 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.06.2021
21:05  Лидеры G7 дружной сворой выступили в защиту китайских уйгуров
16:07  В Сергиев Посаде?! под Москвой стартовал "международный турнир по кок бору - козлодранию"
11:30  Новый штамм коронавируса отличился новыми симптомами: насморк вместо потери обоняния
10:37  Байден заранее отказался от совместной прессухи с Путиным. Боится снести чушь
09:25  Турецкий вектор Страны Ала–Тоо. Итоги визита Садыра Жапарова в Турцию, - В,Тузов
08:03  Жена и дочь посла Туркменистана во Франции Джумаева попросили политическое убежище в Париже
08:00  Посол РФ в Туркмении рассказал о закупках туркменского газа в 2020 году на $1 млрд – $182 за тысячу кубов

00:54  Сурки наступают! Опальный горе-пиарщик Кремля предлагает вернуть Украину силой, - "СП"
00:48  Бей Макрона! Французский политический театр? От бульвара до абсурда, - Le Temps
00:13  Судя по всему, абсурд станет постоянным. ФРС США превращается в склад долларов, - В.Катасонов
00:12  Коронавирусный психоз разоряет Евросоюз, - В.Прохватилов
Суббота, 12.06.2021
20:53  Вторую российскую вакцину от COVID-19 признали халяльной
20:33  Российский посол обещает восстановить соцобъекты в кыргызском Баткене. Что за придурь?
15:15  Полгода президента Жапарова: что принес Киргизии ее новый лидер, - "МК"
12:39  Лепят кирпичи, работают на полях. Почему Кыргызстану не победить детский труд, - А.Бенгард
12:19  В Казахстане полицейских переобуют в кроссовки
12:17  Революция как месть за вишневый сад. Завуалированная попытка кастового реванша, - Г.Иванкина
11:53  Глобальный либерализм создает мнимые сущности, - Дм.Дробницкий
09:11  Женщина и козлодрание? Малика Раджабова из таджикского Гиссара рвет стереотипы
09:06  "Все хорошо?" Байден заблудился в британском Корнуолле во время саммита G7
09:05  России выгодна ползучая аннексия Турцией Идлиба, - Геворг Мирзаян
09:04  США испуганы технологическим прорывом Китая
08:35  Созданы общественные советы в национальных Казкомпаниях. Толк будет?
08:27  "Это была чистой воды подстава" Бывший вице-президент России Руцкой о развале СССР
08:24  Как охлаждение отношений Бишкека и Душанбе отразится на общих проектах? - Х.Хуррамов
08:19  На 10 лет осудили брата экс-министра труда Казахстана
06:31  Подражатели... Сонный Джо и Боря - лохматый подписали новую "Атлантическую хартию". Как Рузвельт и Черчилль
00:50  Чего добились США за 20 лет оккупации Афганистана? - Д.Седов
00:16  "Трамповская паранойя": злоупотребление властью в США, а "виноваты русские", - Джейн Спай
00:01  В Австралии открыт неизвестный ранее вид гигантских динозавров - подвид зауроподов
Пятница, 11.06.2021
23:56  Ректором Ферганского госуниверситета стал Баходиржон Шермухаммадов, а Кокандского пединститута - Дилноза Ходжаева
22:11  Каждый четвертый житель Кыргызстана бедный, - 24.kg
22:07  "Большая семерка" ответит на действия России и Китая, - Юрий Паниев
19:59  Точечным ударом ВВС России уничтожены лидеры идлибской тер-армии "Аш-Шам"
13:01  Турецкие буржуины судятся с Узбекским правительством. В чем суть дела?
11:30  Скончался Азизбек Шарипов - глава Ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств Таджикистана
11:26  Трансформация глобальной индустрии кино: шанс для стран Азии? - Г.Паксютов
11:10  Данияр Ашимбаев: "КазСМИ. Врут все: и государство, и поддерживаемые им блогеры"
11:04  "Большой Брат" в Ru-соцсетях: что такое Проект "Госпаблик", - В.Мальцев
11:00  Главная дилемма США – как удержать гегемонию, если есть Китай, - В.Пироженко
10:51  Наступает Большая Сушь. Мелеют Капчагай и другие водоемы юга Казахстана
10:49  Подготовка плацдарма: США продолжили курс на сближение с Закавказьем
10:45  Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи с Путиным
10:36  Два года по-новому. Как изменился Казахстан при Касым-Жомарте Токаеве, - П.Володин
10:35  Ухнаагийн Хурэлсух - новый Президент Монголии!
10:32  "Точно это все было спровоцировано. Они же на нас...". Загадочная фраза Мирзиеева Рахмону в Душанбе
09:15  А.Князев: "Талибан" не собирается угрожать странам Центральной Азии... Ну-ну...
09:08  Почему у Байдена нет шансов на переговорах с Путиным, - А.Халдей
08:59  Бесследно исчез немецкий олигарх Хауб. Виновата - русский секс-агент Вероничка, - Bild
08:57  Узб и Тадж совместно построят 2 новые ГЭС на реке Зарафшан. Хватит ли воды/льда в ледниках?
08:49  В Узб прибыл штатный резидент USAID и спец по разжиганию конфликтов - мадам Мередит
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Коронавирусный психоз разоряет Евросоюз, - В.Прохватилов
00:12 13.06.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 12.06.2021

