Cи Цзиньпин обратился к тибетцам по-сталински, - В.Скосырев

00:58 11.06.2021

Для Компартии все национальности Китая – одна семья

Владимир Скосырев



10.06.21



Тибетцы, живущие в провинции Цинхай, преподнесли Си Цзиньпину подарок.

Генсек КПК Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в провинцию Цинхай, которая соседствует с Синьцзяном и Тибетом, заявил, что ни одна национальность не должна оставаться в стороне от строительства социализма. "Вы наши братья и сестры", – сказал он, беседуя с живущими в регионе тибетцами. В таком же духе воззвал к гражданам СССР Сталин в 1941 году. Фразы аналогичные, хотя никакой страшной опасности для Китая сейчас нет. Напротив, уровень жизни на национальных окраинах растет. Но во внешнем мире ситуация осложнилась, Запад обвиняет КНР в геноциде уйгур и тибетцев. Встречи Си призваны укрепить этническое единство государства.

Почти половина населения засушливой горной провинции Цинхай составляют меньшинства – тибетские буддисты и мусульмане дунгане. Статус Тибета, которым управляли далай-ламы, до победы коммунистов в гражданской войне оставался спорным. Введя войска в Тибет в 1950 году, КПК изменила территориальное деление, часть Тибета вошла в провинцию Цинхай, как это и было ранее. Но нюанс заключается в том, что Далай-лама ХIV, живущий в изгнании в Индии, родился на земле, которая была административно отделена от Тибета.



Фигура нынешнего далай-ламы, лауреата Нобелевской премии мира, остается предметом ожесточенной полемики между его поклонниками – эмигрантами, политиками на Западе и Пекином. Власти Китая именуют этого выдающегося мыслителя раскольником и сепаратистом. Подоплекой споров служит то, что для многих тибетцев далай-лама служит воплощением бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары.



А Компартия проводит курс на китаизацию религиозных учений, в том числе тибетской ветви буддизма. КПК желает сделать этих верующих если не сторонниками марксистской доктрины, то патриотами Китая. И нужно признать, что для улучшения жизни тибетцев и других нацменьшинств сделано многое. Проложены дороги, построены больницы, школы.



Больная проблема провинции – недостаток воды. Генсек посетил озеро Цинхай, сказал, что нужно его беречь, улучшать экологию, чтобы люди чувствовали себя счастливыми. В столице провинции Си встретился с рядовыми партийцами и подчеркнул, что КПК должна продвигать в массы идею национальной солидарности.



Но, как отмечает Bloomberg, в последние дни законодатели США вновь выступили с обвинениями в нарушениях прав человека в адрес Китая, сопроводив их призывами ограничить его доступ к высоким технологиям. В этой связи вопрос о подборе наследника далай-ламы, которому скоро исполняется 86 лет, может послужить новым поводом для нападок на Пекин.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, сказал: "Си Цзиньпин рассматривает Цинхай как модель, где достигнут правильный баланс между учетом интересов нацменьшинств и потребностями госполитики. Партия усиливает контроль над религиозными общинами. Си продвинул идею китаизации религиозной жизни на встречах с жителями тибетского автономного округа".



Касаясь вопроса о наследовании далай-ламы, эксперт напомнил, что во времена империи Цин была разработана процедура выбора нового далай-ламы после смерти предшественника. Монахи из главных тибетских монастырей должны были находить кандидатов, и они составляли "шорт-лист" из трех мальчиков. Дальше вступал в дело чиновник имперской администрации. Имена кандидатов опускали в урну, и оттуда чиновник доставал палочку с одним именем. Сейчас Компартия заявляет: "Когда далай-лама умрет, мы достанем из музея золотую урну и с соблюдением тех же ритуалов выберем нового". "Действующий далай-лама сказал, что возрождаться в Тибете, находящемся под китайским контролем, он не будет. Он предсказал, что создастся ситуация, когда китайцы выберут своего, не признанного тибетцами далай-ламу. То есть, возможно, будут существовать два далай-ламы, один – поддержанный Китаем, второй – тибетской эмиграцией", – заключил Кашин.



Корреспонденту "НГ" довелось поговорить с далай-ламой в городе Дхарамсала (Индия), где находится его резиденция. Просветленный, как называют его верующие, приезжал раньше в Россию по приглашению буддистских общин. На вопрос, хотел бы он снова побывать в России, далай-лама со вздохом ответил: "Конечно, хотелось бы, но это зависит от Москвы".