эскадроны смерти" ровняли с землей деревни, пытая и убивая заподозренных в симпатиях к партизанам крестьян. Суды до сих пор завалены исками несчастных жителей, подвергшихся принудительной стерилизации. Всего через нее прошли 350 тыс. женщин и 25 тыс. мужчин, преимущественно из числа индейского населения. Уйдя в отставку после серии коррупционных скандалов (общий объем присвоенных им средств оценивается в 600 млн долл.), Фухимори в конце концов оказался за решеткой. Предъявленные ему обвинения в преступлениях против человечности включают и эпизоды с расправой над 8-летними детьми.



Получив после развода родителей титул "первой леди", Кейко Фухимори во всем поддерживала отца, а затем продолжила его дело. Основанная ею партия "Народная сила" отстаивает неолиберализм, оправдывает насилие в отношении народных движений и левых правительств. Руководство Венесуэлы, по словам Фухимори, - это "раковая опухоль", которую надо нещадно вырезать "из тела региона".



Ее политическую карьеру, однако, сложно назвать блестящей. В 2011 и 2016 годах она проиграла во втором туре президентских выборов. Репутацию сторонницы диктатуры еще более ухудшили обвинения в коррупции. Начиная с 2018 года Фухимори несколько раз попадала в тюрьму за взятки и отмывание денег. Несмотря на это, она стала надеждой перуанского правящего класса. Все дело в фигуре ее соперника.



За власть народа



Как уже сообщала "Правда", им, вопреки всем прогнозам, стал выдвиженец партии "Свободное Перу" Педро Кастильо. Учитель из отдаленного региона Кахамарка, он получил известность, возглавив забастовку работников образования. Не имея ни одного аккаунта в соцсетях, с нулевым присутствием в ведущих СМИ, Кастильо достучался до сердец миллионов. "Свободное Перу" определяет себя как левую социалистическую партию, базирующуюся на идеях Маркса, Ленина и основателя Перуанской компартии Хосе Карлоса Мариатеги. "Неолиберализм, приватизация госкомпаний, "финансовая свобода" сломали зарождавшуюся национальную промышленность, иностранному капиталу предоставлены монопольные права. Все потери переложены на трудящихся, подвергаемых нещадной эксплуатации", - говорится в ее программе.



В ходе предвыборной кампании Кастильо выступил за усиление государственного регулирования и развитие производственного сектора экономики. В частности, он призывает пересмотреть контракты с иностранными корпорациями, занимающимися добычей меди и других полезных ископаемых, чтобы как минимум 70 процентов выручки шло в бюджет. В случае отказа предприятия будут национализированы. Ряд предложений направлен на защиту отечественных сельхозпроизводителей и легкой промышленности.



Не меньшее внимание уделяется социальной сфере. "Катастрофа с коронавирусом - не случайность, а структурная и историческая проблема. Диктатура лишила большинство людей права на здоровье, медицина была разрушена задолго до пандемии", - заявляет Кастильо. Его слова совпали с пересмотром статистики жертв COVID-19. Их оказалось не 69 тыс., как сообщалось ранее, а более 180 тыс. По показателю смертности - 560 человек на 100 тыс. жителей - Перу оказалось далеко впереди всех стран мира.



Здравоохранение и образование на всех уровнях, по словам политика, должны быть бесплатными, с выделением по 10 процентов ВВП каждому. Из частной сферы в государственную предлагается вернуть пенсионную систему, а возраст выхода на пенсию - снизить с 65 до 60 лет. Все силы государства Кастильо требует направить на борьбу с голодом и бедностью. Уровень последней за год вырос на треть, почти до 30 процентов, а крайней нищеты - вдвое. "Не должно быть бедняков в богатой стране. Я человек труда и знаю, каково собирать последние копейки, чтобы прокормить семью", - говорит кандидат.



Но, добавляет он, для решения этих задач необходимо заменить "Конституцию диктатуры" "Конституцией народа", составленной при участии трудящихся. Кроме того, Кастильо выступил за ликвидацию зависимости от США и международных финансовых институтов, за развитие отношений с Кубой и Венесуэлой.



На этом фоне платформа Фухимори выглядела очень бледно. Она свелась к обещаниям подачек, причем источники средств, как водится, указаны не были. При этом дочь диктатора посулила освободить от налогов 1,5 млн бизнесменов. Любая поправка в контрактах с корпорациями, по ее словам, недопустима без их согласия.



Страх буржуазии



Не одержав победу в схватке идей, правый лагерь прибегнул к обычным манипуляциям. На Кастильо обрушились обвинения в стремлении установить "коммунистическую диктатуру" и отнять всю собственность - вплоть до лачуг и велосипедов. "Хотите жить, как в Венесуэле?" - вопрошали сотни рекламных щитов в Лиме. "Смерть коммунизму! Смерть Кастильо!" - выкрикивал на митинге в поддержку Фухимори ультраправый политик Лопес Алиага, занявший третье место на выборах. Он призвал взять пример с "наиболее пострадавших от коммунизма стран - Польши и Украины", запретив коммунистическую идеологию. Его соратник - депутат и бывший глава объединенного командования вооруженных сил Хорхе Монтойя - пообещал внести законопроект о запрете коммунистическим организациям участвовать в выборах. По его словам, левые готовят бунт, получая оружие из Боливии. В адрес сторонников Кастильо стали поступать угрозы.



