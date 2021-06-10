Российский посол обещает восстановить соцобъекты в кыргызском Баткене. Что за придурь?

20:33 12.06.2021

11 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Россия готова помочь Кыргызстану восстановить соцобъекты в Баткенской области



Первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев принял Полномочного и Чрезвычайного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Николая Удовиченко.



По данным пресс-службы кабмина, особое внимание было уделено вопросам восстановления и развития приграничных сел, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года, в том числе оказания содействия российской стороной в проведении строительных и восстановительных работ на социальных объектах.



Николай Удовиченко отметил, что Российская Федерация как стратегический партнер готова оказывать поддержку кыргызской стороне. "Перечень социальных объектов, которые необходимо построить в Баткенской области, направлен на рассмотрение соответствующим органам России. Надеюсь, что решение по данному вопросу будет положительным", - сказал он.



Стороны также обсудили поставки очередной партии и организацию производства российской вакцины "Спутник V" в республике. Однако пресс-служба не уточняет сроки поставок.