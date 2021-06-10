Лепят кирпичи, работают на полях. Почему Кыргызстану не победить детский труд, - А.Бенгард

12:39 12.06.2021 12 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



Один ребенок из четырех в Кыргызстане вовлечен в детский труд. Наравне со взрослыми они зарабатывают на жизнь с раннего возраста. При этом нередко дети трудятся в опасных и вредных условиях, оказывающих негативное влияние на их здоровье.



Маленькие трудяги

Восьмиклассницы Нурида и Айтурган работают на полях в селе Джаны-Джер Чуйской области уже не первый год. Усталые, но довольные возвращаются они с наступлением сумерек домой. За час работы им платят 85 сомов. В 2021-м расценки подняли на 10 сомов.

"В среднем трудимся по восемь часов в день, получаем около 700 сомов. Работа несложная - полоть и сажать, в основном капусту, иногда перец. Уже привыкли", - не жалуются девочки.



из архива 24.kg

Фото из архива 24.kg. Подростки грузят рассаду капусты

Старший брат Нуриды работает вместе с матерью в швейном цехе, отец - грузчик. Младшая сестренка сидит пока дома. Отец Айтурган - в Москве на заработках, мать - дома с младшим братом. Работают две старшие дочери.



Учителя местной школы с сожалением отмечают, что многие дети из-за работы на полях весной часто пропускают уроки. Особенно проблема усугубилась с переходом на онлайн-обучение. Учащиеся на связь почти не выходят.



В мае Нурида и Айтурган выполняли домашние задания по ночам. Много ли удалось им понять и запомнить из учебной программы после полного рабочего дня на палящем солнце?



24.kg

Фото 24.kg. Рабочие, среди которых несовершеннолетние, едут на поле в опасных условиях

Важность качественных знаний для будущего образования подростки осознают еще не до конца. Вряд ли и их родители говорят им об этом. Иначе не отправляли бы работать вместо школьных занятий. Многие, кто живет в бедности, не думает о завтрашнем дне. Заработать бы на сегодняшний ужин.



Нурида и Айтурган заверяют, что работают они не от большой нужды. "Покупаем себе вещи, меняем регулярно смартфоны, ездим на Иссык-Куль отдыхать вместе с бригадой. За сезон зарабатываем больше 50 тысяч сомов, у родителей не просим на свои расходы", - с гордостью говорят школьницы.



Таких, как они, в республике сотни. Батрачат на полях, лепят кирпичи из глины, продают бензин на разлив, собирают вторсырье на базарах.



из архива 24.kg

Фото из архива 24.kg. Дети помогают делать кирпичи

Что говорят цифры

Единой актуальной статистики в стране сегодня нет. Специалисты опираются на последнее исследование Нацстаткома (MICS) 2018 года.

Согласно ему, в Кыргызстане к детскому труду привлекают 26,7 процента детей в возрасте 5-17 лет.

Большинство работающих (более 90 процентов) заняты в сельском хозяйстве. Еще небольшая часть - в сфере услуг, торговле. Или занимаются попрошайничеством. Самый высокий показатель детского труда - в Нарынской области (40,5 процента), самый низкий - в Бишкеке (7,3 процента) и Оше (6,1 процента).



Кыргызстан ратифицировал конвенции Международной организации труда (МОТ) № 138 о минимальном возрасте для приема на работу и № 182 о наихудших формах детского труда.



24.kg

Фото 24.kg. Работающие подростки

Минимальный возраст приема на работу - 16 лет. Однако согласно Трудовому кодексу, дети могут заключать трудовой договор с 14 лет, но с письменного согласия родителей или законных представителей.



Легкий труд, не причиняющий вред здоровью, разрешен в свободное от учебы время. 14-16-летние не могут работать по законодательству больше пяти часов в день. Нормы эти, конечно, не соблюдаются. Трудовые договоры, если и заключаются, то в единичных случаях. Из-за уведомительного характера проверок на предприятиях нарушений практически не находят.