К истерии присоединились зарубежные силы. Газета "Уолл-стрит джорнэл" заявила, что "мышление Кастильо пугающе похоже на мышление Уго Чавеса", который-де "задушил демократические институты Венесуэлы и разрушил экономику". А издание "Майами Геральд" дошло до того, что назвало кампанию кандидата "призраком русской революции 1917 года". "С ним Перу выберет дорогу без возврата", - утверждало оно.



Сторонниками Фухимори была созвана международная конференция "Угроза демократии". Среди ее участников оказался один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес. Ломая комедию, он предстал в виде оракула и заявил, что с Кастильо Перу ждут голод и разорение.



Крупный бизнес поддержал этот гнусный хор. Три четверти работающих в стране корпораций заморозили инвестиционные планы до объявления результатов второго тура и принялись выводить капиталы. Это обрушило фондовый рынок и курс национальной валюты. В унисон буржуазии выступила епископальная конференция Перу, назвавшая коммунизм "извращенной системой, которая унижает человеческое существо и ограничивает свободы". И это при том, что многие рядовые священники, не говоря уже о верующих, включились в агитацию за Кастильо. "Мы видим, как живет простой народ. Стране, где вынужден работать каждый четвертый ребенок, где два миллиона взрослых не умеют читать, необходимы глубокие социальные изменения", - заявила организация "Христианские рабочие". "Антикоммунизм отражает страх правящего класса. Он хочет сохранить свои привилегии, цепляясь за неолиберальную модель в ущерб развитию страны и благополучию подавляющего большинства населения", - говорится в обращении Перуанской коммунистической партии.



Но самая грязная провокация была подготовлена под конец избирательной кампании. Армейское руководство сообщило о массовом убийстве в горном районе Вискатан. Жертвами расправы стали 18 человек, включая женщин и детей. Виновников назвали сразу. По словам министра обороны Нурии Эспарч, "акт геноцида" совершила группировка "Сияющий путь". В качестве доказательства были представлены оставленные на месте преступления листовки с угрозами сторонникам Фухимори.



В этой трагедии, впрочем, далеко не все так ясно. Местные власти сомневаются в причастности партизан, указывая на целый ряд нехарактерных для них признаков. Нападавшие передвигались на мотоциклах, были одеты в яркую одежду и спортивную обувь и скрылись по дороге, ведущей прямиком к военной базе. Странно и то, что перед атакой во всем районе пропали свет и интернет-связь.



События в Вискатане были использованы для дискредитации Кастильо. Его стали обвинять в тайных связях с "Сияющим путем", хотя он входил в отряды крестьянской самообороны, противостоящие как боевикам, так и "эскадронам смерти". Фухимори подала иск в суд для "разоблачения коммунистического заговора", а мин-обороны опубликовало аудиозаписи, на которых один из бывших партизан намекает на контакты с Кастильо. "Когда вы говорите правду, вас называют террористом, - прокомментировал эти нападки сам кандидат. - Настоящие террористы - это те, кто обрекает страну на голод, нищету, неравенство и несправедливость".



Как сложатся события, трудно предсказать. Правый лагерь не сдастся без боя. Но даже если Кастильо займет президентский пост, ему предстоит столкнуться с пронизанной коррупцией политической системой и экономикой, прочно встроенной в глобалистские схемы. Один из его предшественников - Ольянта Умала - победил под схожими левыми лозунгами, но в конце концов был вынужден пойти на поводу у капитала.



И все же выборы кардинально изменили ситуацию в Перу. Прежде бесправное и бедное большинство почувствовало свою силу. Чилийский историк Хосе Рагас называет последние события желанием миллионов людей переосмыслить 500-летнюю изоляцию и разрыв между развитыми прибрежными районами и остальной территорией страны. Ученый привел ряд ярких примеров. Так, из полутора десятков президентов, правивших страной за последние 70 лет, только один не был уроженцем столицы. Неграмотные жители получили право голоса лишь в 1979 году, а детская смертность во внутренних регионах до сих пор втрое больше, чем в столице. Для иллюстрации раскола перуанского общества Рагас привел картинку в одном из перуанских изданий. Кастильо изображен на ней предводителем пешего воинства индейцев-инков, противостоящего вооруженной до зубов кавалерии конкистадоров.



Долгосрочным следствием выборов стало сплочение прогрессивных сил. В поддержку Кастильо выступили Всеобщая конфедерация трудящихся - крупнейшее профсоюзное объединение страны и ряд политических сил, включая левый альянс "Вместе за Перу". В него входят Перуанская коммунистическая партия, Коммунистическая партия Перу - Красное отечество и другие организации. Глава коалиции Вероника Мендоса призвала открыть эпоху, в которой будут услышаны голоса всех граждан. Такова главная цель трудящихся Перу - из бесправной жертвы стать хозяином страны. Важный шаг к этому уже сделан.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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