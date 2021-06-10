Вторую российскую вакцину от COVID-19 признали халяльной

|23:56 Ректором Ферганского госуниверситета стал Баходиржон Шермухаммадов, а Кокандского пединститута - Дилноза Ходжаева
22:11 Каждый четвертый житель Кыргызстана бедный, - 24.kg
22:07 "Большая семерка" ответит на действия России и Китая, - Юрий Паниев
19:59 Точечным ударом ВВС России уничтожены лидеры идлибской тер-армии "Аш-Шам"
13:01 Турецкие буржуины судятся с Узбекским правительством. В чем суть дела?
11:30 Скончался Азизбек Шарипов - глава Ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств Таджикистана
11:26 Трансформация глобальной индустрии кино: шанс для стран Азии? - Г.Паксютов
11:10 Данияр Ашимбаев: "КазСМИ. Врут все: и государство, и поддерживаемые им блогеры"
11:04 "Большой Брат" в Ru-соцсетях: что такое Проект "Госпаблик", - В.Мальцев
11:00 Главная дилемма США – как удержать гегемонию, если есть Китай, - В.Пироженко
10:51 Наступает Большая Сушь. Мелеют Капчагай и другие водоемы юга Казахстана
10:49 Подготовка плацдарма: США продолжили курс на сближение с Закавказьем
10:45 Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи с Путиным
10:36 Два года по-новому. Как изменился Казахстан при Касым-Жомарте Токаеве, - П.Володин
10:35 Ухнаагийн Хурэлсух - новый Президент Монголии!
10:32 "Точно это все было спровоцировано. Они же на нас...". Загадочная фраза Мирзиеева Рахмону в Душанбе
09:15 А.Князев: "Талибан" не собирается угрожать странам Центральной Азии... Ну-ну...
09:08 Почему у Байдена нет шансов на переговорах с Путиным, - А.Халдей
08:59 Бесследно исчез немецкий олигарх Хауб. Виновата - русский секс-агент Вероничка, - Bild
08:57 Узб и Тадж совместно построят 2 новые ГЭС на реке Зарафшан. Хватит ли воды/льда в ледниках?
08:49 В Узб прибыл штатный резидент USAID и спец по разжиганию конфликтов - мадам Мередит
08:47 Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиеева орденом "Зарринточ" первой степени - "за выдающиеся заслуги в..."
08:04 "Грозовые кошки". Китайские боевые хакеры громят вражеские сервера на Западе и Востоке, - "Къ"
06:45 Байден вмешался в "сосисочную войну" Лондона с ЕС, - Д.Бавырин
00:58 Cи Цзиньпин обратился к тибетцам по-сталински, - В.Скосырев
00:50 Анкара становится для Бишкека альтернативой Москве, - В.Панфилова
00:49 Евросоюз превращается в Евроконцлагерь, - Ст.Воробьев
00:47 Арестованы в Киргизии: экс-глава аппарата президента Нарымбаев и экс-1-й-вице-премьер Баатырбеков
00:45 Маркс, Ленин и… Педро Кастильо. Сенсационные выборы в Перу, - С.Кожемякин
00:30 Спрос на образование на русском языке в Казахстане, несмотря ни на что, растет
|Вторую российскую вакцину от COVID-19 признали халяльной
20:53 12.06.2021
Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при совете муфтиев России закончил работу по изучению вакцины для профилактики COVID-19 - "ЭпиВакКорона", сообщает zakon.kz.
Для изучения соответствия вакцины стандарту "Халяль" производитель предоставил всю необходимую информацию о компонентах вакцины и технологии ее производства. (...) На основании представленных документов специалистами МЦСиС "Халяль" принято заключение о соответствии вакцины "ЭпиВакКорона" стандарту "Халяль" ДУМ РФ и СМР, - говорится в сообщении.
"ЭпиВакКорона" - вторая вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в РФ. Разработчик - ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора". Вакцина прошла клинические исследования и 13 октября 2020 года зарегистрирована для использования в Российской Федерации.
В марте текущего года халяльной была признана первая российская вакцина от COVID-19 - "Спутник V".