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    Туркменистан   | 
Посол РФ в Туркмении рассказал о закупках туркменского газа в 2020 году на $1 млрд – $182 за тысячу кубов
08:00 13.06.2021

11 июня 2021

Посол РФ в Туркменистане рассказал о закупках туркменского газа в 2020 году на $1 млрд – $182 за тысячу кубометров

Состоялось заседание в рамках Программы по верховенству права в ЦА. Туркменистан заинтересованности в Программе не проявляет
11 июня в Ашхабаде посол России в Туркменистане Александр Блохин дал интервью представителям прессы по вопросам развития отношений между странами.

Полной расшифровки пресс-конференции пока не опубликовано.

Как пишет издание "Туркменистан Золотой век", отношения Блохин назвал "стратегическим партнерством".

Посол отметил увеличившийся на 40% товарооборот между странами, несмотря на пандемию.

Согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии, в 2020 году Туркменистан импортировал продукции из ЕАЭС на общую сумму $753 165 991 из которых на Россию пришлось 86,3% или $649 982 250. В то же время в страны ЕАЭС Туркменистан экспортировал товаров на сумму $385 082 099 из них 83% или $319 618 142 в Россию. Таким образом, товарооборот с Россией составил $969 600 392.

Отметим, что природный газ, судя по опубликованным данным, в сумму товарооборота не включен.

Говоря об импорте Россией туркменского газа, дипломат заявил, что туркменская сторона в полном объеме выполняет все соглашения по поставкам "голубого топлива".

Издание напоминает, что 6 июня исполнилось 10 лет с момента назначения Александра Блохина на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Туркменистане.

Информагентство Reuters, пишет, что по словам Блохина, в 2020 году Россия закупила туркменского газа на сумму $1 миллиард.

После продолжительного перерыва Россия возобновила импорт газа из Туркменистана в 2019 году. Согласно договору, объем поставок туркменского газа должен составлять 5,5 млрд кубометров в год.

Блохин оговорился, что условия по объемам поставок этого контракта соблюдаются, соответственно в среднем за тысячу кубометров газа в 2020 году Россия платила Туркменистану около $182.

В то же время, по информации издания "Финам", Блохин сказал, что это "общие прикидки", так как цена на газ – это "коммерческая тайна" компаний.

Согласно прежним подсчетам, в 2019 году Туркменистан продавал газ "Газпрому" по $76 за тысячу кубометров.

Касаясь темы совместной разработки Туркменистаном и Азербайджаном спорного месторождения "Достлук" (ранее "Сердар" / "Кяпяз"), дипломат заявил, что этот проект не имеет ничего общего с транскаспийским газопроводом.

"Транскаспийский газопровод - это абсолютно другая тема, которая к "Достлуку" никакого отношения не имеет. Я читал сообщения, что вот, договорились, теперь можно строить газопровод. Начнем с того, что "Достлук" - это на газовое, а нефтяное месторождение, с довольно серьезными запасами нефти. Попутный газ там, как всегда, есть, но не в таких объемах, чтобы можно было об этом говорить", – цитирует российского дипломата азербайджанское информагентство Trend.

В феврале в Ашхабад прибыл глава ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов, который на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым выразил заинтересованность в участии в разработке и освоении углеводородных ресурсов "Достлука".

В своем комментарии на эту тему Блохин сказал, что выбор компании-оператора проекта "Достлук" зависит от решения Азербайджана и Туркменистана.

""Лукойл", как я понимаю ситуацию, готов реализовать проект. Но для этого, кроме договоренности, должно быть соответствующее соглашение, где должны найти свое отражение, как это все должно происходить, кто будет оператором, как будет идти финансирование - это длительный процесс", – отметил посол.

Источник - hronikatm.com
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