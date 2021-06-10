 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.06.2021
00:58  Cи Цзиньпин обратился к тибетцам по-сталински, - В.Скосырев
00:50  Анкара становится для Бишкека альтернативой Москве, - В.Панфилова
00:49  Евросоюз превращается в Евроконцлагерь, - Ст.Воробьев
00:45  Маркс, Ленин и… Педро Кастильо. Сенсационные выборы в Перу, - С.Кожемякин
00:30  Спрос на образование на русском языке в Казахстане, несмотря ни на что, растет
Четверг, 10.06.2021
17:23  500 нуворишей захватили богатства России
14:54  Умерла депутат РосГосдумы, сестра главы Минобороны Лариса Шойгу

13:55  Бонапартизм по-украински. Штрихи к коллективному портрету всех шести президентов "нэзалэжной", - В.Мацевич
13:27  Как долго Москва будет "кормить" русофобский Киев газовым транзитом?
11:44  Умер Владимир Захватов - таджикистанский журналист, писатель, драматург
11:19  На С.Жапарова одели мантию почетного турецкого профессора Университета экономики и технологий
11:06  Узбеки в сомнении: российская или китайская вакцина? - Eurasianet
10:29  Изучение Казистории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета, - Д.Ашимбаев
10:26  "Танец" России и Китая все больше тревожит США, - "Хуаньцю шибао"
09:55  "Бежать некуда": почему Китай преследует уйгуров за рубежом
09:52  Как США собрались спасать газовый транзит Украины, - О.Самофалова
09:49  Байдена покусали большие зеленые мухи (видео)
09:33  "Хорошие" русские. МВД Латвии возглавила открытая лесбиянка Маша Голубевас
09:03  Прибыльная засуха: Таджикистан готов обменять воду на топливо из Казахстана
08:36  В Москве представили третий сезон к/сериала "Содержанки". На очереди "Бляди-4" и "Шмары-5"?
08:32  В Швейцарии задержан "кремлевский пиарщик Клюшин". Кто это? - Le Temps
08:29  Казахстан и антироссийские санкции: мы не при делах? - Петр Своик
08:10  Лидер Узбпартии "Миллий тикланиш-Национальное возрождение" Кадыров предложил депортировать из РУ всех лесби- и гомиков
08:03  Ролевые игры и старческие фантазии Байдена, - Le Figaro
07:57  Визит КырПреза Жапарова в Турцию. Что подписали?
07:32  Картельный сговор фармкомпаний выявили в Казахстане
07:19  Скончался узбекский журналист, редактор, депутат парламента Сафар Остонов
00:49  Из Нью-Дели поступают новости о сильнейшей мутации коронавируса... Куда бежать? - "СП"
00:33  Оптом и в розницу. Жертв работорговли в Казахстане становится больше, - Е.Косенко
00:29  Внутренние Кыр-войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты, - 24.kg
00:03  УкрНацбанк выпустил монету в память лидера ОУН Коновальца, мастерски ликвидированного НКВД в 38-м
00:00  "Бороться за медаль реально". 45-летняя Узб-гимнастка Чусовитина готовится к 8-й! Олимпиаде
Среда, 09.06.2021
21:24  Недотыкомка серая... РосВласти не знают куда приткнуть экс-преза/экс-премьера Медведева
21:20  Россия начинает строить под Томском 1-й в мире вечный ядерный реактор замкнутого цикла
21:16  Задержан за корруп начальник Юго-Западной таможни Киргизии Айтмаматов
19:48  Расширшил и углобил. КазПрез Токаев подписал новый указ о правах Кz-человечков
17:16  Опять задержан бывший глава "Кыргыз темир жолу" Василий Дашков
15:17  Через 100 лет. В чем оказался прав американский утопист Беллами
15:13  Триллион тенге потратили на спасение Казахстана от безработицы
14:32  Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17
13:31  Глава (нарко-резидент) АмерУниверситета в ЦентрАзии Качинс пытается сбежать от следствия в Америку
13:28  Уланбек Калманбетов возглавил Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ Киргизии
13:08  Почему Бердымухамедов "снизошел" до России, бросив в бой единственного сына, - И.Джорбенадзе
12:56  Госдума запретила россиянам работать в нежелательных анти(не)правительственных организациях
12:17  Геополитические игры вокруг Сирии и повторного избрания президентом Башара Асада, - Дм.Минин
12:15  Смерть сверхдержавы: национальный вопрос в США, - В.Гулевич
12:08  Как блогер нашел тайную резиденцию Мирзиеева в горах на востоке Узбекистана. ВИДЕО
11:56  Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
11:51  "Мама Тоня". Светлой памяти простой кыргызки Токтогон Алтыбасаровой, спасшей 150 детей блокадного Ленинграда
11:47  В Буке (Ташобласть) окончательно снесли Памятник павшим в Великой Отечественной
10:38  Монголия голосует за нового президента. Победит Хурэлсух или Эрдэнэ или Энхбат
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Cи Цзиньпин обратился к тибетцам по-сталински, - В.Скосырев
00:58 11.06.2021