Планы есть, результатов нет

Ранее Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021-й международным Годом борьбы с детским трудом. В резолюции подчеркивается, что государства - члены ООН обязуются "предпринять безотлагательные и действенные шаги к искоренению принудительного труда и современного рабства, обеспечению запрета и ликвидации наихудших форм детского труда, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его проявлениях".

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития, в Кыргызстане за I квартал 2021 года в ходе подворного обхода выявлен всего 41 работающий несовершеннолетний и два ребенка, вовлеченные в наихудшие формы труда.



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Рассказать подробнее, чем именно занимались эти дети и что подтолкнуло их к этому, в ведомстве не смогли, но заверили, что во всех случаях разработаны индивидуальные планы по защите ребенка, в рамках которых предоставляются социальные услуги в реабилитационных центрах.



Запланированы ли какие-то мероприятия в рамках международного года, в Минздравсоцразвития не ответили. Возможно, их просто нет. Профсоюзам тоже не до детей: у них идет своя борьба.



24.kg

Фото 24.kg. Дети на прополке рассады

Координатор программ МОТ в КР Амина Курбанова уверена, что ситуация с детским трудом в республике не улучшилась за последние годы. Напротив, с учетом пандемии коронавируса есть большая вероятность того, что дети стали больше вовлекаться в труд. Ведь многие семьи остались без работы.



Одна из главных причин детского труда - бедность. "От безысходности несовершеннолетние вовлекаются в неприемлемые формы труда, начинают работать раньше, чем положено. Дети, к сожалению, зачастую не в приоритете. Чаще вспоминают о детях мигрантов, которые страдают от семейного насилия, а о трудовой эксплуатации забывают", - отметила Амина Курбанова.



По итогам 2020-го почти треть населения Кыргызстана оказалось бедным. Согласно прогнозам, по итогам 2021-го уровень бедности вырастет еще на 4 процента - до 35 процентов. А значит, положение сотен детей не улучшится.

По словам экспертов, за последние два года, особенно в период пандемии, никто практически не мониторил ситуацию с детским трудом - ни со стороны доноров, ни со стороны правительства. При этом в ноябре 2020-го постановлением правительства КР утвердили перечень работ, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. Начали бы еще его соблюдать.



Тяжелый труд вредит детскому здоровью

Не всю работу, выполняемую детьми, следует считать детским трудом, который подлежит искоренению. Участие детей или подростков в работе, не вредной для здоровья и личного развития или не препятствующей учебе, можно рассматривать как позитивный аспект.

В Кыргызстане труд детей в сельском хозяйстве не рассматривается как отрицательное явление. Хотя нередко он несет в себе большие риски.



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По словам завуча кафедры общей гигиены КГМА, кандидата медицинских наук Алмаза Султашева, на детей воздействует очень много вредных факторов - физических, биологических, химических.



"К примеру, в производстве хлопка, риса применяют много пестицидов. Но не всегда работники соблюдают правила безопасности при обработке растений. Тут требуется много ручного труда, и часто семьи вместо наемных рабочих для экономии расходов привлекают детей. Некоторые дети работают на подворьях, ухаживают за животными. Заболеваемость бруцеллезом в таких случаях - обыденное дело", - сказал он.



"Мы сравнивали показатели работающих и неработающих подростков. У первых отмечается отставание в росте, в весе. Регистрируются укусы змей. Когда мы начинали беседовать с родителями, те не видели в проблеме ничего плохого, мол, они работали и живы до сих пор, и дети их поработают, приучатся к труду. Но когда им объяснили негативное влияние тяжелого труда на детский организм, ребят помладше уже стали освобождать от работ", - отметил Алмаз Султашев.



Такие разъяснительные профилактические беседы среди взрослых нужно проводить повсеместно и регулярно. Возможно, тогда процент маленьких кыргызстанцев, с ранних лет вынужденных работать наравне со взрослыми, наконец, начнет снижаться. Источник - 24.kg

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