Если прививаться всю жизнь, Big Pharma разгуляется!

Страны Евросоюза подвели экономические итоги многомесячной борьбы с "пандемией". Итоги, мягко выражаясь, неутешительны.

Евростат сообщил, что "в 2020 году по сравнению с 2019 годом дефицит бюджета как зоны евро, так и ЕС в целом сильно увеличился из-за пандемии коронавируса. В странах еврозоны соотношение государственного дефицита к ВВП за год выросло с 0,6% до 7,2%, а в ЕС – с 0,5% до 6,9%. Самый высокий дефицит зафиксирован в Испании (–11%), на Мальте (–10,1%), в Греции (–9,7%), Италии (–9,5%), Бельгии (–9,4%), Франции и Румынии (обе –9,2%), Австрии (–8,9%), Словении (–8,4%), Венгрии (–8,1%), Хорватии и Литве (обе –7,4)%, в Польше (–7%)".

В сравнительно небольшой Чехии в 2020 году дефицит государственного бюджета составил 500 миллиардов крон (примерно €19,6 млрд), хотя первоначально он был запланирован в размере 320 миллиардов крон. Уже ясно, что и этот показатель будет перекрыт, поскольку рост дефицита бюджета убыстряется. Первые два месяца 2021 года стали худшими в этом смысле с момента раздела Чехословакии на Чехию и Словакию. В чешском Минфине утверждают, что "дефицит растет из-за последствий пандемии", но на самом же деле налоговую базу Чехии убивает не "пандемия", а карантин и локдаун, ужесточать которые приходится под давлением ЕС.

Дефицит всех общественных бюджетов Германии, по данным Федерального статистического агентства Destatis, к концу 2020 года составил €189,2 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано впервые с 2003 года и стало рекордным с момента поглощения ГДР Западной Германией в 1990 году. До этого ФРГ имела профицит, в том числе в 2019 году он составил €45,2 млрд, а в 2018 году достигал рекордных € 62,4 млрд.

В целом по итогам 2020 года экономика Германии упала на 4,9%. Бессмысленная борьба с COVID-19 обошлась немцам за два года в €400 млрд. Несмотря на появившиеся в прессе радужные оценки восстановления экономики, ситуация выглядит так: "Рецессия 2020 года на фоне пандемии положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета. Эпидемия также остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. По данным на январь, ВВП Германии снизился в 2020 году на 5 процентов".

