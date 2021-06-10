В Казахстане полицейских переобуют в кроссовки

12:19 12.06.2021

В Казахстане к концу текущего года патрульные полицейские и участковые будут ходить в новой форме. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.



"Форма уже апробирована, она очень удобная, комфортная. Именно для несения службы на улицах вводится новый элемент - обувь в виде кроссовок, берцев, которая необходима для полицейских, так как они практически пешие патрули, оперативные патрули, которые работают с населением", - передает слова главы МВД Zakon.kz.

Также у патрульных на форме будет много отражающих элементов, чтобы в ночное время их было видно издалека.