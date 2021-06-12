Сурки наступают! Опальный горе-пиарщик Кремля предлагает вернуть Украину силой, - "СП"

00:54 13.06.2021

Владислав Сурков предложил силой вернуть Украину

Военная операция или госпереворот: как сделать Киев снова русским?

Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Анатолий Баранов Андрей Милюк Семен Пегов Федор Бирюков



Украину вернуть можно только силой. Такой мыслью с проектом @wargonzo поделился бывший помощник президента России Владислав Сурков. При этом он не уточнил, о какой именно силе идет речь.



"Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", - сказал он.



Сурков также добавил, что Россия выигрывает международную ситуацию, поскольку мир "реально устает от Украины".



Напомним, экс-помощник президента РФ ранее курировал в том числе украинское и донбасское направления, т.е. является "человеком в теме". Но насколько актуальны сегодняшние его рекомендации? И можно ли то, о чем он говорит, считать рекомендацией?



Можно предположить, что в ФСБ грядет смена власти - Путин дал "маршальскую звезду" преемнику Бортникова

- С Сурковым согласятся, как я думаю, много ребят на донбасской передовой, - так слова чиновника прокомментировал "Свободной прессе" руководитель проекта @wargonzo Семен Пегов. - В силу дипломатии там верят слабо. С другой стороны, на мой взгляд, не стоит излишне радикализировать слова Суркова, он затем сделал уточнение - "сила спецслужб", "мягкая сила", в общем смягчил достаточно импульсивный тезис. Впрочем, обсуждать это все надо, когда выйдет полный выпуск, там многие громкие мысли и идеи рассказаны более развернуто и доступно.



- Подобные заявления на уровне универсальных афоризмов можно понимать, как угодно, - считает директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков. - Вообще в любом случае что-либо вернуть получается только силой. Если вопрос - именно о возвращении, то без приложения сил ничего вернуть нельзя. И как опытный аппаратчик господин Сурков и здесь оставил много пространства для толкований. Сила, мол, бывает разная. Это правильно. Так что предоставим "расшифровывать" это послание любителям гадать на кофейной гуще.



Что же касается тезиса об усталости мира от Украины, то это абсолютно так. Запад уже восьмой год носится с киевским режимом, как с писаной торбой. При такой комплексной - политической и финансовой - поддержке эта страна могла бы уже добиться куда более внушительных успехов, даже учитывая ее полностью колониальный статус. Но управлять-то можно эффективнее! Однако киевская власть настолько бездарная и коррумпированная, что любые вливания в нее - просто как выбрасывать время и деньги в помойную яму.



Поэтому на Западе растет разочарование и усталость от Украины. Ее пока еще поддерживают исключительно в рамках антироссийской кампании, но отнюдь не как союзника, партнера или даже колонию-сателлита. Нынешний украинский режим для Запада становится все более и более ущербным, бесполезным, а его поддержка - все более накладной.



В этой ситуации России давно пора оставить позу стороннего наблюдателя и занять твердую позицию заинтересованной стороны. У России на Украине есть свои национальные интересы, их у нас там гораздо больше, чему у США или ЕС. Однако, мы по-прежнему стесняемся о них заявлять. На Украине живут наши соотечественники и сограждане. А на Донбассе эти люди по-прежнему находятся в опасности, вызываемой враждебной политикой киевского режима.



Внутренняя ситуация на Украине продолжает отрицательно влиять на внешнеполитические отношения России и других стран. Короче, как ни крути, а Украина нас касается, да еще как! И мы должны оказывать на нее влияние, чтобы достичь реализации наших национальных интересов.



Нам нужна партнерская, дружественная и пророссийская Украина, а не нынешняя враждебная и токсичная Бандеровщина. А для этого нужно применить силу: политическую, экономическую, культурную. Вот на это и намекает господин Сурков.



Впрочем, не все относятся к высказываниям Суркова столь же оптимистично.



- Удивительное заявление, ведь будучи при власти, Сурков пытался вернуть Украину бессилием, - уверен член политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"* Андрей Милюк. - Как раз перед "Майданом" Сурков начал курировать в Кремле украинское направление. Есть множество свидетельств того, что поражение проекта большой Новороссии - прямое следствие его руководства. Об этом много говорил Стрелков - нет причин сомневаться в его осведомленности.



Есть некоторые свидетельства того, что весной 2014 года в Россию приезжали "делегаты" от Харьковской области и предлагали "передать" регион России по аналогии с Крымом. На что получили ответ Суркова: Харьков не входит в сферу интересов России.



Короче говоря, Сурков - это такая персонификация всего самого плохого в российской политике по отношению к Донбассу: нерешительность, часто и прямое предательство, торговля за спиной воюющих, неспособность к неожиданным ходам, и все это прикрывается медиазавесой из "хитрых планов". У него было 7 лет, чтобы вернуть Украину, результат его работы красноречивее любых заявлений. Сейчас Украину можно вернуть исключительно военной силой, в отличие от 2014 года. Тогда Кремль фактически спас украинскую государственность от краха ценой огромных жертв среди русскоязычных жителей Украины.



Радикальные подвижки в вопросе ЛДНР стали появляться лишь незадолго до отставки Суркова с должности помощника президента: интеграция Донбасса с Россией, массовая раздача российских паспортов жителям республик, постепенное упрощение правил проживания в России для мигрантов из Украины. И это говорит о том, что Сурков был лишь инструментом Кремля: когда там приняли решение изменить политику по отношению к Украине, Кремль заменил инструмент на более подходящий. Поэтому Сурков и позволяет себе столь сильные высказывания: реальных рычагов власти он уже не имеет.



Его появление вместе с Бородаем связано с предстоящими думскими выборами, и ни с чем иным.



Как политтехнолог Сурков проваливал все направления работы, за которые брался. "Идущие вместе" в итоге принесли популярность Владимиру Сорокину, против которого и боролись. "Наши", созданные исключительно против нацболов, сделали их главными противниками режима в глазах обывателя. Несомненны только таланты Суркова-писателя. Может быть, этим ему и стоит теперь заняться?



- Сурков, конечно, владеет информацией, и что с того? Месседж, конечно, направлен непосредственно Путину и в переводе звучит: я все еще крутой перец, дай мне какую-то работу. Нет, деньги у Суркова, полагаю, не кончились, но власть ценней денег, - убежден главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. - Это просто завлекалочка. Он не смог вернуть Украину сразу после Крыма, когда это можно было сделать быстро и малой кровью. Сейчас быстро не получится, и неожиданно не выйдет тоже.



"СП": - Чисто гипотетически, какие тут могут быть силовые варианты? Это что, покушение на Зеленского? Или какие там операции спецслужб могут быть?



- Да никаких вариантов. Разве что госпереворот в Киеве… Ну тут я бы и сам сыграл в команде…



"СП": - А как начет пресловутой "мягкой силы"? У нас с этим, кажется, всегда проблемы были. Реально ли это исправить?



- Мягкая сила - это большие деньги, у нас нет столько. Это рецепт из времен, когда послом в Киеве был Черномырдин, а сейчас немного поздно. Нас просто туда не пустят, и все.



"СП": - Сурков считает, что Россия выигрывает международную ситуацию, поскольку мир "реально устает от Украины". Согласны? Даже если так, это же не значит, что нам дадут карт-бланш на любые действия…



- Мир реально устает от Украины, а от России не устает? Разве что, если все украинцы убьют всех русских и наоборот, и мир вздохнет свободно. Но я почему-то возражаю…



* Не зарегистрирована Минюстом РФ



12/06/21