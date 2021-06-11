Судя по всему, абсурд станет постоянным. ФРС США превращается в склад долларов, - В.Катасонов

00:13 13.06.2021 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 11.06.2021 |



Безумное ралли ведущих центробанков мира продолжается. Печатные станки останавливаться не собираются. Согласно последним данным, опубликованным в бюллетене Central Banks: Monthly Balance Sheet, четыре ведущих центробанка – ФРС США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии и Народный банк Китая (НБК) – на конец апреля имели суммарные активы в 29,4 трлн. долл. На начало 2007 года эта цифра равнялась 5,0 трлн. долл. То есть за 14 лет активы увеличились без малого в 6 раз.



Лидером является ЕЦБ, активы которого на конец мая составили 9,3 трлн. долл. На втором месте – Федеральный резерв США с 7,9 трлн. долл. У Банка Японии на конец мая активы равнялись 6,6 трлн. долл., у НБК на конец апреля – 5,9 трлн. долл.



В относительном выражении (активы/ВВП) наиболее раздутым на сегодняшний день (конец первого квартала 2021 г.) является Банк Японии – 130,8%. Отношение величины активов к ВВП у других центробанков следующее (%): ЕЦБ – 60,9; НБК – 35,1; ФРС США – 33,9.



Активы американского Центробанка в начале 2007 года (накануне мирового финансового кризиса) равнялись примерно 0,8 трлн. долл. С того времени они увеличились на порядок. Такие бешеные темпы наращивания валюты баланса объясняется политикой американского Центробанка – количественными смягчениями. За этим названием скрывается работа печатного станка ФРС, которая накачивала экономику долларами, скупая ипотечные и казначейские бумаги. Эта политика началась в разгар финансового кризиса в 2008 году и продолжалась до осени 2014 года, когда активы ФРС достигли 4,3 трлн. долл.



После остановки печатного станка ФРС были попытки сокращения денежной массы. Их отражением стало снижение валюты баланса ФРС США ниже планки 4 трлн. долл. В 2020 году в связи с "пандемией" и последовавшим локдауном американская экономика вошла в фазу острого кризиса, и ФРС вернулась к политике количественных смягчений. Активы американского Центробанка с начала прошлого года увеличились в два с лишним раза. Уже многие месяцы ФРС США ежемесячно скупает казначейских и ипотечных бумаг на сумму 120 млрд. долл., вбрасывая в экономику такой же объем денежной массы. И это, не считая чрезвычайных вбросов. Эксперты прогнозировали, что к концу 2022 г. активы ФРС США могут достичь 9 трлн. долл., сейчас они скорректировали свои прогнозы, отмечая, что этот рубеж может быть взят к концу уже текущего года.



Разгон печатного станка ФРС происходит на фоне резкого снижения ключевой ставки. В начале прошлого года она составляла 1,50-1,75%. 16 марта 2020 года ее резко опустили до уровня 0-0,25%, на этой отметке она сейчас и находится.



Руководители ФРС США предполагали, что такая сверхмягкая денежно-кредитная политика может породить инфляционные тенденции. Джером Пауэлл, председатель ФРС, в начале года говорил о возможности инфляции в пределах 2 процентов (в расчете на год) и считал, что это поможет оживить экономику. Однако уже весной стало понятно, что инфляция может превысить 5%. По итогам апреля она в годовом исчислении равнялась 4,2%. Это рекордное значение за 40 лет, со времен Рейгана. По итогам мая – 4,8% (предварительная оценка). Есть пессимистические оценки, согласно которым инфляцию погасить не удастся и по итогам года она составит 7-8%.



Ожидаемое восстановление может оказаться иллюзией. Еще в марте были прогнозы увеличения ВВП США в 2021 году на 4,8%, в мае Национальная ассоциация экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) дала еще более оптимистическую цифру – 6,7%. Однако скептики говорят, что это цифра будет отражать номинальный, а не реальный рост. Номинальный – выраженный в обесценивающихся долларах, а реальный рост – тот, который скорректирован с учетом инфляции.



Инфляция обесценивает доходы населения и делает эфемерной доходность многих финансовых инструментов – банковских депозитов, кредитов, облигаций, акций и т. п.