Бессмысленной борьбу немецких властей с коронавирусом следует признать по той причине, что результатов она не дала. Сейчас в Германии как бы спад "пандемии" и фиксируется (конец мая – начало июня) от 6 до 11 тысяч случаев "заражений" в день. Это в полтора раза больше, чем на пике первой волны "пандемии" в апреле 2020 года! И это они называют спадом? Причем нынешний уровень считается достаточным для снятия ограничений, но был ли тогда смысл все начинать? К тому же в Германии и Австрии выяснили, что вакцины дают иммунитет к коронавирусу максимум на полгода. Так же обстоят дела у уже переболевших. И прививаться поэтому надо постоянно, всю жизнь! Вот где Big Pharma разгуляется!

Размер бюджетного дефицита Франции достиг в 2020 году уровня в 9,2% ВВП. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). В денежном выражении дефицит бюджета равен €211,5 млрд. Это "самый высокий уровень за период с 1949 года". В текущем году ситуация может еще больше ухудшиться. Дефицит государственного бюджета Франции в 2021 году может составить €220 млрд вместо намечавшихся ранее 173,3 млрд. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам бюджетной политики Оливье Дюссо.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр объяснил, что падение экономики связано с "новыми ограничительными мерами, введенными 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса". По его словам, "это механически отразится на дефиците бюджета и размере госдолга". Пополнять государственную кубышку Франция, по его словам, будет за счет заимствований на внешнем рынке. Иными словами, собственными силами Пятая республика выбраться из кризиса, вызванного борьбой с COVID -19, не может.

Во Франции в первые дни июня, как и в Германии, фиксируется спад "пандемии", число "заражений" – от 6 до 17 тысяч в день. И это, как в Германии, намного больше, чем в "первую волну" весной прошлого года.

Что получается? В двух ведущих странах Евросоюза длительные карантины и локдауны не дали никаких результатов, но ухудшили состояние экономики!

Дефицит бюджета Италии по итогам 2020 года достиг 155,6 миллиарда евро, или 9,5% ВВП. На 2021 год итальянское правительство прогнозирует дефицит в размере 8,8% ВВП. Госдолг в прошлом году достиг рекордного уровня и вырос до 155,6% ВВП по сравнению со 134,6% ВВП в 2019 году, что превышает рекорд столетней давности, пишет Bloomberg.

В Италии, как в Германии и во Франции, статистика фиксирует спад "пандемии" (от 2 до 4 тысяч "заражений" в день), и это опять же существенно больше, чем на пике "первой волны" в апреле прошлого года.

Общий дефицит бюджет Евросоюза за 2020-2021 годы может достичь трех триллионов евро. Кризис COVID-19 не только увеличил государственные долги, но и еще большее поляризовал их распределение. Профессор Колумбийского университета (США) Адам Туз считает, что "постпандемическая Европа не может ожидать возврата к докризисным финансовым правилам", и 2022 год "обещает быть точкой высокой драмы". Он предсказывает, что Германия попытается извлечь из финансового еврокризиса выгоду и будет вести переговоры о финансовой поддержке других стран ЕС "с позиции силы". А Европа с тревогой будет наблюдать за тем, как Эмманюэль Макрон, сражаясь с Марин Ле Пен, "работает на платформе европейских реформ", то есть продолжает игру на стороне Евросоюза и Big Pharma.

Сейчас Евросоюз начинает широкую кампанию вакцинации. На фоне еще одной кампании – по борьбе с "углеродным следом" – Европе предстоит пережить дальнейшее углубление экономического кризиса.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623532320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли законы по соцпредпринимательству и инклюзивному образованию
- Казахстан вошел в "зеленую" зону по заболеваемости COVID-19
- По итогам 5 месяцев 2021 г. темпы роста экономики РК составили 1,6%
- В Казахстане завершилась посевная кампания
- А. Мамин поручил принять меры по исключению необоснованного роста цен на стройматериалы
- Сенаторы обсудили внедрение трехзвенной модели в уголовный процесс
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности
- Данияр Ашимбаев: "Врут все: и государство, и поддерживаемые им блогеры"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  