Для Компартии все национальности Китая – одна семья
Владимир Скосырев

10.06.21

Тибетцы, живущие в провинции Цинхай, преподнесли Си Цзиньпину подарок.
Генсек КПК Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в провинцию Цинхай, которая соседствует с Синьцзяном и Тибетом, заявил, что ни одна национальность не должна оставаться в стороне от строительства социализма. "Вы наши братья и сестры", – сказал он, беседуя с живущими в регионе тибетцами. В таком же духе воззвал к гражданам СССР Сталин в 1941 году. Фразы аналогичные, хотя никакой страшной опасности для Китая сейчас нет. Напротив, уровень жизни на национальных окраинах растет. Но во внешнем мире ситуация осложнилась, Запад обвиняет КНР в геноциде уйгур и тибетцев. Встречи Си призваны укрепить этническое единство государства.
Почти половина населения засушливой горной провинции Цинхай составляют меньшинства – тибетские буддисты и мусульмане дунгане. Статус Тибета, которым управляли далай-ламы, до победы коммунистов в гражданской войне оставался спорным. Введя войска в Тибет в 1950 году, КПК изменила территориальное деление, часть Тибета вошла в провинцию Цинхай, как это и было ранее. Но нюанс заключается в том, что Далай-лама ХIV, живущий в изгнании в Индии, родился на земле, которая была административно отделена от Тибета.

Фигура нынешнего далай-ламы, лауреата Нобелевской премии мира, остается предметом ожесточенной полемики между его поклонниками – эмигрантами, политиками на Западе и Пекином. Власти Китая именуют этого выдающегося мыслителя раскольником и сепаратистом. Подоплекой споров служит то, что для многих тибетцев далай-лама служит воплощением бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары.

А Компартия проводит курс на китаизацию религиозных учений, в том числе тибетской ветви буддизма. КПК желает сделать этих верующих если не сторонниками марксистской доктрины, то патриотами Китая. И нужно признать, что для улучшения жизни тибетцев и других нацменьшинств сделано многое. Проложены дороги, построены больницы, школы.

Больная проблема провинции – недостаток воды. Генсек посетил озеро Цинхай, сказал, что нужно его беречь, улучшать экологию, чтобы люди чувствовали себя счастливыми. В столице провинции Си встретился с рядовыми партийцами и подчеркнул, что КПК должна продвигать в массы идею национальной солидарности.

Но, как отмечает Bloomberg, в последние дни законодатели США вновь выступили с обвинениями в нарушениях прав человека в адрес Китая, сопроводив их призывами ограничить его доступ к высоким технологиям. В этой связи вопрос о подборе наследника далай-ламы, которому скоро исполняется 86 лет, может послужить новым поводом для нападок на Пекин.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, сказал: "Си Цзиньпин рассматривает Цинхай как модель, где достигнут правильный баланс между учетом интересов нацменьшинств и потребностями госполитики. Партия усиливает контроль над религиозными общинами. Си продвинул идею китаизации религиозной жизни на встречах с жителями тибетского автономного округа".

Касаясь вопроса о наследовании далай-ламы, эксперт напомнил, что во времена империи Цин была разработана процедура выбора нового далай-ламы после смерти предшественника. Монахи из главных тибетских монастырей должны были находить кандидатов, и они составляли "шорт-лист" из трех мальчиков. Дальше вступал в дело чиновник имперской администрации. Имена кандидатов опускали в урну, и оттуда чиновник доставал палочку с одним именем. Сейчас Компартия заявляет: "Когда далай-лама умрет, мы достанем из музея золотую урну и с соблюдением тех же ритуалов выберем нового". "Действующий далай-лама сказал, что возрождаться в Тибете, находящемся под китайским контролем, он не будет. Он предсказал, что создастся ситуация, когда китайцы выберут своего, не признанного тибетцами далай-ламу. То есть, возможно, будут существовать два далай-ламы, один – поддержанный Китаем, второй – тибетской эмиграцией", – заключил Кашин.

Корреспонденту "НГ" довелось поговорить с далай-ламой в городе Дхарамсала (Индия), где находится его резиденция. Просветленный, как называют его верующие, приезжал раньше в Россию по приглашению буддистских общин. На вопрос, хотел бы он снова побывать в России, далай-лама со вздохом ответил: "Конечно, хотелось бы, но это зависит от Москвы".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623362280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года №597
- Мажилис рассмотрел отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год
- "Государственный долг имеет тенденцию ежегодного роста"
- "Пообщайтесь с людьми" – мажилисмены посоветовали Цою сходить в поликлинику
- Изучение истории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета - Ашимбаев
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №381
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №378
- В ходе обсуждения Отчета правительства по исполнению бюджета за 2020 год только фракция "Ак жол" выразила соболезнования родным и близким погибших от коронавируса
- Состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  