Продукция печатного станка ФРС США до недавнего времени поглощалась банками, которым удавалось получать хотя бы небольшую прибыль за счет дальнейшего размещения этой долларовой массы в виде кредитов и инвестиций. Однако американский рынок, кажется, уже перенасытился долларами, а инфляция превысила допустимые значения. Дальнейшие попытки банков проталкивать "зеленую массу" в экономику чреваты убытками для них самих.



Весной возникла новая тенденция. Банки стали возвращать излишки долларовой ликвидности в Федеральный резерв под нулевую процентную ставку. Эти операции оформляются как сделки обратного РЕПО. Напомню, что РЕПО (repurchase agreement, REPO) – сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи. Еще недавно были очень востребованными со стороны коммерческих банков кредиты прямого РЕПО: они получали доллары от ФРС в обмен на ценные бумаги (с обязательством обратного выкупа). Осенью 2019 года на рынке РЕПО возник дефицит долларов, ставки на кредиты овернайт подскакивали до 7-10%, но за полтора года на рынке РЕПО произошел разворот на 180 градусов. Этот разворот называют "обратным РЕПО".



Еще вчера американский Центробанк покупал у коммерческого банка казначейские или ипотечные бумаги, а сегодня происходит обратное: коммерческий банк возвращает американскому Центробанку полученные от него доллары, а Центробанк возвращает коммерческому банку ценные бумаги. Порочный круг? Театр абсурда? Судя по всему, абсурд станет постоянным. Еще в середине марта спрос на сделки обратного РЕПО со стороны коммерческих банков был нулевым. К концу апреля величина обязательств по таким сделкам овернайт (обменная операция со сроком на один рабочий день) составляла уже 200 млрд долларов, 20 мая превысила 300 млрд, а 27 мая поднялась до уровня более 485 млрд долларов.



Перенасыщенность американской экономики долларовой ликвидностью в ближайшее время усилится в результате того, что у Минфина США гигантские суммы бюджетных денег находятся в "складированном виде", на счетах. При этом они регулярно вбрасываются в обращение в виде "вертолетных" денег (помощь населению) и субсидий штатам. На начало второго квартала таких бюджетных денег на "складах" Минфина было более триллиона долларов. К 8 июня со "складов" было выгружено (распределено среди получателей) более 300 млрд. долл. Еще более 700 млрд. долл. будет выгружено в ближайшее время, что резко увеличит избыток долларовой наличности в экономике.



Стратег Nordea Capital Markets Андреас Стено Ларсен (Andreas Steno Larsen) обрисовал ситуацию, сложившуюся в денежном мире США: долларовой ликвидности в системе стало столько, что она превратилась в "горячую картошку, которую никто не хочет держать". Многие эксперты отмечают, что возникшее обратное движение долларовой ликвидности в сторону источника ее происхождения – ФРС – свидетельствует о том, что американская экономика перенасыщена "зеленой массой" и надо заканчивать политику количественных смягчений. Главный экономист Wrightson ICAP Лу Крэндалл (Lou Crandall) отмечает: "Чем больше денег вы заливаете в систему, тем больше получаете обратно. Рынок говорит "хватит", количественные смягчения зашли слишком далеко".



Последние данные, полученные с сайта Федерального резервного банка Нью-Йорка: 9 июня 59 участников разместили в ФРС долларов по сделкам обратного РЕПО овернайт на сумму 502,9 млрд. долларов. Если дальше пойдет такими темпами, до конца года в виде сделок обратного РЕПО в Федеральный резерв может вернуться не менее 1 триллиона долларов. И самое поразительное: ФРС не собирается отказываться от количественных смягчений.



P.S. Со сверхмягкой политикой ФРС США очень контрастируют действия Банка России. 11 июня стало известно, что Банк России повысил ставку сразу на 0,5 процентных пункта до 5,5%, отреагировав на ускорение инфляции. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать инфляционный рост цен. По оценке Банка России на 7 июня, годовая инфляция в стране уже достигла уровня 6,15%. Видимо, в ближайшее время Банк России продолжит повышение ключевой ставки. Только у меня есть сильное сомнение, что этим удастся побороть инфляцию. А затормозить начинающееся некоторое оживление экономики такое повышение очень даже способно. Источник - fondsk.ru

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