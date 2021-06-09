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Евросоюз превращается в Евроконцлагерь, - Ст.Воробьев
00:49 11.06.2021

Под предлогом борьбы с пандемией коронавирусом в странах ЕС всерьез ограничивают свободу

Станислав Воробьев

В Брюсселе состоялся саммит глав государств и правительств ЕС, на котором рассматривался вопрос о введении в Евросоюзе сертификатов о вакцинации. Или "вакцино-паспортов", о появлении которых нелицензированные конспирологи предупреждали с весны 2020 года.

Сам саммит прошел относительно безрезультатно, но это лишь первое впечатление. Как передают СМИ:

"Саммит глав государств и правительств ЕС не принял практических решений о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита глав государств ЕС в онлайн-формате.

"Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов", - заявила она. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.

"Мы сделали шаг вперед к большему взаимопониманию по сравнению с нашей встречей в январе. Теперь мы дадим мандат Комитету постоянных представителей ЕС определить список вопросов, которые необходимо решить, чтобы сертификаты могли использоваться всеми странами ЕС", - сообщил Мишель. Он выразил надежду, что странам ЕС удастся договориться об общеевропейской системе взаимного признания этих документов и единообразного их применения, отметив, что решение вопроса о порядке применения этих документов находится в компетенции правительств каждой из стран ЕС".

Понятно, что работы на этом фронте - непочатый край, а неповоротливая и отсталая европейская бюрократия будет очень медленно запрягать. Однако, уже не вызывает никаких сомнений, что вопрос введения "ковидло-паспортов" - уже решенный. Не в 2021, так в 2022 году введут. На обкатку и применение уйдут еще месяцы и годы. Но это обязательно произойдет. И наивно думать, будто отшприцевавшись, протестировавшись и получив заветный паспорт, европейские обыватели получат от хозяев прежнюю жизнь. Нет, на самом деле, эти "паспорта" - лишь ступенька в строительстве единого европейского концлагеря. Затем будут введены талоны на покупки, ограничена продажа бензина и так далее. Но это произойдет не сразу, а постепенно. Так, чтобы народ привыкал.

Ни один человек в высшей номенклатуре Евросоюза даже не подвергает сомнению целесообразность таких мер. Хотя бы потому, что сейчас сам Евросоюз де-факто разваливается: например, запрещено свободное перемещение между странами ЕС. Большинство стран союза закрыли въезд на свою территорию лицам без своего гражданства или вида на жительство (плюс часто требуется еще тест на ковид). Грубо говоря, сейчас въехать официально в Германию гражданин Польши не может (можно проехать по проселочным дорогам, но есть риск нарваться на штраф).

Напомним, что Евросоюз создавался как пространство, на котором реализованы 4 основных свободы: передвижения людей, товаров, услуг и капиталов. И с первыми тремя свободами сейчас дела обстоят довольно кисло.

Коронавирусные паспорта (а европейские СМИ не скрывают, что они так и будут называться) нужны, чтобы взять под контроль вообще любые перемещения лиц как внутри государств, так и между ними. Но в любом случае это означает, что на границах государств ЕС появятся в скором времени полноценные пограничные посты (они уже во временном формате есть на всех основных трассах), а затем под контроль будут взяты и все линии границ, как в старые добрые времена. Потому что кто-то ведь должен проверять наличие "зеленых паспортов" у немногочисленных путешествующих, не так ли?

Так что можно уже достаточно смело и с высокой степенью уверенности говорить о том, что Европейский Союз начал плановую дезинтеграцию внутри себя. Население будет побуждаться к вакцинированию, постоянному тестированию и получению на основе этого "бараньих паспортов", а в обмен обывателям позволят поехать в соседний город или даже сходить в ресторан или парикмахерскую (если эти заведения откроют когда-нибудь). Одновременно введение новых паспортов превращает Старый Свет в обособленный от других частей планеты макрорегион, которому, как на недавнем саммите ЕС в Брюсселе говорилось, придется самостоятельно решать вопросы, не полагаясь на США.

О том, доживет ли Европейский Союз в сложившемся виде до 2030 года, надо писать отдельно, а пока хотелось бы затронуть еще одну область, крайне болезненную для жителей бывшего СССР. Если в Евросоюзе будут проводиться тотальные вакцинирование (собственно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен об этом прямо заявила), тестирование и получение "ковидных паспортов", то россиянам, украинцам, белорусам и обитателям прочих постсоветских бантустанов въехать просто так на территорию "свободы" будет затруднительно.

В принципе уже сейчас обитатели бывшего СССР, не имеющие вид на жительство или гражданство страны ЕС, не могут въезжать на территорию ЕС (хотя лазейки еще есть, например, через Турцию, Словению или Хорватию). Но в будущем к этим ограничениям добавиться необходимость иметь "ковид-паспорт" европейского образца. Конечно, богатые и статусные россияне или украинские нувориши эти вопросы "порешают", но основной массе бывших товарищей преодолеть эти преграды будет крайне непросто.

Так что от наплыва российских, китайских и американских туристов, инвесторов и дауншифтеров Старый Свет явно отдохнет. Сможет ли он прожить без молдавских, украинских и т. п. гастарбайтеров, покажет будущее (но уже сейчас для них работы становится все меньше с учетом настоящего погрома ряда отраслей экономики). Евросоюз достаточно богатое пространство, поэтому заниматься войной с ветряными мельницами и снижением уровня жизни туземного населения там могут годами…

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623361740
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