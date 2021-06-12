Коронавирусный психоз разоряет Евросоюз, - В.Прохватилов

00:12 13.06.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 12.06.2021



Если прививаться всю жизнь, Big Pharma разгуляется!



Страны Евросоюза подвели экономические итоги многомесячной борьбы с "пандемией". Итоги, мягко выражаясь, неутешительны.



Евростат сообщил, что "в 2020 году по сравнению с 2019 годом дефицит бюджета как зоны евро, так и ЕС в целом сильно увеличился из-за пандемии коронавируса. В странах еврозоны соотношение государственного дефицита к ВВП за год выросло с 0,6% до 7,2%, а в ЕС – с 0,5% до 6,9%. Самый высокий дефицит зафиксирован в Испании (–11%), на Мальте (–10,1%), в Греции (–9,7%), Италии (–9,5%), Бельгии (–9,4%), Франции и Румынии (обе –9,2%), Австрии (–8,9%), Словении (–8,4%), Венгрии (–8,1%), Хорватии и Литве (обе –7,4)%, в Польше (–7%)".



В сравнительно небольшой Чехии в 2020 году дефицит государственного бюджета составил 500 миллиардов крон (примерно €19,6 млрд), хотя первоначально он был запланирован в размере 320 миллиардов крон. Уже ясно, что и этот показатель будет перекрыт, поскольку рост дефицита бюджета убыстряется. Первые два месяца 2021 года стали худшими в этом смысле с момента раздела Чехословакии на Чехию и Словакию. В чешском Минфине утверждают, что "дефицит растет из-за последствий пандемии", но на самом же деле налоговую базу Чехии убивает не "пандемия", а карантин и локдаун, ужесточать которые приходится под давлением ЕС.



Дефицит всех общественных бюджетов Германии, по данным Федерального статистического агентства Destatis, к концу 2020 года составил €189,2 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано впервые с 2003 года и стало рекордным с момента поглощения ГДР Западной Германией в 1990 году. До этого ФРГ имела профицит, в том числе в 2019 году он составил €45,2 млрд, а в 2018 году достигал рекордных € 62,4 млрд.



В целом по итогам 2020 года экономика Германии упала на 4,9%. Бессмысленная борьба с COVID-19 обошлась немцам за два года в €400 млрд. Несмотря на появившиеся в прессе радужные оценки восстановления экономики, ситуация выглядит так: "Рецессия 2020 года на фоне пандемии положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета. Эпидемия также остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. По данным на январь, ВВП Германии снизился в 2020 году на 5 процентов".



Бессмысленной борьбу немецких властей с коронавирусом следует признать по той причине, что результатов она не дала. Сейчас в Германии как бы спад "пандемии" и фиксируется (конец мая – начало июня) от 6 до 11 тысяч случаев "заражений" в день. Это в полтора раза больше, чем на пике первой волны "пандемии" в апреле 2020 года! И это они называют спадом? Причем нынешний уровень считается достаточным для снятия ограничений, но был ли тогда смысл все начинать? К тому же в Германии и Австрии выяснили, что вакцины дают иммунитет к коронавирусу максимум на полгода. Так же обстоят дела у уже переболевших. И прививаться поэтому надо постоянно, всю жизнь! Вот где Big Pharma разгуляется!



Размер бюджетного дефицита Франции достиг в 2020 году уровня в 9,2% ВВП. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). В денежном выражении дефицит бюджета равен €211,5 млрд. Это "самый высокий уровень за период с 1949 года". В текущем году ситуация может еще больше ухудшиться. Дефицит государственного бюджета Франции в 2021 году может составить €220 млрд вместо намечавшихся ранее 173,3 млрд. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам бюджетной политики Оливье Дюссо.



Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр объяснил, что падение экономики связано с "новыми ограничительными мерами, введенными 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса". По его словам, "это механически отразится на дефиците бюджета и размере госдолга". Пополнять государственную кубышку Франция, по его словам, будет за счет заимствований на внешнем рынке. Иными словами, собственными силами Пятая республика выбраться из кризиса, вызванного борьбой с COVID -19, не может.



Во Франции в первые дни июня, как и в Германии, фиксируется спад "пандемии", число "заражений" – от 6 до 17 тысяч в день. И это, как в Германии, намного больше, чем в "первую волну" весной прошлого года.



Что получается? В двух ведущих странах Евросоюза длительные карантины и локдауны не дали никаких результатов, но ухудшили состояние экономики!



Дефицит бюджета Италии по итогам 2020 года достиг 155,6 миллиарда евро, или 9,5% ВВП. На 2021 год итальянское правительство прогнозирует дефицит в размере 8,8% ВВП. Госдолг в прошлом году достиг рекордного уровня и вырос до 155,6% ВВП по сравнению со 134,6% ВВП в 2019 году, что превышает рекорд столетней давности, пишет Bloomberg.



В Италии, как в Германии и во Франции, статистика фиксирует спад "пандемии" (от 2 до 4 тысяч "заражений" в день), и это опять же существенно больше, чем на пике "первой волны" в апреле прошлого года.



Общий дефицит бюджет Евросоюза за 2020-2021 годы может достичь трех триллионов евро. Кризис COVID-19 не только увеличил государственные долги, но и еще большее поляризовал их распределение. Профессор Колумбийского университета (США) Адам Туз считает, что "постпандемическая Европа не может ожидать возврата к докризисным финансовым правилам", и 2022 год "обещает быть точкой высокой драмы". Он предсказывает, что Германия попытается извлечь из финансового еврокризиса выгоду и будет вести переговоры о финансовой поддержке других стран ЕС "с позиции силы". А Европа с тревогой будет наблюдать за тем, как Эмманюэль Макрон, сражаясь с Марин Ле Пен, "работает на платформе европейских реформ", то есть продолжает игру на стороне Евросоюза и Big Pharma.



Сейчас Евросоюз начинает широкую кампанию вакцинации. На фоне еще одной кампании – по борьбе с "углеродным следом" – Европе предстоит пережить дальнейшее углубление экономического кризиса.